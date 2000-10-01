最新号
2025年7月号
[総力特集]
1947-2014
NBAファイナル全史
[特集]
NBA 2025
プレーオフ詳報
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[総力特集]
1947－2024
NBAファイナル全史
■NBA FINALS HISTORY
Part.1 2021-24 王者が毎年入れ替わる群雄割拠の時代
Part.2 2011-20 レブロン＆ウォリアーズが時代を支配
Part.3 2000-10 レイカーズとスパーズが黄金期を築く
Part.4 1991-99 ジョーダンズ・ブルズが２度のスリーピート
Part.5 1980-90 マジック＆バードが率いる東西名門が席巻
Part.6 1947-79 レイカーズ→セルティックス王朝から戦国時代へ
[SPECIAL STORY]
KOBE BRYANT
コビー・ブライアント（元レイカーズ）
“自分中心”で２度頂点に立った男の軌跡
MICHAEL JORDAN
マイケル・ジョーダン（元ブルズ）
絶対君主ジョーダンのファイナル激闘録
1996 BULLS vs 2017 WARRIORS
史上最強のチームはどっちだ？
ファイナル名勝負８選
NBAファイナルがもっと楽しめるデータ＆トピックス
個人＆チーム記録集
[オフシーズン注目選手ストーリー]
KEVIN DURANT
ケビン・デュラント（サンズ）
悩める大物はどこへ向かうのか？
注目FA＆トレード候補
[NBA PLAYOFFS 2025]
2025 プレーオフ詳報
１回戦～カンファレンス準決勝レポート
[イースタン・カンファレンス準決勝]
キャバリアーズ×ペイサーズ／セルティックス×ニックス
[ウエスタン・カンファレンス準決勝]
サンダー×ナゲッツ／ウルブズ×ウォリアーズ
[イースタン・カンファレンス１回戦]
キャバリアーズ×ヒート／セルティックス×マジック
ニックス×ピストンズ／ペイサーズ×バックス
[ウエスタン・カンファレンス１回戦]
サンダー×グリズリーズ／ロケッツ×ウォリアーズ
レイカーズ×ウルブズ／ナゲッツ×クリッパーズ
[SPECIAL STORY]
BUCKS ＆ GIANNIS
ミルウォーキー・バックス＆ヤニス・アデトクンボ
両者に近づく“望まない決別”
[SPECIAL STORY]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
大舞台で露呈した課題
[JAPANESE PLAYER]
八村 塁（レイカーズ）
失意の中に灯った光
河村勇輝（グリズリーズ）
“気になる噂”浮上で来季の去就はどうなる!?
2025ドラフト指名候補名鑑
Ｗ杯2027 アジア予選の組み合わせが決定！
2024-25シーズン
アウォード受賞者＆投票結果一覧
グレッグ・ポポビッチHC勇退
PANINI NBA 2024-25
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★Duka’s TREASURE BOX：1993年 ブルズチャンピオンリング
★ＮＢＡムイミダスVol.346：80歳の御大パット・ライリーのぶれないチーム作りに注目！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★ＮＢＡライバル列伝＜#６＞2016～19 ウォリアーズ×ロケッツ
★栄光なきスターたち 第５回：ロジャー・ブラウン――無実の罪で全盛期を失ったABA史上最高の選手
★Who’s Who＜File.106＞ミッチ・ジョンソン（サンアントニオ・スパーズＨＣ）
★ユーロリーグ・ダイジェスト[PLAYOFFS]
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
ご了承ください
[総力特集]
1947－2024
NBAファイナル全史
■NBA FINALS HISTORY
Part.1 2021-24 王者が毎年入れ替わる群雄割拠の時代
Part.2 2011-20 レブロン＆ウォリアーズが時代を支配
Part.3 2000-10 レイカーズとスパーズが黄金期を築く
Part.4 1991-99 ジョーダンズ・ブルズが２度のスリーピート
Part.5 1980-90 マジック＆バードが率いる東西名門が席巻
Part.6 1947-79 レイカーズ→セルティックス王朝から戦国時代へ
[SPECIAL STORY]
KOBE BRYANT
コビー・ブライアント（元レイカーズ）
“自分中心”で２度頂点に立った男の軌跡
MICHAEL JORDAN
マイケル・ジョーダン（元ブルズ）
絶対君主ジョーダンのファイナル激闘録
1996 BULLS vs 2017 WARRIORS
史上最強のチームはどっちだ？
ファイナル名勝負８選
NBAファイナルがもっと楽しめるデータ＆トピックス
個人＆チーム記録集
[オフシーズン注目選手ストーリー]
KEVIN DURANT
ケビン・デュラント（サンズ）
悩める大物はどこへ向かうのか？
注目FA＆トレード候補
[NBA PLAYOFFS 2025]
2025 プレーオフ詳報
１回戦～カンファレンス準決勝レポート
[イースタン・カンファレンス準決勝]
キャバリアーズ×ペイサーズ／セルティックス×ニックス
[ウエスタン・カンファレンス準決勝]
サンダー×ナゲッツ／ウルブズ×ウォリアーズ
[イースタン・カンファレンス１回戦]
キャバリアーズ×ヒート／セルティックス×マジック
ニックス×ピストンズ／ペイサーズ×バックス
[ウエスタン・カンファレンス１回戦]
サンダー×グリズリーズ／ロケッツ×ウォリアーズ
レイカーズ×ウルブズ／ナゲッツ×クリッパーズ
[SPECIAL STORY]
BUCKS ＆ GIANNIS
ミルウォーキー・バックス＆ヤニス・アデトクンボ
両者に近づく“望まない決別”
[SPECIAL STORY]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
大舞台で露呈した課題
[JAPANESE PLAYER]
八村 塁（レイカーズ）
失意の中に灯った光
河村勇輝（グリズリーズ）
“気になる噂”浮上で来季の去就はどうなる!?
2025ドラフト指名候補名鑑
Ｗ杯2027 アジア予選の組み合わせが決定！
2024-25シーズン
アウォード受賞者＆投票結果一覧
グレッグ・ポポビッチHC勇退
PANINI NBA 2024-25
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REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★Duka’s TREASURE BOX：1993年 ブルズチャンピオンリング
★ＮＢＡムイミダスVol.346：80歳の御大パット・ライリーのぶれないチーム作りに注目！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★ＮＢＡライバル列伝＜#６＞2016～19 ウォリアーズ×ロケッツ
★栄光なきスターたち 第５回：ロジャー・ブラウン――無実の罪で全盛期を失ったABA史上最高の選手
★Who’s Who＜File.106＞ミッチ・ジョンソン（サンアントニオ・スパーズＨＣ）
★ユーロリーグ・ダイジェスト[PLAYOFFS]
★FRONT LINE 情報最前線
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