最新号

2025年7月号

定価1100円（税込）／A4変
2025年5月25日発売

[総力特集]
1947-2014
NBAファイナル全史

[特集]
NBA 2025
プレーオフ詳報

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[総力特集]
1947－2024
NBAファイナル全史

■NBA FINALS HISTORY

Part.1 2021-24　王者が毎年入れ替わる群雄割拠の時代

Part.2 2011-20　レブロン＆ウォリアーズが時代を支配

Part.3 2000-10　レイカーズとスパーズが黄金期を築く

Part.4 1991-99　ジョーダンズ・ブルズが２度のスリーピート

Part.5 1980-90　マジック＆バードが率いる東西名門が席巻

Part.6 1947-79　レイカーズ→セルティックス王朝から戦国時代へ

[SPECIAL STORY]
KOBE BRYANT
コビー・ブライアント（元レイカーズ）
“自分中心”で２度頂点に立った男の軌跡

MICHAEL JORDAN
マイケル・ジョーダン（元ブルズ）
絶対君主ジョーダンのファイナル激闘録

1996 BULLS vs 2017 WARRIORS
史上最強のチームはどっちだ？

ファイナル名勝負８選

NBAファイナルがもっと楽しめるデータ＆トピックス

個人＆チーム記録集

[オフシーズン注目選手ストーリー]
KEVIN DURANT
ケビン・デュラント（サンズ）
悩める大物はどこへ向かうのか？

注目FA＆トレード候補

[NBA PLAYOFFS 2025]
2025 プレーオフ詳報
１回戦～カンファレンス準決勝レポート

[イースタン・カンファレンス準決勝]
キャバリアーズ×ペイサーズ／セルティックス×ニックス

[ウエスタン・カンファレンス準決勝]
サンダー×ナゲッツ／ウルブズ×ウォリアーズ

[イースタン・カンファレンス１回戦]
キャバリアーズ×ヒート／セルティックス×マジック
ニックス×ピストンズ／ペイサーズ×バックス

[ウエスタン・カンファレンス１回戦]
サンダー×グリズリーズ／ロケッツ×ウォリアーズ
レイカーズ×ウルブズ／ナゲッツ×クリッパーズ

[SPECIAL STORY]
BUCKS ＆ GIANNIS
ミルウォーキー・バックス＆ヤニス・アデトクンボ
両者に近づく“望まない決別”

[SPECIAL STORY]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
大舞台で露呈した課題

[JAPANESE PLAYER]
八村 塁（レイカーズ）
失意の中に灯った光

河村勇輝（グリズリーズ）
“気になる噂”浮上で来季の去就はどうなる!?

2025ドラフト指名候補名鑑

Ｗ杯2027 アジア予選の組み合わせが決定！

2024-25シーズン
アウォード受賞者＆投票結果一覧

グレッグ・ポポビッチHC勇退

PANINI NBA 2024-25
トレーディングカード最新リリース情報局

REGULARS　[連載]
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★ユーロリーグ・ダイジェスト[PLAYOFFS]
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