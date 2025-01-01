最新号
2025年4月号
[巻頭特集]
NBA全30チーム
最新選手名鑑＆後半戦大展望
[第２特集]
NBAオールスター2025完全レポート
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
NBA全30チーム
最新選手名鑑＆後半戦大展望
トレード・デッドライン後の戦力を完全反映！
[SPECIAL REPORT]
世紀のトレードの舞台裏
MOVING REPORT－最新移籍情報－
現地識者による
後半戦＆プレーオフ展望座談会
■全30チーム最新選手名鑑
【ウエスタン・カンファレンス】
サンダー／グリズリーズ
ロケッツ／ナゲッツ
レイカーズ／キングス／ウォリアーズ
マーベリックス／スパーズ
ウルブズ／サンズ
クリッパーズ／ブレイザーズ
ペリカンズ／ジャズ
[SPECIAL STORY]
ＬＡに舞い降りた“ギフト”
ロサンゼルス・レイカーズ
[SPECIAL INTERVIEW]
JIMMY BUTLER
ジミー・バトラー（ヒート→ウォリアーズ）
闘将、最後の挑戦
トレード・デッドライン 得したヤツら、損したヤツら
【イースタン・カンファレンス】
キャバリアーズ／セルティックス
ニックス／ペイサーズ
バックス／ヒート／ピストンズ
マジック／ホークス／ブルズ／76ers
ラプターズ／ネッツ／ホーネッツ／ウィザーズ
[第２特集]
NBA ALL-STAR 2025
NBAオールスター2025完全レポート
本戦レポート
スラムダンク・コンテスト／３ポイントコンテスト
スキルズチャレンジ／ライジングスターズ
球宴シューズコレクション
[JAPANESE PLAYER]
八村 塁（レイカーズ）
好機到来
河村勇輝（グリズリーズ／ハッスル）
束の間の休息
NBA全30チーム月間レポート
富永啓生 Ｇリーグ奮闘記
ALL-NBA ZONE Vol.44 著：宮地陽子
新天地ホークスでスターターに定着
ダイソン・ダニエルズ躍進の理由
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★Duka’s TREASURE BOX：NBA All-Star Allen Iverson Vinyl Figure（フィギュア）
★ＮＢＡムイミダスVol.344：Ａ・サイモンズに聞く、バッシュに関するプロならではのこだわり
★Who’s Who＜File.105＞デマーレイ・キャロル（クリーブランド・キャバリアーズＡＣ）
★ＮＢＡライバル列伝＜#番外編＞1985、88年スラムダンク・コンテスト マイケル・ジョーダン×ドミニク・ウィルキンス
★栄光なきスターたち 第３回：マービン・バーンズ――素行不良で才能を台無しにした稀代の悪党
★NCAA カレッジバスケットボール通信
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第22～26節
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次号予告
ご了承ください
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NBA全30チーム
最新選手名鑑＆後半戦大展望
トレード・デッドライン後の戦力を完全反映！
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現地識者による
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【ウエスタン・カンファレンス】
サンダー／グリズリーズ
ロケッツ／ナゲッツ
レイカーズ／キングス／ウォリアーズ
マーベリックス／スパーズ
ウルブズ／サンズ
クリッパーズ／ブレイザーズ
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ＬＡに舞い降りた“ギフト”
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ジミー・バトラー（ヒート→ウォリアーズ）
闘将、最後の挑戦
トレード・デッドライン 得したヤツら、損したヤツら
【イースタン・カンファレンス】
キャバリアーズ／セルティックス
ニックス／ペイサーズ
バックス／ヒート／ピストンズ
マジック／ホークス／ブルズ／76ers
ラプターズ／ネッツ／ホーネッツ／ウィザーズ
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本戦レポート
スラムダンク・コンテスト／３ポイントコンテスト
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八村 塁（レイカーズ）
好機到来
河村勇輝（グリズリーズ／ハッスル）
束の間の休息
NBA全30チーム月間レポート
富永啓生 Ｇリーグ奮闘記
ALL-NBA ZONE Vol.44 著：宮地陽子
新天地ホークスでスターターに定着
ダイソン・ダニエルズ躍進の理由
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★ＮＢＡムイミダスVol.344：Ａ・サイモンズに聞く、バッシュに関するプロならではのこだわり
★Who’s Who＜File.105＞デマーレイ・キャロル（クリーブランド・キャバリアーズＡＣ）
★ＮＢＡライバル列伝＜#番外編＞1985、88年スラムダンク・コンテスト マイケル・ジョーダン×ドミニク・ウィルキンス
★栄光なきスターたち 第３回：マービン・バーンズ――素行不良で才能を台無しにした稀代の悪党
★NCAA カレッジバスケットボール通信
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第22～26節
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