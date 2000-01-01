最新号
2020年11月号
2000-2019 NBA FINALS
近代ファイナル
最強選手論
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
2000－2019 NBA FINALS
近代ファイナル最強選手論
過去20年の最強選手、部門別ランキングなどを一挙公開！
[SPECIAL STORY]
KOBE BRYANT
コビー・ブライアント（元レイカーズ／1996－2016）
“最強”を目指し、闘い続けた男
KOBE BRYANT GREATEST GAMES
ＮＢＡファイナル名勝負６戦
2000－2019 NBA FINALS 部門別ランキング
得点／リバウンド／アシスト／スティール／ブロック／
３ポイント成功数／フィールドゴール成功率／フリースロー成功率／
出場試合数／出場時間／トリプルダブル
近代ファイナル最強“チーム”論
Ｙｅｓ！ or Ｂｏｏ！
ＮＢＡファイナル“やる奴”“やらない奴”
近代プレーオフ記録集
ＮＢＡ FINALS ALL-TIME RECORDS
ファイナル全記録集１９４６～２０１９
[CLOSE UP STARS 01]
Luka DONCIC
ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）
「ダラスの若き天才は“史上最強”になれるか？」
[CLOSE UP STARS 02]
Giannis to stay or go?
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
「ヤニスはバックスを去るのか？」
[特集]
BATTLE in the BUBBLE
2020プレーオフ詳報
ウエスタン・カンファレンス２ndラウンド
#1レイカーズvs#4ロケッツ
#2クリッパーズvs#3ナゲッツ
イースタン・カンファレンス２ndラウンド
#1バックスvs#5ヒート
#2ラプターズvs#3セルティックス
ウエスタン・カンファレンス１stラウンド
#1レイカーズvs#8ブレイザーズ
#2クリッパーズvs#7マーベリックス
#3ナゲッツvs#6ジャズ
#4ロケッツvs#5サンダー
イースタン・カンファレンス１stラウンド
#1バックスvs#8マジック
#2ラプターズvs#7ネッツ
#3セルティックスvs#6シクサーズ
#4ペイサーズvs#5ヒート
[SPECIAL TEAM STORY 01]
Philadelphia 76ERS
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
失意のシーズン閉幕で、高まる改革の機運
[SPECIAL TEAM STORY 02]
Golden State WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
王朝再建のために採るべき手段とは？
[PLAY BACK SEASON]
八村塁ルーキーシーズン徹底検証
激動の１年目を終えて――
日本の至宝の“真の評価”と“可能性”とは？
八村塁スカウティングレポート
ウィザーズの来季はどうなる⁉
2020 NBA DRAFT PREVIEW
ドラフト候補生先取りチェック
NBA Inside
ネッツの指揮官にナッシュが就任
コーチ未経験の新ＨＣの手腕は？
ALL-NBA ZONE Vol.18
２ＷＡＹ契約から優秀な名脇役に
レイカーズを陰で支える男カルーソ
PANINI NBA 2019-20
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：プレーオフデビュー戦 プレーバック
★SOLE&SOUL：LeBRON 9
★ＮＢＡムイミダス：“猛獣使い”ナッシュは、デュラントとアービングを飼いならせるか？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：ニック・ナース（ラプターズＨＣ）
★ＮＢＡ秘話 第21話：“幻”に終わったジョーダンvsマジックの１オン１対決
★五輪史探訪：<最終回>1964年東京
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
コビー＆ジアナ・ブライアント
ジャ・モラント（グリズリーズ）
ご了承ください
[巻頭特集]
2000－2019 NBA FINALS
近代ファイナル最強選手論
過去20年の最強選手、部門別ランキングなどを一挙公開！
[SPECIAL STORY]
KOBE BRYANT
コビー・ブライアント（元レイカーズ／1996－2016）
“最強”を目指し、闘い続けた男
KOBE BRYANT GREATEST GAMES
ＮＢＡファイナル名勝負６戦
2000－2019 NBA FINALS 部門別ランキング
得点／リバウンド／アシスト／スティール／ブロック／
３ポイント成功数／フィールドゴール成功率／フリースロー成功率／
出場試合数／出場時間／トリプルダブル
近代ファイナル最強“チーム”論
Ｙｅｓ！ or Ｂｏｏ！
ＮＢＡファイナル“やる奴”“やらない奴”
近代プレーオフ記録集
ＮＢＡ FINALS ALL-TIME RECORDS
ファイナル全記録集１９４６～２０１９
[CLOSE UP STARS 01]
Luka DONCIC
ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）
「ダラスの若き天才は“史上最強”になれるか？」
[CLOSE UP STARS 02]
Giannis to stay or go?
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
「ヤニスはバックスを去るのか？」
[特集]
BATTLE in the BUBBLE
2020プレーオフ詳報
ウエスタン・カンファレンス２ndラウンド
#1レイカーズvs#4ロケッツ
#2クリッパーズvs#3ナゲッツ
イースタン・カンファレンス２ndラウンド
#1バックスvs#5ヒート
#2ラプターズvs#3セルティックス
ウエスタン・カンファレンス１stラウンド
#1レイカーズvs#8ブレイザーズ
#2クリッパーズvs#7マーベリックス
#3ナゲッツvs#6ジャズ
#4ロケッツvs#5サンダー
イースタン・カンファレンス１stラウンド
#1バックスvs#8マジック
#2ラプターズvs#7ネッツ
#3セルティックスvs#6シクサーズ
#4ペイサーズvs#5ヒート
[SPECIAL TEAM STORY 01]
Philadelphia 76ERS
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
失意のシーズン閉幕で、高まる改革の機運
[SPECIAL TEAM STORY 02]
Golden State WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
王朝再建のために採るべき手段とは？
[PLAY BACK SEASON]
八村塁ルーキーシーズン徹底検証
激動の１年目を終えて――
日本の至宝の“真の評価”と“可能性”とは？
八村塁スカウティングレポート
ウィザーズの来季はどうなる⁉
2020 NBA DRAFT PREVIEW
ドラフト候補生先取りチェック
NBA Inside
ネッツの指揮官にナッシュが就任
コーチ未経験の新ＨＣの手腕は？
ALL-NBA ZONE Vol.18
２ＷＡＹ契約から優秀な名脇役に
レイカーズを陰で支える男カルーソ
PANINI NBA 2019-20
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：プレーオフデビュー戦 プレーバック
★SOLE&SOUL：LeBRON 9
★ＮＢＡムイミダス：“猛獣使い”ナッシュは、デュラントとアービングを飼いならせるか？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：ニック・ナース（ラプターズＨＣ）
★ＮＢＡ秘話 第21話：“幻”に終わったジョーダンvsマジックの１オン１対決
★五輪史探訪：<最終回>1964年東京
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
コビー＆ジアナ・ブライアント
ジャ・モラント（グリズリーズ）