最新号
2020年9月号
2019-2020 NBA再開シーズン
完全ガイド＆選手名鑑
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
2019－20 SEASON
ＮＢＡ再開シーズン
完全ガイド＆選手名鑑
現地ＮＢＡライター座談会
ウエスタン・カンファレンス編
イースタン・カンファレンス編
[SPECIAL STORY]
Los Angeles LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
「混迷のシーズンを制することができるか？」
選手名鑑＆チームガイド
WESTERN CONFERENCE
レイカーズ／クリッパーズ／ナゲッツ／ジャズ／サンダー／ロケッツ／マーベリックス／グリズリーズ／ブレイザーズ／ペリカンズ／キングス／スパーズ／サンズ
EASTERN CONFERENCE
バックス／ラプターズ／セルティックス／ヒート／ペイサーズ／シクサーズ／ネッツ／マジック／ウィザーズ
再開シーズン 不参加選手リスト
[SPECIAL INTERVIEW 01]
Zion WILLIAMSON
ザイオン・ウィリアムソン（ペリカンズ）
「準備はできているよ。
超えるべき山は多いけど、待ちきれないね」
[SPECIAL INTERVIEW 02]
Giannis ANTETOKUNMPO
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
「努力し続ければ、ファイナルでプレーできると信じているよ」
[Japanese Player Story 01]
渡邊雄太（グリズリーズ）
勝負の夏
[Japanese Player Story 02]
八村塁（ウィザーズ）
ルーキーシーズン最終章
[特集]
2019-20 SEASON DIGEST
シーズン再開に向けて中断前の激闘をプレーバック!!
10・11月／12月／１月／２・３月
今季終了チーム総括レポート
ウルブズ／ウォリアーズ／ホーネッツ／ブルズ／
ニックス／ピストンズ／ホークス／キャバリアーズ
NBA Inside
新型コロナウイルスによる影響で
大型移籍皆無のオフが訪れる!?
ALL-NBA ZONE Vol.17
シーズン中断期間中における各球団の
チームケミストリー構築方法とは？
PANINI NBA 2019-20
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：過去の短縮シーズンをプレーバック
★SOLE&SOUL：KYRIE 6 AS EP
★ＮＢＡムイミダス：球団社長と副社長に大物を招聘。ニックスがついに逆襲開始！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：マリーク・ローズ（ＮＢＡバスケットボール運営部門副部長）
★ＮＢＡ秘話 第19話：究極の二択に失敗したスターと、悪魔の契約で大金をせしめた兄弟
★五輪史探訪：<第12回>2016年リオデジャネイロ
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
ヴィンス・カーター
ザイオン・ウィリアムソン（ペリカンズ）
ご了承ください
[巻頭特集]
2019－20 SEASON
ＮＢＡ再開シーズン
完全ガイド＆選手名鑑
現地ＮＢＡライター座談会
ウエスタン・カンファレンス編
イースタン・カンファレンス編
[SPECIAL STORY]
Los Angeles LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
「混迷のシーズンを制することができるか？」
選手名鑑＆チームガイド
WESTERN CONFERENCE
レイカーズ／クリッパーズ／ナゲッツ／ジャズ／サンダー／ロケッツ／マーベリックス／グリズリーズ／ブレイザーズ／ペリカンズ／キングス／スパーズ／サンズ
EASTERN CONFERENCE
バックス／ラプターズ／セルティックス／ヒート／ペイサーズ／シクサーズ／ネッツ／マジック／ウィザーズ
再開シーズン 不参加選手リスト
[SPECIAL INTERVIEW 01]
Zion WILLIAMSON
ザイオン・ウィリアムソン（ペリカンズ）
「準備はできているよ。
超えるべき山は多いけど、待ちきれないね」
[SPECIAL INTERVIEW 02]
Giannis ANTETOKUNMPO
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
「努力し続ければ、ファイナルでプレーできると信じているよ」
[Japanese Player Story 01]
渡邊雄太（グリズリーズ）
勝負の夏
[Japanese Player Story 02]
八村塁（ウィザーズ）
ルーキーシーズン最終章
[特集]
2019-20 SEASON DIGEST
シーズン再開に向けて中断前の激闘をプレーバック!!
10・11月／12月／１月／２・３月
今季終了チーム総括レポート
ウルブズ／ウォリアーズ／ホーネッツ／ブルズ／
ニックス／ピストンズ／ホークス／キャバリアーズ
NBA Inside
新型コロナウイルスによる影響で
大型移籍皆無のオフが訪れる!?
ALL-NBA ZONE Vol.17
シーズン中断期間中における各球団の
チームケミストリー構築方法とは？
PANINI NBA 2019-20
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：過去の短縮シーズンをプレーバック
★SOLE&SOUL：KYRIE 6 AS EP
★ＮＢＡムイミダス：球団社長と副社長に大物を招聘。ニックスがついに逆襲開始！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：マリーク・ローズ（ＮＢＡバスケットボール運営部門副部長）
★ＮＢＡ秘話 第19話：究極の二択に失敗したスターと、悪魔の契約で大金をせしめた兄弟
★五輪史探訪：<第12回>2016年リオデジャネイロ
★FRONT LINE 情報最前線
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[ビッグポスター]
ヴィンス・カーター
ザイオン・ウィリアムソン（ペリカンズ）