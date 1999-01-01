最新号

2020年4月号

定価950円（税込）／A4変
2020年2月25日発売

コビ－・ブライアント追悼特集

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください


[巻頭特集]
KOBE BRYANT
コビー・ブライアント追悼特集
Thank you, we’ll never forget

[追悼コラム①]
Mamba Never Out
「番記者が見たコビーの素顔」

[KOBE’s FINAL INTERVIEW]
「コビーが最後に伝えたかったこと」

 [CAREER HISTORY]
コビー・ブライアント激闘譜
PART1 1978-1999　 PART2 1999-2007
PART3 2007-2016　 PART4 2016-2020

 [追悼コラム②]
What is Mamba Mentality?
「バスケの求道者、コビー・ブライアント」

歴代シューズ変遷史

ダンクシュート表紙で振り返るコビーの歴史

全スタッツ＆記録集

【特集】
ＮＢＡオールスター2020完全レポート

ゲームレポート／スラムダンク・コンテスト／
３ポイントコンテスト／スキルズチャレンジ／
ライジングスターズ

 [SPECIAL COLUMN]
KOBE’s LEGACY
「コビーがオールスターに遺したもの」

八村塁 ライジングスターズレポート　
“若手オールスター”で日本人が躍動！

オールスター・コメント集

球宴スニーカーコレクション

八村塁 月間レポート　
故障から１か月半ぶりに復帰し攻守に躍動！

TRADE EFFECTION
主要移籍を完全カバー＆各球団の狙いと勢力図への影響は？

渡邊雄太 月間レポート
馬場雄大 ＮＢＡ挑戦記

NBA Inside
迷走する古豪のニックスが
大物代理人を球団社長に抜擢？

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：スター選手たちの初球宴
★SOLE&SOUL：KOBE Ⅺ ELITE LOW AS
★ＮＢＡムイミダス：日本バスケ界のため、ＮＢＡチームを買収する日本企業求ム！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：トニー・アレン（メンフィス・ハッスル選手育成コーチ）
★ＮＢＡ秘話　第17話：1988ＮＢＡオールスター――ジョーダンが“神”へと昇華した伝説の舞台
★ＮＣＡＡトーナメント2020展望＆注目選手リスト
★ユーロリーグ・ダイジェスト：第19～24節
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
コビー・ブライアント
名場面集＆ポートレイト
 