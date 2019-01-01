最新号

2020年3月号

定価950円（税込）／A4変
2020年1月24日発売

ＮＢＡ超絶スコアラー大全

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください


[巻頭特集]
ＮＢＡ超絶スコアラー大全
歴代No.1の点取り屋は誰だ？

[SPECIAL INTERVIEW]
James HARDEN
ジェームズ・ハーデン（ロケッツ）
「得点にこだわっているつもりはない。
できるだけ最良の選択をしようと努力しているだけさ」

ハーデン得点データ分析

 [SPECIAL COLUMN]
時代とともに変化していった得点王の“支配領域”

識者の投票で決定！
最強スコアラーランキングTOP10

次代の得点王候補

新旧の点取り屋を分類
スコアラー タイプ別マトリックス

悲運の点取り屋たち

スコアラーにまつわる雑ネタ帳

[SCORER’S STORY]
得点王最終決戦秘話

ALL-TIME SCORING RECORDS
レギュラーシーズン＆プレーオフ 得点全記録集

八村塁 前半戦プレーバック＆オールスター展望　
前半戦名場面８戦
ライジングスターズ展望

[2019-20 SEASON First Half Report]
前半戦アウォード＆
全30チーム完全採点

前半戦アウォード
最優秀選手／最優秀新人／最優秀シックスマン／最優秀ディフェンダー／最も成長した選手／カムバック賞／逆ＭＶＰ／最も伸び悩んだ選手

チーム採点
WESTERN CONFERENCE
レイカーズ／ナゲッツ／ロケッツ／クリッパーズ／ジャズ／マーベリックス／サンダー／ブレイザーズ／
スパーズ／サンズ／グリズリーズ／ウルブズ／キングス／ペリカンズ／ウォリアーズ

[SPECIAL STORY]
Milwaukee BUCKS
ミルウォーキー・バックス
「千載一遇の好機」

EASTERN CONFERENCE
バックス／セルティックス／シクサーズ／ラプターズ／ヒート／ペイサーズ／ネッツ／マジック／
ブルズ／ホーネッツ／ピストンズ／ウィザーズ／ホークス／キャバリアーズ／ニックス

移籍マーケット最新情報

オールスターガイド2020

渡邊雄太 月間レポート
馬場雄大 ＮＢＡ挑戦記

NBA Inside
昨オフの補強の成果を徹底診断
前半戦の「勝ち組」はどこだ？

ALL-NBA ZONE Vol.14
１試合100点超えが当たり前の近年のＮＢＡ
オフェンス有利のルールがもたらした弊害とは

PANINI NBA 2019-20
トレーディングカード最新リリース情報局

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：“史上初４つの年代をプレー”Ｖ・カーター記念館
★SOLE&SOUL：AIR FORCE 1 LOW TONY PARKER
★ＮＢＡムイミダス：さらば我が友マギー！　ムイミダスは君を忘れない！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：ティム・ダンカン（スパーズＡＣ）
★ＮＢＡ秘話　第16話：デイビッド・スターン――“最後の晴れ舞台”で起きたサプライズ
★カレッジバスケットボール通信：12/17～１/13
★ユーロリーグ・ダイジェスト：第14～18節
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
ジェームズ・ハーデン（ロケッツ）
ヴィンス・カーター／スラムダンク・コレクション
 