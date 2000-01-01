最新号

2020年2月号

定価950円（税込）／A4変
2019年12月25日発売

ＮＢＡ 1955-56～
最強ＭＶＰ列伝

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください


[巻頭特集]
最強ＭＶＰ列伝
歴代最優秀選手の系譜を辿る！

[SPECIAL COLUMN]
ＭＶＰ変遷史

今季のＭＶＰ候補たち

[CLOSE-UP PLAYER]
Luka DONCIC
ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）
「史上最年少でＭＶＰ獲得の可能性を秘めた男」

SCOUTING　実力診断

MVP CHRONICLE　
ＭＶＰ年代記

[ＭＶＰ悲話]
ＭＶＰに嫌われた男
「なぜコビーはＭＶＰを１度しか獲得できなかったのか？」

ＭＶＰデータ＆トピックス

未来のＭＶＰ候補たち

[STAR BIOGRAPHY]
Pascal SIAKAM
パスカル・シアカム（ラプターズ）
「アフリカの希望の星」

[第２特集]
八村塁の「現在地」
進化を続ける“日本の至宝”の現状に迫る！

月間レポート

[SPECIAL STORY]
さらなる飛翔へのステップ
序盤戦で明らかになった課題とは？

データで見る八村の序盤戦

[SPECIAL STORY01]
GOLDEN STATE WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
雌伏の時
 [SPECIAL STORY02]
BOSTON CELTICS
ボストン・セルティックス
捲土重来

 [特集]
移籍マーケット注目銘柄チェック

強豪＆中堅チームの補強計画
レイカーズ
クリッパーズ／ナゲッツ
マーベリックス／ロケッツ
ブレイザーズ／スパーズ
バックス／シクサーズ
ヒート／セルティックス
ラプターズ／ネッツ

[インタビュー]
Carmelo ANTHONY
カーメロ・アンソニー（ブレイザーズ）
「今は引退なんて頭にかけらもない。
自分に残っている力を信じるだけだよ」

[来日特別企画]
Tony PARKER
４度のＮＢＡ制覇を誇るレジェンドが日本のファンと交流！

渡邊雄太 月間レポート
馬場雄大 ＮＢＡ挑戦記

NBA Inside
凋落が予想されたラプターズが
想定外の“好位置”にいる理由


REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景　“あれから10年”2009年ドラフト組の昔と今
★SOLE&SOUL　AIR JORDAN Ⅸ RETRO
★ＮＢＡムイミダス　“とにかく明るい八村”はウォリアーズでこそ輝く？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち　ライアン・サンダース（ウルブズ・ヘッドコーチ）
★ＮＢＡ秘話　第15話：ビル・ラッセル――“信念の男”が歩んだ差別との闘争の歴史
★五輪史探訪　第７回：2000年シドニー
★カレッジバスケットボール通信　11/17～12/16
★ユーロリーグ・ダイジェスト　第８～13節
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
八村塁vs渡邊雄太
歴代ＭＶＰ受賞者
 