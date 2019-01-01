最新号
2020年1月号
2019-20 SEASON NBA
開幕１か月総点検
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
LAKERS’ DYNASTY WILL BE BACK!
名門レイカーズ復活の予感
[SPECIAL STORY]
Road to the Championship
序盤戦で見えた課題と優勝への青写真
1948-2019
FRANCHISE HISTORY
レイカーズの歴史を大解剖！
[第２特集]
八村塁がＮＢＡに与えた衝撃
FIRST STEP
序盤戦ストーリー
八村とレジェンド選手の１年目比較
DATA ANALYSIS
試合別データ分析
ABILITY CHECK
スカウティングレポート
[総力特集]
2019-20 SEASON NBA
開幕１か月総点検
NBAライター座談会【ウエスト編】＆【イースト編】
現地識者が序盤戦を斬る！
WESTERN CONFERENCE
レイカーズ
クリッパーズ／ウォリアーズ
ロケッツ／ナゲッツ
ジャズ／サンズ
マーベリックス／スパーズ
ブレイザーズ／ペリカンズ
ウルブズ／キングス
サンダー／グリズリーズ
EASTERN CONFERENCE
シクサーズ
バックス／ラプターズ
セルティックス／ヒート
ネッツ／ペイサーズ
ホークス／ピストンズ
ウィザーズ／ホーネッツ
マジック／キャバリアーズ
ブルズ／ニックス
SUPER DUOS SENSATION
デュオ診断＆ストーリー
スター診断
スター候補生診断
ルーキー診断
渡邊雄太 月間レポート
馬場雄大 ＮＢＡ挑戦記
NBA Inside
彗星のごとく現われた謎の新人
ケンドリック・ナンの正体とは？
ALL-NBA ZONE Vol.13
優勝候補クリッパーズを強力に支える
リーグ最強のシックスマンコンビ
PANINI NBA 2019-20
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景 序盤戦ベストショット
★SOLE&SOUL JORDAN WHY NOT ZER0.2 PF
★ＮＢＡムイミダス “あげまん妻”ウィリアムズの好采配でサンズ復活！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち スコット・ブルックス（ウィザーズ・ヘッドコーチ）
★ＮＢＡ秘話 第14話：アレン・アイバーソン――永遠の“悪童”が吐露した“神”への憧憬
★五輪史探訪 第６回：1960年ローマ
★カレッジバスケットボール通信 11/5～16
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第３～７節
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
カイリー・アービング（ネッツ）
ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）
ご了承ください
[巻頭特集]
LAKERS’ DYNASTY WILL BE BACK!
名門レイカーズ復活の予感
[SPECIAL STORY]
Road to the Championship
序盤戦で見えた課題と優勝への青写真
1948-2019
FRANCHISE HISTORY
レイカーズの歴史を大解剖！
[第２特集]
八村塁がＮＢＡに与えた衝撃
FIRST STEP
序盤戦ストーリー
八村とレジェンド選手の１年目比較
DATA ANALYSIS
試合別データ分析
ABILITY CHECK
スカウティングレポート
[総力特集]
2019-20 SEASON NBA
開幕１か月総点検
NBAライター座談会【ウエスト編】＆【イースト編】
現地識者が序盤戦を斬る！
WESTERN CONFERENCE
レイカーズ
クリッパーズ／ウォリアーズ
ロケッツ／ナゲッツ
ジャズ／サンズ
マーベリックス／スパーズ
ブレイザーズ／ペリカンズ
ウルブズ／キングス
サンダー／グリズリーズ
EASTERN CONFERENCE
シクサーズ
バックス／ラプターズ
セルティックス／ヒート
ネッツ／ペイサーズ
ホークス／ピストンズ
ウィザーズ／ホーネッツ
マジック／キャバリアーズ
ブルズ／ニックス
SUPER DUOS SENSATION
デュオ診断＆ストーリー
スター診断
スター候補生診断
ルーキー診断
渡邊雄太 月間レポート
馬場雄大 ＮＢＡ挑戦記
NBA Inside
彗星のごとく現われた謎の新人
ケンドリック・ナンの正体とは？
ALL-NBA ZONE Vol.13
優勝候補クリッパーズを強力に支える
リーグ最強のシックスマンコンビ
PANINI NBA 2019-20
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景 序盤戦ベストショット
★SOLE&SOUL JORDAN WHY NOT ZER0.2 PF
★ＮＢＡムイミダス “あげまん妻”ウィリアムズの好采配でサンズ復活！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち スコット・ブルックス（ウィザーズ・ヘッドコーチ）
★ＮＢＡ秘話 第14話：アレン・アイバーソン――永遠の“悪童”が吐露した“神”への憧憬
★五輪史探訪 第６回：1960年ローマ
★カレッジバスケットボール通信 11/5～16
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第３～７節
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
カイリー・アービング（ネッツ）
ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）