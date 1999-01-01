最新号

2019年11月号

定価880円（税込）／A4変
2019年9月25日発売

【巻頭特集】
八村塁
ＮＢＡルーキーシーズン大展望

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください


[巻頭特集]
八村塁
ルーキーシーズン大展望


[日米の有識者が“ルイ・ハチムラ”のＮＢＡ１年目を大胆予言！]
ルーキーイヤーにまつわる５つの疑問

Ｗ杯スカウティングレポート

現地NBAライター座談会
「八村塁は本当にＮＢＡで通用するのか？」



[第２特集]
THE BEST of the
21st century
21世紀最強の選手＆チームがここに決定！

[SPECIAL COLUMN]
「2000年以降にＮＢＡはどう変わったのか？」

21世紀最強の男たち<選手編＆チーム編>

1999-2019 ＮＢＡ名場面集

1999-2019 個人記録集＆チーム記録集


[第３特集]
ワールドカップ2019完全レポート

[SPECIAL STORY]
バスケ大国アメリカが惨敗した理由

決勝トーナメントレポート

各国主要選手Ｗ杯活躍度診断

[日本代表ストーリー]
痛感した世界との差

日本人選手 活躍度チェック

１次＆２次ラウンドレポート

Ｗ杯最終結果＆記録集


2019ジャパンゲームズガイド


移籍関連ニュース


移籍市場用語辞典


全30チームのＩＮ＆ＯＵＴリスト


2019-20ユーロリーグ開幕ガイド


NBA Inside
プロホロフがネッツを売却！　
彼がネッツに与えた功罪とは？


ALL-NBA ZONE
エリートチーム入りを目指すウィザーズが
オフシーズンに行なった大きな“補強”とは？


REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景　Ｗ杯2019フォトギャラリー
★SOLE&SOUL ＰＧ１ ＥＰ（ポール・ジョージ）
★ＮＢＡムイミダス　バスケ日本代表が宇宙で悲願のアメリカ撃破!?
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち　アントワン・ジェイミソン（ウィザーズ選手人事部門ディレクター）
★ＮＢＡ秘話　第12話：“史上最高のバスケ集団”が見せた狂気じみた競争心
★五輪史探訪　第４回：2008年北京
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
八村塁（日本代表）
レブロンvsコビー