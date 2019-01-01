最新号

2019年9月号

定価880円（税込）／A4変
2019年7月25日発売

[巻頭特集]
八村塁　
現地識者が見た「真の実力」

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください
[巻頭特集]
八村塁　
現地識者が見た「真の実力」

サマーリーグ徹底レポート

[ＮＢＡスカウトが徹底解剖]
八村スカウティング

[気になる質問にアシスタントコーチが答える]
八村Ｑ＆Ａ

トピックス集

八村の日本代表でのスケジュール



[第２特集]
2019-20 SEASON
NBA全30チーム
最新戦力チェック


2019移籍ダイジェスト
ＫＤ、アービング、レナード、Ｐ・ジョージ、ウエストブルック、デイビス……etc


チームチェック


[TEAM STORY]
Los Angeles CLIPPERS
「レナード＆ジョージの獲得で一躍優勝候補に」


Golden State WARRIORS
「スター軍団に忍び寄る落日の時」


Houston ROCKETS 
「ウエストブルック加入がロケッツに及ぼす影響」


Brooklyn NETS
「ライバルの鼻を明かす大型補強で一躍ＮＹの主役へ」



[第３特集]
NBAドラフト2019選手名鑑


№１　
ザイオン・ウィリアムソン（ペリカンズ）


№２～№４　
ジャ・モラント（グリズリーズ）
ＲＪ・バレット（ニックス）
ディアンドレ・ハンター（レイカーズ→ホークス）　


その他の１巡目＆２巡目指名選手



渡邊雄太＆日本人サマーリーグレポート


サマーリーグ通信簿


[来日インタビュー＆レポート]
Stephen CURRY
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）


2019NBAアウォード


チーム別ＦＡリスト


移籍市場用語辞典


NBA Inside
大物獲得を狙っていたニックスが“今オフ最大の敗者”となった理由



REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景　NBA選手の夏休み
★SOLE&SOUL ウェイ・オブ・ウェイド（ドゥエイン・ウェイド）
★ＮＢＡムイミダス　ハーデン＆ウエストブルックの宇宙人スーパーデュオが誕生！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち　テイラー・ジェンキンス（グリズリーズ新HC）
★ＮＢＡ秘話　第10話：ジョージー・コーラー――ジョーダンと奇跡の出会いを果たした男
★五輪史探訪　第２回：1992バルセロナ
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
八村塁（ウィザーズ）
 