最新号

2019年5月号

定価880円（税込）／A4変
2019年3月25日発売

[巻頭特集]
プレーオフ完全ガイド

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください


［巻頭特集］
2019 PLAYOFFS GUIDE
プレーオフ完全ガイド
チーム別戦力分析＆選手名鑑

［チームガイド＆選手名鑑］

[EASTERN CONFERENCE]

ミルウォーキー・バックス

トロント・ラプターズ

ボストン・セルティックス

フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

インディアナ・ペイサーズ

ブルックリン・ネッツ

マイアミ・ヒート

デトロイト・ピストンズ

シャーロット・ホーネッツ／オーランド・マジック


［WESTERN CONFERENCE］

ゴールデンステイト・ウォリアーズ

ヒューストン・ロケッツ

オクラホマシティ・サンダー

デンバー・ナゲッツ

ポートランド・トレイルブレイザーズ

ユタ・ジャズ

サンアントニオ・スパーズ

ロサンゼルス・クリッパーズ


[SPECIAL COLUMN]
THE SURVIVAL GAMES
混戦のイーストを制するのはどこだ!?


[SPECIAL STORY]
THE ROAD to THREE-PEAT
王者ウォリアーズの行く手を阻むもの


プレーオフデータ集


日米ＮＢＡライター10人によるプレーオフ大予想!!



[第２特集]
古今東西クラッチプレーヤー列伝

現役のクラッチプレーヤ
ハーデン、アービング、カリー、デュラント、レブロン、リラードほか

伝説のクラッチプレーヤー
ジョーダン、コビー、バード、マジック、ミラーほか





[PICK UP TEAM]
Los Angeles LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
「帝王レブロンと名門の大いなる誤算」


ＮＢＡジャパンゲームズ詳細


[日本代表インタビュー]
比江島慎


WORLD CUP 2019 PREVIEW


FIBAワールドカップ2019 予選最終結果


日本代表レポート


［MONTHLY REPORT］
渡邊雄太（グリズリーズ／ハッスル）

［Road to NBA］
八村塁 月間レポート


NBA Inside
NBAからオールスター戦が消え短期のトーナメント戦が創設？

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景　ジャパンゲームズ ヒストリー
★SOLE&SOUL AIR JORDAN エア・ジョーダン14
★ＮＢＡムイミダス　ヘッドバンドの時代は去りNBAはハチマキの時代へ
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★NBA全30チーム月間レポート
★ALL-NBA ZONE ＮＢＡがアフリカにプロリーグを発足。
　　　　　　　　　新たなチャレンジは成功するのか？
★Who's Who――コート外の主役たち クリス・ブルックリー（スキルズトレーナー）
★ユーロリーグダイジェスト
★ＮＢＡ秘話　第６話：アンドリュー・バーンスタイン――奇跡の一枚を生んだ男
★カレッジバスケットボール通信
★ＣＯＬＬＥＧＥ BIOGRAPHY 第37回：セントジョンズ大
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
ディアンジェロ・ラッセル（ネッツ）
 