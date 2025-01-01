最新号
2025年1月号
[巻頭特集]
河村勇輝
NBA入りまでの全軌跡
[総力特集]
2024-25 SEASON
NBA序盤戦完全査定
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
＼史上４人目の日本人ＮＢＡプレーヤー誕生！／
河村勇輝
ＮＢＡ入りまでの全軌跡
[SPECIAL COLUMN]
史上初の“純日本産”NBA選手誕生
NBAデビュー戦＆出場全試合完全レポート
番記者が見た２WAY契約締結までの舞台裏
[BIOGRAPHY]
日本史上最高の司令塔が
世界のKAWAMURAになるまで
＼178cm以下限定／
NBA小兵プレーヤー大全
[HCインタビュー]
グリズリーズ指揮官が語る河村の現在地と未来
河村が結んだ２WAY契約とは？
[総力特集]
2024-25 SEASON
NBA全30球団＆全選手
序盤戦完全査定
【イースタン・カンファレンス】
セルティックス／ニックス
76ers／バックス／マジック
キャバリアーズ／ペイサーズ
ヒート／ブルズ／ホークス／ネッツ
ラプターズ／ホーネッツ／ウィザーズ／ピストンズ
[SPECIAL STORY①]
まさかの底辺に沈む優勝候補
ミルウォーキー・バックス
【ウエスタン・カンファレンス】
マーベリックス／サンダー
ナゲッツ／ウルブズ／レイカーズ
サンズ／ペリカンズ
ウォリアーズ／クリッパーズ／キングス／ロケッツ
グリズリーズ／ジャズ／スパーズ／ブレイザーズ
[SPECIAL STORY②]
戦前の低評価を覆し上位争いに参戦
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
[JAPANESE PLAYER]
八村 塁（レイカーズ）
期待と不安の船出
富永啓生（インディアナ・マッドアンツ／Ｇリーグ）
夢の舞台を目指して
Ｇリーグガイド
NBA全30チーム月間レポート
2024-25 SEASON
NCAA開幕ガイド
PANINI NBA 2024-25
トレーディングカード最新リリース情報局
[現地ライターコラム]
NBA INSIDE
拡大を目指すNBAアカデミーが
２校を閉鎖しアジア・中近東に進出
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.43]：キャリア通算トリプルダブル
★SOLE&SOUL[最終回]：adidas MUTOMBO
★ＮＢＡムイミダスVol.341：祝、河村NBAデビュー！大型化が進むなか、稀有な存在になれるか？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★ＮＢＡライバル列伝＜#２＞1993～2000 ニックス×ペイサーズ
★ＮＢＡ秘話 番外編：NBA史上最強の怪物、ウィルト・チェンバレン伝説再び
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第１～10節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[特別付録]
河村勇輝（グリズリーズ）
NBAデビュー記念ビッグポスター
ご了承ください
[巻頭特集]
＼史上４人目の日本人ＮＢＡプレーヤー誕生！／
河村勇輝
ＮＢＡ入りまでの全軌跡
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史上初の“純日本産”NBA選手誕生
NBAデビュー戦＆出場全試合完全レポート
番記者が見た２WAY契約締結までの舞台裏
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日本史上最高の司令塔が
世界のKAWAMURAになるまで
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グリズリーズ指揮官が語る河村の現在地と未来
河村が結んだ２WAY契約とは？
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【イースタン・カンファレンス】
セルティックス／ニックス
76ers／バックス／マジック
キャバリアーズ／ペイサーズ
ヒート／ブルズ／ホークス／ネッツ
ラプターズ／ホーネッツ／ウィザーズ／ピストンズ
[SPECIAL STORY①]
まさかの底辺に沈む優勝候補
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【ウエスタン・カンファレンス】
マーベリックス／サンダー
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ウォリアーズ／クリッパーズ／キングス／ロケッツ
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[SPECIAL STORY②]
戦前の低評価を覆し上位争いに参戦
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
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八村 塁（レイカーズ）
期待と不安の船出
富永啓生（インディアナ・マッドアンツ／Ｇリーグ）
夢の舞台を目指して
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NBA INSIDE
拡大を目指すNBAアカデミーが
２校を閉鎖しアジア・中近東に進出
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