最新号

2024年8月号

定価1100円（税込）／A4変
2024年6月28日発売

[巻頭特集]
NBAファイナル2024完全レポート

[特別企画]
2024パリ五輪観戦ガイド

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[総力特集]
2024 NBA FINALS
NBAファイナル2024完全レポート

[CHAMPION STORY]
BOSTON CELTICS
ボストン・セルティックス
“運命の日”に掴んだ18度目の栄冠

[MVP STORY]
Jaylen BROWN
ジェイレン・ブラウン
批判の果てに見つけた真のリーダー像

FINALSゲームレポート　Game 5～1

PLAYER S’ GRADE　セルティックス×マーベリックス 主要選手 活躍度診断

Voice of The Finalists　コメント集

KICKS SHOW　着用シューズギャラリー

[LOSER’S STORY]
Dallas MAVERICKS
ダラス・マーベリックス
敗れざる者から“本当の勝者”へ

カンファレンス決勝レポート
セルティックス×ペイサーズ
ティンバーウルブズ×マーベリックス

 [TEAM STORY①]
Indiana PACERS
インディアナ・ペイサーズ
常勝への第一歩

 [TEAM STORY②]
Minnesota TIMBERWOLVES
ミネソタ・ティンバーウルブズ
栄光への序章

[TEAM STORY③]
Denver NUGGETS
デンバー・ナゲッツ
遠のいた王朝樹立の夢

 [SPECIAL STORY]
The Start of a New ERA
新たな時代の幕開け

プレーオフ全結果＆記録集

NBA全30チーム　来季年俸＆契約状況一覧

[特別企画]
2024パリ五輪 観戦ガイド

[日本代表展望]
AKATSUKI JAPAN
日の丸の新スタンダード

パリ五輪大会フォーマット

THE OLYMPIC HISTORY of BASKETBALL
五輪のバスケットボールの歴史

大会別＆オールタイム オリンピック全記録集

NBA INSIDE
ＮＢＡ放送にアマゾンが参入！
老舗ＴＮＴは撤退する可能性も

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.39]：22歳以下・プレーオフシリーズ最多得点
★SOLE&SOUL：adidas AE 1
★ＮＢＡムイミダスVol.337：今ファイナルのセルティックスの守備は、NBA史上でも超ハイレベル！
★プレーバックシーズン＜#19・2000-01 SEASON＞主役を食った“不屈の点取り屋”
★ＮＢＡ秘話　第61話：“ライオン殺し”の異名を持つ、アフリカ出身のNBA選手たち
★ユーロリーグ・ダイジェスト ＜FINAL FOUR＞
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次号予告