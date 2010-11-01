最新号

2024年5月号

定価1100円（税込）／A4変
2024年3月25日発売

[特別企画]NBA不滅の記録集

[特集]2024プレーオフ大予想

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[特集]
NBA 2023-24 PLAYOFFS GUIDE
プレーオフ大予想

＼現地識者による／
プレーオフ展望座談会

[SPECIAL INTERVIEW]
DAMIAN LILLARD
デイミアン・リラード（バックス）
完璧を求めて

[SPECIAL STORY 1]
OKLAHOMA CITY THUNDER
オクラホマシティ・サンダー
百花繚乱

 [SPECIAL STORY 2]
BOSTON CELTICS
ボストン・セルティックス
絶対的優勝候補

日米ライター陣のプレーオフ予想

[レジェンドインタビュー]
SHAQUILLE O’NEAL
シャキール・オニール
御大シャックが現代NBA＆プレーオフを斬る！

[特別企画]
NBA UNBREAKABLE RECORDS
NBA不滅の記録集

[SPECIAL COLUMN]
移ろいゆく不滅の記録

[カテゴリー別記録集]
得点　レブロン、ジョーダン、チェンバレンetc…

アシスト　ストックトン、マジック、スカイルズetc…

リバウンド　チェンバレン、ロッドマン、ラッセル

スティール　ストックトン、ロバートソン

ブロック　オラジュワン、イートン

３ポイント　カリー、コーバー

フリースロー　カルデロン、ウィリアムズ

トリプルダブル　ウエストブルック

その他のアンタッチャブルレコード　
連続試合出場、平均出場時間、テクニカルファウル、チーム編、コーチ編

更新難易度Tier表

[日本人プレーヤー①]
八村 塁（レイカーズ）
名門を導く“Ｘファクター”

[日本人プレーヤー②]
渡邊雄太（グリズリーズ）
波乱のシーズンに直面した新たな試練

全30チーム月間レポート

[日本人プレーヤー③]
＼日本人男子２人目のNCAAトーナメント出場！／
富永啓生（ネブラスカ大）
アメリカ挑戦の集大成

ALL-NBA ZONE Vol.39
指揮官交代後、低迷していたバックスが
オールスター後に上昇気流に乗った理由

PANINI NBA 2023-24
トレーディングカード最新リリース情報局

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.37]：「５×５」達成回数ランキング
★SOLE&SOUL：JORDAN JUMPMAN ALL-STAR
★ＮＢＡムイミダスVol.334：時代の最先端を行く、デビン・ブッカーの初代シグネチャーに注目！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#17・2010-11 SEASON＞マブズが“悪役”ヒートを成敗
★Who’s Who＜File.100＞ケビン・オリー（ネッツ暫定ＨＣ）
★ＮＢＡ秘話　第59話：異次元の才能を持つ、NBAの二刀流戦士たち
★NCAAトーナメント2024対戦表
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第27～29節
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★バックナンバー＆次回予告