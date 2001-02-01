最新号

2023年7月号

定価1100円（税込）／A ４変
2023年5月25日発売

夏の移籍市場大予想

八村塁（レイカーズ）
日本の至宝の市場価値は？

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[総力特集]
夏の移籍市場大予想
有望ＦＡの動向と注目チームの来季布陣を占う！

[巻頭特集]
八村塁（レイカーズ）
＼プレーオフで評価急上昇！／
“日本の至宝”の今夏の市場価値は？

ＦＡ＆トレード候補 注目銘柄チェック
アービング／リラード／ハーデン／ヤング
グリーン／シアカム／ラッセル／ウエストブルックetc.

■チーム編
ウォリアーズ／76ers／サンズ／マーベリックス
クリッパーズ／バックス／ホークス／ネッツ
ブレイザーズ／ブルズ／キャバリアーズ／ペリカンズ

その他のチームの契約状況

[SPECIAL STORY]
MISSION INCOMPLETE!!
ミルウォーキー・バックス
指揮官解任でバックスは蘇るのか

[シーズン総括＆FA市場展望]
渡邊雄太（ネッツ）
「最高のシーズン」から「楽しみ」なオフシーズンへ

[特別企画]
現代のプレーオフ男は誰だ！
PO PLAYER RANKING TOP 13

ALL-TIME PO PLAYER RANKING TOP 10
プレーオフ最強選手トップ10（レジェンド編）

[特集]
2023プレーオフ詳報

[イースタン・カンファレンス準決勝]
ニックス×ヒート／セルティックス×76ers

[ウエスタン・カンファレンス準決勝]
ナゲッツ×サンズ／ウォリアーズ×レイカーズ

[イースタン・カンファレンス１回戦]
バックス×ヒート／セルティックス×ホークス
76ers×ネッツ／キャバリアーズ×ニックス

[ウエスタン・カンファレンス１回戦]
ナゲッツ×ウルブズ／グリズリーズ×レイカーズ
キングス×ウォリアーズ／サンズ×クリッパーズ

[SPECIAL STORY]
THE BRIGHT FUTURE
サクラメント・キングス
キングスの輝ける未来

NBA DRAFT 2023 PREVIEW
ドラフト直前！
指名候補最終チェック

2022－23シーズン アウォード受賞者＆投票結果一覧

[特別企画]
FIBA WORLD CUP 2023
＼８月25日開幕!!／
ワールドカップの組み合わせが決定！

[Ｗ杯最速展望]
AKATSUKI JAPAN
“史上最強・日本”、３度目の世界挑戦へ

ALL-NBA ZONE Vol.34
ローテ外の苦しい状況でも努力を続け
王者撃破の立役者となったウォーカー四世

PANINI NBA 2022-23
トレーディングカード最新リリース情報局

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.27]：プレーオフ第７戦得点ランキング
★SOLE&SOUL：LI-NING JIMMY BUTLER 1
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.324＞：マジック→ジョーダン→レブロン。脈々と歴史を受け継ぎ繁栄してきたNBA
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#７・2001-02 SEASON＞神の帰還と“疑惑”の３連覇
★Who’s Who＜File.95＞マイク・ブラウン（キングスHC）
★ＮＢＡ秘話　第49話：稀代のカリスマ、アレン・アイバーソンの知られざる伝説
★ユーロリーグ・ダイジェスト 【プレーオフ】
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
アレン・アイバーソン×コビー・ブライアント（2001NBAファイナル）
ジミー・バトラー（ヒート）