最新号

2023年6月号

定価1100円（税込）／A ４変
2023年4月25日発売

[総力特集]
NBA 2022-23 SEASON
500人の通信簿＋全30球団の通知表

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[総力特集]
NBA 2022-23 SEASON
500人の通信簿＋全30球団の通知表

MILESTONE　歴史を動かした男たち
レブロン／カリー／リラードetc…

NBA PLAYER RANKING TOP 10
今季の実力番付10傑を発表！

TROUBLEMAKER　問題児番付
モラント／デュラント／アービングetc…

[SPECIAL INTERVIEW]
KYRIE IRVING
カイリー・アービング（マーベリックス）
今、語られる“真相”

BACK ON THE COURT　帰ってきたスターたち
レナード／ジョージ／マレーetc…

GOOD or BAD MOVE ?　移籍選手の2022－23シーズン
ウエストブルック／マレー／ゴベアetc…

GREAT PROGRESS　才能を開花させた躍進プレーヤー
フォックス／マルッカネン／ブランソンetc…

CHECK OUT THE ROOKIES　ドラフト上位ルーキーたちの１年目
バンケロ／スミスJr.／マレーetc…

[日本人プレーヤー]
八村塁（レイカーズ）
名門で示した真のポテンシャル

渡邊雄太（ネッツ）
忘れ得ぬ６か月の記憶

NCAAトーナメント2023総括レポート

NBA全30チーム最終成績／スタッツリーダー＆個人成績ランキング

209選手一斉診断

NBA INSIDE
NBA労使間が新協定に基本合意
気になる変更ポイントを徹底解説

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.323＞：還暦を迎えた現在も、“神様”ジョーダンの人気が衰えぬ理由
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第29～34節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
八村塁（レイカーズ）
ディアロン・フォックス（キングス）