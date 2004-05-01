最新号
2023年5月号
[巻頭特集]
プレーオフ徹底ガイド
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
2023プレーオフ徹底ガイド
チーム別戦力分析＆選手名鑑
日米ライター10人によるプレーオフ大予想
現地ライター・プレーオフ展望座談会【WEST編】【EAST編】
[SPECIAL INTERVIEW]
CHRIS PAUL
クリス・ポール（サンズ）
優勝への大いなる自信
■ウエスタン・カンファレンス選手名鑑
サンズ／ナゲッツ／グリズリーズ／キングス
マーベリックス／ウォリアーズ／レイカーズ
クリッパーズ／ティンバーウルブズ
ペリカンズ／ジャズ／サンダー／ブレイザーズ
■TEAM STORY
サンズ「わずか３試合で見えた“ＫＤ加入の好影響”」
ナゲッツ・グリズリーズ・キングス「迫り来る“アップセットの恐怖”」
マーベリックス「数字で見るドンチッチ×アービングの相性」
ウォリアーズ「昨季王者の甘すぎた見通し」
レイカーズ「終盤戦に訪れた千載一遇のチャンス」
データ＆ジンクスで今季優勝チームを大予言!!
[SPECIAL INTERVIEW]
JAYSON TATUM
ジェイソン・テイタム（セルティックス）
名門を背負うエースの心得
■イースタン・カンファレンス選手名鑑
セルティックス／バックス／76ers
キャバリアーズ／ヒート
ネッツ／ニックス／ホークス／ラプターズ
ウィザーズ／ブルズ／ペイサーズ／マジック
■TEAM STORY
セルティックス「優勝へ立ちはだかる最大の障壁」
バックス「“２年前とは異なるチーム”で王座奪還なるか？」
76ers「迎えた“審判の時”」
＼現役選手限定／
プレーオフ個人通算成績ランキング
[JAPANESE PLAYER 1]
八村塁（ウィザーズ）
大舞台へのラストスパート
[JAPANESE PLAYER 2]
渡邊雄太（ネッツ）
不退転の決意
[JAPANESE PLAYER 3]
富永啓生（ネブラスカ大）
異才のシューターが示した大いなる可能性
NBA全30チーム月間レポート
NCAAトーナメント2023開幕
ALL-NBA ZONE Vol.33
優勝経験なしでも75周年チームに選出
選手だからこそ分かるリラードの凄さ
PANINI NBA 2022-23
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.26]：通算スティール
★SOLE&SOUL：PUMA RISE NITRO
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.322＞：プレーオフではスーパーディフェンダー、ＰＪ“大蛇”タッカーに注目！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#６・2004-05 SEASON＞専守防衛に屈した“現代バスケの雛型”
★Who’s Who＜File.94＞ジェームズ・ジョーンズ（サンズ・バスケットボール部門代表兼GM）
★ＮＢＡ秘話 第48話：NBA屈指の奇人、カイリー・アービング伝説
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第25～28節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
コビー・ブライアント＆パウ・ガソル（レイカーズ欠番）
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
ご了承ください
[巻頭特集]
2023プレーオフ徹底ガイド
チーム別戦力分析＆選手名鑑
日米ライター10人によるプレーオフ大予想
現地ライター・プレーオフ展望座談会【WEST編】【EAST編】
[SPECIAL INTERVIEW]
CHRIS PAUL
クリス・ポール（サンズ）
優勝への大いなる自信
■ウエスタン・カンファレンス選手名鑑
サンズ／ナゲッツ／グリズリーズ／キングス
マーベリックス／ウォリアーズ／レイカーズ
クリッパーズ／ティンバーウルブズ
ペリカンズ／ジャズ／サンダー／ブレイザーズ
■TEAM STORY
サンズ「わずか３試合で見えた“ＫＤ加入の好影響”」
ナゲッツ・グリズリーズ・キングス「迫り来る“アップセットの恐怖”」
マーベリックス「数字で見るドンチッチ×アービングの相性」
ウォリアーズ「昨季王者の甘すぎた見通し」
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データ＆ジンクスで今季優勝チームを大予言!!
[SPECIAL INTERVIEW]
JAYSON TATUM
ジェイソン・テイタム（セルティックス）
名門を背負うエースの心得
■イースタン・カンファレンス選手名鑑
セルティックス／バックス／76ers
キャバリアーズ／ヒート
ネッツ／ニックス／ホークス／ラプターズ
ウィザーズ／ブルズ／ペイサーズ／マジック
■TEAM STORY
セルティックス「優勝へ立ちはだかる最大の障壁」
バックス「“２年前とは異なるチーム”で王座奪還なるか？」
76ers「迎えた“審判の時”」
＼現役選手限定／
プレーオフ個人通算成績ランキング
[JAPANESE PLAYER 1]
八村塁（ウィザーズ）
大舞台へのラストスパート
[JAPANESE PLAYER 2]
渡邊雄太（ネッツ）
不退転の決意
[JAPANESE PLAYER 3]
富永啓生（ネブラスカ大）
異才のシューターが示した大いなる可能性
NBA全30チーム月間レポート
NCAAトーナメント2023開幕
ALL-NBA ZONE Vol.33
優勝経験なしでも75周年チームに選出
選手だからこそ分かるリラードの凄さ
PANINI NBA 2022-23
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★SOLE&SOUL：PUMA RISE NITRO
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.322＞：プレーオフではスーパーディフェンダー、ＰＪ“大蛇”タッカーに注目！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#６・2004-05 SEASON＞専守防衛に屈した“現代バスケの雛型”
★Who’s Who＜File.94＞ジェームズ・ジョーンズ（サンズ・バスケットボール部門代表兼GM）
★ＮＢＡ秘話 第48話：NBA屈指の奇人、カイリー・アービング伝説
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第25～28節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
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[ビッグポスター]
コビー・ブライアント＆パウ・ガソル（レイカーズ欠番）
ヤニス・アデトクンボ（バックス）