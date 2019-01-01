最新号
2023年4月号
[巻頭特集]
八村塁 名門レイカーズ入団!!
[第２特集]NBA全30チーム最新戦力分析＆後半戦展望
[特別企画]“キング”レブロン・ジェームズ ジャバー超えの大偉業達成!!
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
RUI JOINS LAKERS！
八村塁 名門レイカーズ入団！！
[SPECIAL STORY]
名門レイカーズで歩むキャリア第２章
八村塁 NBA４年間の歩み
[SPECIAL COLUMN]
HACHIMURA × LAKERS
“相思相愛トレード”の舞台裏
レイカーズ 黄金の歴史―“リーグ最高の名門”たる所以とは？―
[第２特集]
ＮＢＡ全30チーム
最新戦力分析＆後半戦展望
オールスター前までの移籍をすべて反映！
[SPECIAL STORY]
Kyrie Shocks the World！
すべてはアービングの移籍要求から始まった
TRADE MARKET NEWS
最新移籍ニュース
[SPECIAL STORY]
Sun Rise or Sun Set？
フェニックス・サンズ
ＫＤ獲得でサンズが一躍優勝候補に！
[特別企画]
38,390!!
“キング”レブロン・ジェームズ
ジャバー超えの大偉業達成!!
[SPECIAL COLUMN]
Passing the Torch
受け継がれた“王のバトン”
Road to the KING―レブロン 頂点への軌跡―
得点データ集
レブロンが超えた“伝説のスコアラー”たち
[第３特集]
NBA ALL-STAR 2023
オールスター2023完全レポート
ゲームレポート
ウィークエンド・レポート
スラムダンク・コンテスト／３ポイントコンテスト
スキルズチャレンジ／ライジングスターズ
[日本人プレーヤー]
渡邊雄太（ネッツ）
逆境、再び――
NBA全30チーム月間レポート
NCAAトーナメント2023展望
NBA INSIDE
判定で不利益を受けているという
レブロンの主張は正しいのか？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.25]：オールスター選出回数
★SOLE&SOUL：AIR JORDAN 36 RUI
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.321＞：カイリー、カニエ、本明くん…。常人の想像を超えた者だけが大事をなす!?
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#５・2019-20 SEASON＞歓喜と悲劇が交錯した“史上最も長いシーズン”
★ＮＢＡ秘話 第47話：レイカーズvsグローブトロッターズ――バスケの歴史を変えた一戦
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第20～24節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
八村塁（レイカーズ）
ケビン・デュラント（サンズ）
ご了承ください
[巻頭特集]
RUI JOINS LAKERS！
八村塁 名門レイカーズ入団！！
[SPECIAL STORY]
名門レイカーズで歩むキャリア第２章
八村塁 NBA４年間の歩み
[SPECIAL COLUMN]
HACHIMURA × LAKERS
“相思相愛トレード”の舞台裏
レイカーズ 黄金の歴史―“リーグ最高の名門”たる所以とは？―
[第２特集]
ＮＢＡ全30チーム
最新戦力分析＆後半戦展望
オールスター前までの移籍をすべて反映！
[SPECIAL STORY]
Kyrie Shocks the World！
すべてはアービングの移籍要求から始まった
TRADE MARKET NEWS
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Sun Rise or Sun Set？
フェニックス・サンズ
ＫＤ獲得でサンズが一躍優勝候補に！
[特別企画]
38,390!!
“キング”レブロン・ジェームズ
ジャバー超えの大偉業達成!!
[SPECIAL COLUMN]
Passing the Torch
受け継がれた“王のバトン”
Road to the KING―レブロン 頂点への軌跡―
得点データ集
レブロンが超えた“伝説のスコアラー”たち
[第３特集]
NBA ALL-STAR 2023
オールスター2023完全レポート
ゲームレポート
ウィークエンド・レポート
スラムダンク・コンテスト／３ポイントコンテスト
スキルズチャレンジ／ライジングスターズ
[日本人プレーヤー]
渡邊雄太（ネッツ）
逆境、再び――
NBA全30チーム月間レポート
NCAAトーナメント2023展望
NBA INSIDE
判定で不利益を受けているという
レブロンの主張は正しいのか？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.25]：オールスター選出回数
★SOLE&SOUL：AIR JORDAN 36 RUI
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.321＞：カイリー、カニエ、本明くん…。常人の想像を超えた者だけが大事をなす!?
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#５・2019-20 SEASON＞歓喜と悲劇が交錯した“史上最も長いシーズン”
★ＮＢＡ秘話 第47話：レイカーズvsグローブトロッターズ――バスケの歴史を変えた一戦
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第20～24節
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八村塁（レイカーズ）
ケビン・デュラント（サンズ）