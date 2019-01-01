最新号

2023年4月号

定価1100円（税込）／A ４平
2023年2月27日発売

[巻頭特集]
八村塁　名門レイカーズ入団!!

[第２特集]NBA全30チーム最新戦力分析＆後半戦展望
[特別企画]“キング”レブロン・ジェームズ　ジャバー超えの大偉業達成!!

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[巻頭特集]
RUI JOINS LAKERS
八村塁　名門レイカーズ入団！！

[SPECIAL STORY]
名門レイカーズで歩むキャリア第２章

八村塁　NBA４年間の歩み

[SPECIAL COLUMN]
HACHIMURA × LAKERS
“相思相愛トレード”の舞台裏

レイカーズ　黄金の歴史―“リーグ最高の名門”たる所以とは？―

[第２特集]
ＮＢＡ全30チーム
最新戦力分析＆後半戦展望
オールスター前までの移籍をすべて反映！

[SPECIAL STORY]
Kyrie Shocks the World
すべてはアービングの移籍要求から始まった

TRADE MARKET NEWS
最新移籍ニュース

[SPECIAL STORY]
Sun Rise or Sun Set
フェニックス・サンズ
ＫＤ獲得でサンズが一躍優勝候補に！

[特別企画]
38,390!!
“キング”レブロン・ジェームズ
ジャバー超えの大偉業達成!!

[SPECIAL COLUMN]
Passing the Torch
受け継がれた“王のバトン”

Road to the KING―レブロン 頂点への軌跡―

得点データ集

レブロンが超えた“伝説のスコアラー”たち

[第３特集]
NBA ALL-STAR 2023
オールスター2023完全レポート

ゲームレポート

ウィークエンド・レポート
スラムダンク・コンテスト／３ポイントコンテスト
スキルズチャレンジ／ライジングスターズ

[日本人プレーヤー]
渡邊雄太（ネッツ）
逆境、再び――

NBA全30チーム月間レポート

NCAAトーナメント2023展望

NBA INSIDE
判定で不利益を受けているという
レブロンの主張は正しいのか？

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.25]：オールスター選出回数
★SOLE&SOUL：AIR JORDAN 36 RUI
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.321＞：カイリー、カニエ、本明くん…。常人の想像を超えた者だけが大事をなす!?
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#５・2019-20 SEASON＞歓喜と悲劇が交錯した“史上最も長いシーズン”
★ＮＢＡ秘話　第47話：レイカーズvsグローブトロッターズ――バスケの歴史を変えた一戦
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第20～24節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
八村塁（レイカーズ）
ケビン・デュラント（サンズ）