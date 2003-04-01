最新号
2023年1月号
PLAY BACK DEBUT YEAR スーパースターの新人時代
全30チーム序盤戦通信簿
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
PLAYBACK DEBUT YEAR
あの頃彼らは若かった――スターたちのルーキーイヤー
SUPER ROOKIE
マイケル・ジョーダン、レブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチetc
GOOD ROOKIE
チャールズ・バークレー、ケビン・デュラント、ステフィン・カリーetc
AVERAGE ROOKIE
スコッティ・ピッペン、コビー・ブライアント、ヤニス・アデトクンボetc
ルーキー記録集
[SPECIAL INTERVIEW]
DAMIAN LILLARD
デイミアン・リラード（ブレイザーズ）
現役トップPGが語る“ルーキーの心得”
[第２特集]
2022－23 SEASON
全30チーム＆主要選手 序盤戦通信簿
[SPECIAL STORY①]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
止まらない負の連鎖
[SPECIAL STORY②]
LOS ANGELES CLIPPERS
ロサンゼルス・クリッパーズ
誤算続きの序盤戦
[SPECIAL STORY③]
BROOKLYN NETS
ブルックリン・ネッツ
“落胆”と“希望”が交錯した序盤戦
[SPECIAL INTERVIEW]
DONOVAN MITCHELL
ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）
辿り着いた“約束の地”
移籍選手たちの序盤戦通知表
ドノバン・ミッチェル、デジャンテ・マレー、ルディ・ゴベアetc
注目ルーキー デビュー１か月採点
パオロ・バンケロ、ベネディクト・マサリン、ジェイデン・アイビーetc
飛躍した男たち
シェイ・ギルジャス・アレキサンダー、ラウリー・マルッカネン、タイリース・ハリバートンetc
[日本人プレーヤー①]
八村塁（ウィザーズ）
進化の条件
[日本人プレーヤー②]
渡邊雄太（ネッツ）
訪れた覚醒の時
NBA全30チーム月間レポート
NCAAで戦う若き日の丸戦士たち
馬場雄大（テキサス・レジェンズ）
覚悟のＧリーグ３シーズン目が開幕！
ALL-NBA ZONE Vol.31
ジャズを牽引する35歳のコンリーと
34歳の新人ＨＣハーディの関係性
PANINI NBA 2022-23
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.22]：20得点超え達成試合数
★SOLE&SOUL：UA MICRO G CHARGE BB
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.318＞：NBAに異変！ お金を使ったからと言って勝てない時代が到来？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★【新連載】プレーバックシーズン＜#２・2003-04 SEASON＞新時代の到来――躍動する新人と名門の凋落
★Who’s Who＜File.92＞トニー・ブラウン（NBAレフェリー）
★ＮＢＡ秘話 第44話：ケビン・ガーネット――狂人伝説
★カレッジバスケットボール通信 11／７～15
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第３～７節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）
渡邊雄太（ネッツ）
ご了承ください
[巻頭特集]
PLAYBACK DEBUT YEAR
あの頃彼らは若かった――スターたちのルーキーイヤー
SUPER ROOKIE
マイケル・ジョーダン、レブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチetc
GOOD ROOKIE
チャールズ・バークレー、ケビン・デュラント、ステフィン・カリーetc
AVERAGE ROOKIE
スコッティ・ピッペン、コビー・ブライアント、ヤニス・アデトクンボetc
ルーキー記録集
[SPECIAL INTERVIEW]
DAMIAN LILLARD
デイミアン・リラード（ブレイザーズ）
現役トップPGが語る“ルーキーの心得”
[第２特集]
2022－23 SEASON
全30チーム＆主要選手 序盤戦通信簿
[SPECIAL STORY①]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
止まらない負の連鎖
[SPECIAL STORY②]
LOS ANGELES CLIPPERS
ロサンゼルス・クリッパーズ
誤算続きの序盤戦
[SPECIAL STORY③]
BROOKLYN NETS
ブルックリン・ネッツ
“落胆”と“希望”が交錯した序盤戦
[SPECIAL INTERVIEW]
DONOVAN MITCHELL
ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）
辿り着いた“約束の地”
移籍選手たちの序盤戦通知表
ドノバン・ミッチェル、デジャンテ・マレー、ルディ・ゴベアetc
注目ルーキー デビュー１か月採点
パオロ・バンケロ、ベネディクト・マサリン、ジェイデン・アイビーetc
飛躍した男たち
シェイ・ギルジャス・アレキサンダー、ラウリー・マルッカネン、タイリース・ハリバートンetc
[日本人プレーヤー①]
八村塁（ウィザーズ）
進化の条件
[日本人プレーヤー②]
渡邊雄太（ネッツ）
訪れた覚醒の時
NBA全30チーム月間レポート
NCAAで戦う若き日の丸戦士たち
馬場雄大（テキサス・レジェンズ）
覚悟のＧリーグ３シーズン目が開幕！
ALL-NBA ZONE Vol.31
ジャズを牽引する35歳のコンリーと
34歳の新人ＨＣハーディの関係性
PANINI NBA 2022-23
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.22]：20得点超え達成試合数
★SOLE&SOUL：UA MICRO G CHARGE BB
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.318＞：NBAに異変！ お金を使ったからと言って勝てない時代が到来？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★【新連載】プレーバックシーズン＜#２・2003-04 SEASON＞新時代の到来――躍動する新人と名門の凋落
★Who’s Who＜File.92＞トニー・ブラウン（NBAレフェリー）
★ＮＢＡ秘話 第44話：ケビン・ガーネット――狂人伝説
★カレッジバスケットボール通信 11／７～15
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第３～７節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）
渡邊雄太（ネッツ）