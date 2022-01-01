最新号
2022年10月号
2022-23 SEASON
NBA超速選手名鑑
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[特集]
NBA 2022-23 SEASON
超速選手名鑑
全30チームの最新布陣を一挙公開！
2022－23 SEASON
注目ポイント10選
ウエスタン・カンファレンス展望
今季必見の10人の男たち【WEST編】
WESTERN CONFERENCE
サンズ／グリズリーズ
ウォリアーズ／マーベリックス
ジャズ／ナゲッツ
ウルブズ／ペリカンズ
クリッパーズ／スパーズ
レイカーズ／キングス
ブレイザーズ／サンダー／ロケッツ
[SPECIAL INTERVIEW]
Zion WILLIAMSON
ザイオン・ウィリアムソン（ペリカンズ）
「今は万全の状態で練習に臨める。いつでも闘えるよ」
イースタン・カンファレンス展望
今季必見の10人の男たち【EAST編】
EASTERN CONFERENCE
ヒート／セルティックス
バックス／76ers
ラプターズ／ブルズ
ネッツ／ホークス
キャバリアーズ／ホーネッツ
ニックス／ウィザーズ
ペイサーズ／ピストンズ／マジック
[SPECIAL STORY]
Kevin DURANT
ケビン・デュラント（ネッツ）
リーグ屈指のスーパースターの行き先は？
2022 TRANSFER NEWS 移籍マーケット最前線
[JAPANESE PLAYER]
渡邊雄太はどこへ行く？
[日本代表特集]
AKATSUKI JAPANの現在地
アジアカップ詳報＆ワールドカップ2023展望
NBA INSIDE
レブロンの参戦で注目を集めた
“ドリューリーグ”とはなんだ!?
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.19]：20歳以下シーズン平均得点
★SOLE&SOUL：LUKA 1
★ＮＢＡムイミダス：唯我独尊のスーパースターに振り回される、現代のチーム首脳たち
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.20>：コビー・ブライアント 前編―若くして手にした栄光と挫折―
★ＮＢＡ秘話 第41話：巨星ビル・ラッセルにまつわる３つの秘話
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
コビー・ブライアント（元レイカーズ）
ご了承ください
[特集]
NBA 2022-23 SEASON
超速選手名鑑
全30チームの最新布陣を一挙公開！
2022－23 SEASON
注目ポイント10選
ウエスタン・カンファレンス展望
今季必見の10人の男たち【WEST編】
WESTERN CONFERENCE
サンズ／グリズリーズ
ウォリアーズ／マーベリックス
ジャズ／ナゲッツ
ウルブズ／ペリカンズ
クリッパーズ／スパーズ
レイカーズ／キングス
ブレイザーズ／サンダー／ロケッツ
[SPECIAL INTERVIEW]
Zion WILLIAMSON
ザイオン・ウィリアムソン（ペリカンズ）
「今は万全の状態で練習に臨める。いつでも闘えるよ」
イースタン・カンファレンス展望
今季必見の10人の男たち【EAST編】
EASTERN CONFERENCE
ヒート／セルティックス
バックス／76ers
ラプターズ／ブルズ
ネッツ／ホークス
キャバリアーズ／ホーネッツ
ニックス／ウィザーズ
ペイサーズ／ピストンズ／マジック
[SPECIAL STORY]
Kevin DURANT
ケビン・デュラント（ネッツ）
リーグ屈指のスーパースターの行き先は？
2022 TRANSFER NEWS 移籍マーケット最前線
[JAPANESE PLAYER]
渡邊雄太はどこへ行く？
[日本代表特集]
AKATSUKI JAPANの現在地
アジアカップ詳報＆ワールドカップ2023展望
NBA INSIDE
レブロンの参戦で注目を集めた
“ドリューリーグ”とはなんだ!?
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.19]：20歳以下シーズン平均得点
★SOLE&SOUL：LUKA 1
★ＮＢＡムイミダス：唯我独尊のスーパースターに振り回される、現代のチーム首脳たち
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.20>：コビー・ブライアント 前編―若くして手にした栄光と挫折―
★ＮＢＡ秘話 第41話：巨星ビル・ラッセルにまつわる３つの秘話
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
コビー・ブライアント（元レイカーズ）