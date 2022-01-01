最新号
2022年9月号
NBA全30チーム
最新補強採点
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭企画]
ＮＢＡ全30チーム 最新補強採点
[SPECIAL STORY]
Kevin DURANT
ケビン・デュラント
リーグを震撼させたトレード要求
2022 SUMMER MOVING NEWS 移籍ダイジェスト
[SPECIAL TEAM STORY 01]
Golden State WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
王者が見据える“連覇の先”
[SPECIAL TEAM STORY 02]
Minnesota TIMBERWOLVES
ミネソタ・ティンバーウルブズ
一か八かの危険な賭け
[SPECIAL TEAM STORY 03]
Los Angeles LAKERES
ロサンゼルス・レイカーズ
アービング獲得で“新ビッグ３”結成か
■チーム別補強採点
WESTERN CONFERENCE
ウォリアーズ／サンズ／グリズリーズ
マーベリックス／ジャズ／ナゲッツ
ウルブズ／クリッパーズ／ペリカンズ／レイカーズ
ブレイザーズ／スパーズ／キングス／サンダー／ロケッツ
EASTERN CONFERENCE
セルティックス／ヒート／バックス／76ers
ラプターズ／ブルズ／ネッツ／ホークス
ウィザーズ／キャバリアーズ／ホーネッツ
ニックス／ペイサーズ／ピストンズ／マジック
[SPECIAL TEAM STORY 04]
Boston CELTICS
ボストン・セルティックス
堅実な補強で18度目の頂点へ
[SPECIAL TEAM STORY 05]
Philadelphia 76ERS
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
優勝のために選んだ“現状維持”
[特別企画]
NBA DRAFT 2022
2022ドラフト指名選手名鑑
SUMMER LEAGUE REPORT
2022サマーリーグ通信簿
[JAPANESE PLAYER]
馬場雄大
NBA挑戦の行方
ALL-NBA ZONE Vol.29
エースのビールとMAX契約を結んだ
ウィザーズ首脳陣の意図とチームの未来
PANINI NBA 2021-22
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.18]：ドラフト２巡目指名選手キャリア平均得点
★SOLE&SOUL：Way of Wade All City 9 V2
★ＮＢＡムイミダス：“トランジション・テイク・ファウル”で今季は異次元プレーが増加する!?
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★Who’s Who<File.90>：ウィル・ハーディ（ジャズＨＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.19>：ダーク・ノビツキー―ビッグマンの概念を変えた欧州最高選手―
★ＮＢＡ秘話 第40話：ジョーダン危機一髪――成立寸前で破談となったクリッパーズとのトレード話
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
デイミアン・リラード（ブレイザーズ）
河村勇輝（日本代表）
ご了承ください
[巻頭企画]
ＮＢＡ全30チーム 最新補強採点
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Kevin DURANT
ケビン・デュラント
リーグを震撼させたトレード要求
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Golden State WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
王者が見据える“連覇の先”
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Minnesota TIMBERWOLVES
ミネソタ・ティンバーウルブズ
一か八かの危険な賭け
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Los Angeles LAKERES
ロサンゼルス・レイカーズ
アービング獲得で“新ビッグ３”結成か
■チーム別補強採点
WESTERN CONFERENCE
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ウルブズ／クリッパーズ／ペリカンズ／レイカーズ
ブレイザーズ／スパーズ／キングス／サンダー／ロケッツ
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ラプターズ／ブルズ／ネッツ／ホークス
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ニックス／ペイサーズ／ピストンズ／マジック
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堅実な補強で18度目の頂点へ
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優勝のために選んだ“現状維持”
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2022ドラフト指名選手名鑑
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2022サマーリーグ通信簿
[JAPANESE PLAYER]
馬場雄大
NBA挑戦の行方
ALL-NBA ZONE Vol.29
エースのビールとMAX契約を結んだ
ウィザーズ首脳陣の意図とチームの未来
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★ＮＢＡムイミダス：“トランジション・テイク・ファウル”で今季は異次元プレーが増加する!?
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★Who’s Who<File.90>：ウィル・ハーディ（ジャズＨＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.19>：ダーク・ノビツキー―ビッグマンの概念を変えた欧州最高選手―
★ＮＢＡ秘話 第40話：ジョーダン危機一髪――成立寸前で破談となったクリッパーズとのトレード話
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デイミアン・リラード（ブレイザーズ）
河村勇輝（日本代表）