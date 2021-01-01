最新号
2022年4月号
NBA全30チーム
最新戦力
完全ガイド
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
＼移籍情報完全反映／
ＮＢＡ全30チーム
最新戦力完全ガイド
TRANSFER NEWS 移籍情報最前線
＼現地ＮＢＡライターによる／
後半戦展望座談会
ウエスト編＆イースト編
■チーム別ガイド
WESTERN CONFERENCE
サンズ／ウォリアーズ／グリズリーズ
ジャズ／マーベリックス／ナゲッツ
ウルブズ／クリッパーズ／レイカーズ
ブレイザーズ／ペリカンズ／スパーズ／キングス／サンダー／ロケッツ
[SPECIAL TEAM STORY.1]
Los Angeles LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
窮地に立つ“トレード・デッドラインの敗者”
EASTERN CONFERENCE
ヒート／ブルズ／バックス
キャバリアーズ／76ers／ラプターズ
セルティックス／ネッツ／ホーネッツ
ホークス／ウィザーズ／ニックス／ペイサーズ／ピストンズ／マジック
[SPECIAL TEAM STORY.2]
Philadelphia 76ERS
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
“死線”で下した究極の決断
[SPECIAL TEAM STORY.3]
Brooklyn NETS
ブルックリン・ネッツ
チャンピオンシップ獲得への処方箋
ＮＢＡライター10人による後半戦大予想
DEADLINE JUDGE 過去の“駆け込みトレード”は成功したのか!?
LeBRON vs OVER 35 LEGENDS
レブロンは最強の“オーバー35プレーヤー”なのか？
[日本人プレーヤー①]
八村塁（ウィザーズ）
進化の途上
[日本人プレーヤー②]
渡邊雄太（ラプターズ）
“冬の時代”脱却へ
富永啓生（ネブラスカ大） NCAA奮闘録
NBA INSIDE
2021－22シーズン最大のサプライズ
キャブズの快進撃はなぜ実現した？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.14]：通算リバウンド
★SOLE&SOUL：ANTA KT1.0
★ＮＢＡムイミダス：昔懐かしのスーパーボウル・ハーフタイムショーにレブロンも興奮！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.15>：ヴィンス・カーター―４つの年代を知る史上最高のダンカー―
★ＮＢＡ秘話 第36話：没後２年、コビー・ブライアントに関するささやかな物語
★ＮＣＡＡトーナメント2022展望
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第22～26節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
八村塁＆渡邊雄太
ご了承ください
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窮地に立つ“トレード・デッドラインの敗者”
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セルティックス／ネッツ／ホーネッツ
ホークス／ウィザーズ／ニックス／ペイサーズ／ピストンズ／マジック
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Philadelphia 76ERS
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
“死線”で下した究極の決断
[SPECIAL TEAM STORY.3]
Brooklyn NETS
ブルックリン・ネッツ
チャンピオンシップ獲得への処方箋
ＮＢＡライター10人による後半戦大予想
DEADLINE JUDGE 過去の“駆け込みトレード”は成功したのか!?
LeBRON vs OVER 35 LEGENDS
レブロンは最強の“オーバー35プレーヤー”なのか？
[日本人プレーヤー①]
八村塁（ウィザーズ）
進化の途上
[日本人プレーヤー②]
渡邊雄太（ラプターズ）
“冬の時代”脱却へ
富永啓生（ネブラスカ大） NCAA奮闘録
NBA INSIDE
2021－22シーズン最大のサプライズ
キャブズの快進撃はなぜ実現した？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.14]：通算リバウンド
★SOLE&SOUL：ANTA KT1.0
★ＮＢＡムイミダス：昔懐かしのスーパーボウル・ハーフタイムショーにレブロンも興奮！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.15>：ヴィンス・カーター―４つの年代を知る史上最高のダンカー―
★ＮＢＡ秘話 第36話：没後２年、コビー・ブライアントに関するささやかな物語
★ＮＣＡＡトーナメント2022展望
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第22～26節
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ヤニス・アデトクンボ（バックス）
八村塁＆渡邊雄太