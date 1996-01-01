最新号

2021年11月号

定価950円（税込）／A4変
2021年9月25日発売

ＮＢＡ栄光の75年史

選手、チーム、ドラフト、オールスターなど、
カテゴリー別に
リーグ全史をプレーバック！

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[巻頭特集]
NBA 75th ANNIVERSARY
ＮＢＡ栄光の75年史

NBA Greatest 75
本誌が選ぶ“NBA偉大な75人”

[SPECIAL COLUMN 01]
Michael Jordan
The Best of Best
「ジョーダンが史上最高である理由」

歴代優勝チーム＆主要アウォード一覧

ポジション別スターの系譜
PG
クージー、ロバートソン、マジック、カリーほか

SG
ジョーダン、コビー、ウェイド、ハーデンほか

SF
ベイラー、ピッペン、レブロン、デュラントほか

PF
マローン、ダンカン、ノビツキー、アデトクンボほか

C
マイカン、チェンバレン、ジャバー、シャックほか

ポジション別最強選手TOP５

＼各球団の最強チームを決定！／
球団別歴代ベストチーム

NBAドラフト全史

[1996年ドラフトクラス秘話]
未完に終わった“奇跡の一枚”

NBAオールスター全史

リーグを揺るがせた衝撃移籍史

[現代NBA移籍論]
スーパーチーム結成は是か非か？

NBA事件史

NBAマネー史

[SPECIAL COLUMN 02]
NBAに隆盛をもたらした“バード例外条項”

球団別歴代ベストプレーヤー＆個人記録

[CLOSE UP]
Ben SIMMONS
「シモンズとシクサーズに残された“３つの選択肢”」

NBA 2021－22シーズン全試合日程

全30チームIN＆OUTリスト／移籍市場用語辞典

NBA INSIDE
健康問題で昨季引退したはずの
オルドリッジが電撃復帰した理由

ALL-NBA ZONE Vol.24
ポールの後任として15代目選手会長に就任した
マッカラムが見据える新たなビジョン

PANINI NBA 2020-21
トレーディングカード最新リリース情報局

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.9]：キャリア通算勝率
★SOLE&SOUL：CONVERSE WEAPON STREET R MID
★ＮＢＡムイミダス： NBA選手に人気のタコス料理。なかでもレブロンのタコス愛が半端ない！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
マイケル・ジョーダン
1996年ドラフトクラス