最新号

2021年6月号

定価950円（税込）／A4変
2021年4月24日発売

NBA 2020-21 SEASON
最新戦力完全査定

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください


[巻頭特集]
NBA 2020-21 SEASON
最新戦力完全査定

[SPECIAL ANALYSIS]
LAKERS vs NETS
優勝を争う“２強”を徹底比較

2020-21シーズン プレーオフ展望座談会
【ウエスタン・カンファレンス編】【イースタン・カンファレンス編】

WESTERN CONFERENCE
レイカーズ／ジャズ
クリッパーズ／サンズ
ナゲッツ／ブレイザーズ
スパーズ／マーベリックス
ウォリアーズ／グリズリーズ
サンダー／ペリカンズ
キングス／ウルブズ／ロケッツ

EASTERN CONFERENCE
ネッツ／76ERS
バックス／ヒート
セルティックス／ホークス
ニックス／ホーネッツ
ペイサーズ／ブルズ
ラプターズ／ウィザーズ
キャバリアーズ／マジック／ピストンズ

MOVING NEWS　移籍情報最前線

[第２特集]
ＮＢＡ最強１on１プレーヤー列伝

１on１ランキングTOP15

１on１データ＆トピックス

2000年代の使い手
コビー、アイバーソン、ウェイド、マッグレディetc

1990年代の使い手
ジョーダン、ヒル、ハーダウェイ、オラジュワンetc

1980年代の使い手
ジャバー、バード、マクヘイル、トーマスetc

シグネチャームーブ オールタイムランキング

[日本人選手レポート 01]
八村塁　改めて示した“オールスター級”の実力

[日本人選手レポート 02]
渡邊雄太　苦闘の末に掴んだ確かな手応え

[日本人選手レポート 03]
馬場雄大　ＮＢＬ挑戦記

[カレッジバスケットボール通信]
NCAAトーナメント2021完全レポート

NBA Inside
リーグの勢力図を塗り替える!?
トレード最終期限の勝者と敗者

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.４]：「20得点＆ＦＧ50％」連続試合数
★SOLE&SOUL：MYSTIQUE MID
★ＮＢＡムイミダス：カワイ・レナードにスマイルが！“笑わない男”に何が起こったのか？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：クリス・フィンチ（ウルブズＨＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.7>：ベン・ウォーレス―専守防衛で成り上がった異色の叩き上げスター―
★ユーロリーグ・ダイジェスト　第30～34節
★ＮＢＡ秘話　第28話：デイビッド・フォーク――スポーツエージェント界の“巨人”
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
ザイオン・ウィリアムソン（ペリカンズ）
八村塁（ウィザーズ）