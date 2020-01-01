最新号

2021年2月11日号

定価650円（税込）／A ４
2021年1月28日発売

［特集］
2021年度版 Ｊ１＆Ｊ２全４２クラブ 戦力充実度ランキング 最新メンバーリスト掲載

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください
サッカーダイジェスト2021年２月11日号
No.1475 
　
CONTENTS
［特集］2021年度版 Ｊ１＆Ｊ２全４２クラブ 戦力充実度ランキング 最新メンバーリスト掲載
FEATURES
▼Ｊ１編
ランキング一覧
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
名古屋グランパス
［注目のニューフェイス①］柿谷曜一朗（名古屋／ＦＷ）
鹿島アントラーズ
ＦＣ東京
サンフレッチェ広島
横浜Ｆ・マリノス
セレッソ大阪
［注目のニューフェイス②］原川 力（Ｃ大阪／ＭＦ）
柏レイソル
ヴィッセル神戸
浦和レッズ
［注目のニューフェイス③］西 大伍（浦和／ＤＦ）
清水エスパルス
［注目のニューフェイス④］権田修一（清水／ＧＫ）
北海道コンサドーレ札幌
大分トリニータ
サガン鳥栖
横浜ＦＣ
ベガルタ仙台
湘南ベルマーレ
徳島ヴォルティス
アビスパ福岡
イチ押しルーキー図鑑
　
▼Ｊ２編
ランキング一覧
ジュビロ磐田
［注目のニューフェイス⑤］大津祐樹（磐田／ＦＷ）
Ｖ・ファーレン長崎
京都サンガＦ.Ｃ.
モンテディオ山形
ヴァンフォーレ甲府
ジェフユナイテッド千葉
松本山雅ＦＣ
ＦＣ町田ゼルビア
［注目のニューフェイス⑥］鄭 大世（町田／ＦＷ）
アルビレックス新潟
東京ヴェルディ
ギラヴァンツ北九州
大宮アルディージャ
レノファ山口ＦＣ
ＦＣ琉球
栃木ＳＣ
水戸ホーリーホック
ザスパクサツ群馬
愛媛ＦＣ
ファジアーノ岡山
ツエーゲン金沢
ブラウブリッツ秋田
ＳＣ相模原
イチ押しルーキー図鑑
　
Ｊ３リーグ
全15クラブの最新移籍情報
　
［レジェンドの金言 Series１］佐藤寿人「才能がなかったからこそ」
　
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］テゲバジャーロ宮崎（代表取締役会長／小林稔）
　
COLUMNS
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
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