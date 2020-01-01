最新号
2020年10月8日号
|※一部地域により発売日が異なります
サッカーダイジェスト2020年10月８日号
|No.1467
|CONTENTS
|［特集］2020年シーズン 解説者・タレント・識者・新聞記者総勢40名が選ぶ Ｊ１前半戦ＭＶＰ＆ベストイレブン
|FEATURES
|2020年シーズン Ｊ１リーグ 前半戦総括 川崎のライバルは見当たらない ただ、個の活躍に目を向ければ
|アンケート結果 前半戦ＭＶＰ
|アンケート結果 前半戦ベストイレブン 総勢40名のアンケート全回答
|解説者編
|タレント編
|識者編
|新聞記者編
|本誌採点ランキング＆データBOX
|輝きを放った助っ人FILE
|輝きを放った若手FILE
|写真でプレーバック Ｊ１前半戦ハイライト
|［関連企画］Ｊ２リーグ番記者３人の前半戦ベストイレブン選考会 上位の北九州と長崎から多数選出！？ＭＶＰは特大のインパクトを残した・・・
|［第２特集］司令塔が語る「司令塔論」
|［インタビュー①］清武弘嗣（Ｃ大阪／ＭＦ）「ゲームメイクの極意」
|［インタビュー②］江坂 任（柏／ＭＦ）「唯一無二の輝き」
|［インタビュー③］青山敏弘（広島／ＭＦ）「究極のバランスを求めて」
|Ｊ１全18クラブの司令塔変遷史
|川崎フロンターレ／セレッソ大阪
|ＦＣ東京／名古屋グランパス
|柏レイソル／鹿島アントラーズ
|浦和レッズ／ガンバ大阪
|サンフレッチェ広島／横浜Ｆ・マリノス
|ヴィッセル神戸／北海道コンサドーレ札幌
|横浜ＦＣ／大分トリニータ
|サガン鳥栖／ベガルタ仙台
|清水エスパルス／湘南ベルマーレ
|［スペシャルインタビュー］食野亮太郎（リオ・アヴェ／ＦＷ）「“らしさ”を貫く」
|［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］エキップメント 阪本遼太（ヴェルスパ大分）
|COLUMNS
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|PRESENT＆INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー