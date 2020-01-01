最新号

2020年10月8日号

定価650円（税込）／A ４
2020年9月24日発売

［特集］
2020年シーズン　解説者・タレント・識者・新聞記者総勢40名が選ぶ Ｊ１前半戦ＭＶＰ＆ベストイレブン

※一部地域により発売日が異なります

サッカーダイジェスト2020年10月８日号
No.1467
　
CONTENTS
［特集］2020年シーズン　解説者・タレント・識者・新聞記者総勢40名が選ぶ Ｊ１前半戦ＭＶＰ＆ベストイレブン
FEATURES
2020年シーズン Ｊ１リーグ 前半戦総括  川崎のライバルは見当たらない ただ、個の活躍に目を向ければ
アンケート結果 前半戦ＭＶＰ
アンケート結果 前半戦ベストイレブン 総勢40名のアンケート全回答
解説者編
タレント編
識者編
新聞記者編
本誌採点ランキング＆データBOX
輝きを放った助っ人FILE
輝きを放った若手FILE
写真でプレーバック Ｊ１前半戦ハイライト
［関連企画］Ｊ２リーグ番記者３人の前半戦ベストイレブン選考会　上位の北九州と長崎から多数選出！？ＭＶＰは特大のインパクトを残した・・・
　
［第２特集］司令塔が語る「司令塔論」
［インタビュー①］清武弘嗣（Ｃ大阪／ＭＦ）「ゲームメイクの極意」
［インタビュー②］江坂 任（柏／ＭＦ）「唯一無二の輝き」
［インタビュー③］青山敏弘（広島／ＭＦ）「究極のバランスを求めて」
Ｊ１全18クラブの司令塔変遷史
川崎フロンターレ／セレッソ大阪
ＦＣ東京／名古屋グランパス
柏レイソル／鹿島アントラーズ
浦和レッズ／ガンバ大阪
サンフレッチェ広島／横浜Ｆ・マリノス
ヴィッセル神戸／北海道コンサドーレ札幌
横浜ＦＣ／大分トリニータ
サガン鳥栖／ベガルタ仙台
清水エスパルス／湘南ベルマーレ
　
［スペシャルインタビュー］食野亮太郎（リオ・アヴェ／ＦＷ）「“らしさ”を貫く」
　
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］エキップメント 阪本遼太（ヴェルスパ大分）
　
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
PRESENT＆INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
　
　