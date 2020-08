2020年9月10日号

※一部地域により発売日が異なります



サッカーダイジェスト2020年9月10日号 No.1465 CONTENTS [特集]現役Jリーガー・一流助っ人・解説者・ 識者が徹底分析 エースの条件“王様”はいかにして生まれるのか FEATURES イントロダクション [インタビュー] 宇佐美貴史(G大阪/FW)「信念」 [特別対談]佐藤寿人(千葉/FW)×大久保嘉人(東京V/FW)「覚悟はあるか」 [総勢40名にアンケート!!]J歴代最強エース上位10傑 [計40人のアンケート回答]現役Jリーガー編 西川周作(浦和)/小野裕二(G大阪) 水沼宏太(横浜)/古橋亨梧(神戸) 李 忠成(京都)/山田大記(磐田) 矢野貴章(栃木)/駒野友一(今治) 解説者&識者&タレント編 一流助っ人が抱く「エース像」 ディエゴ・オリヴェイラ(FC東京) ビクトル・イバルボ(長崎) タリク(湘南) エースの金言 中山雅史(現沼津/元磐田など)/福田正博(元浦和) ポドルスキの例に見る 育成年代における「エースの成功要件」 名良橋晃が選ぶ!! 高校選手権を彩った伝説のエース 2000年以降に生まれた 次世代のエース候補 [Jリーグ企画]夏の移籍情報を反映!!J1&J2全40クラブの最新序列 ▼J1編 川崎フロンターレ/セレッソ大阪 名古屋グランパス/浦和レッズ 柏レイソル/FC東京 ガンバ大阪/サンフレッチェ広島 横浜F・マリノス/ヴィッセル神戸 北海道コンサドーレ札幌/鹿島アントラーズ 横浜FC/ベガルタ仙台 大分トリニータ/清水エスパルス サガン鳥栖/湘南ベルマーレ ▼J2編 V・ファーレン長崎/ギラヴァンツ北九州 徳島ヴォルティス/ヴァンフォーレ甲府 東京ヴェルディ/京都サンガF.C. 大宮アルディージャ/ジェフユナイテッド千葉 アルビレックス新潟/ジュビロ磐田 栃木SC/ツエーゲン金沢 水戸ホーリーホック/ファジアーノ岡山 モンテディオ山形/アビスパ福岡 FC町田ゼルビア/FC琉球 松本山雅FC/レノファ山口FC 愛媛FC/ザスパクサツ群馬 [引退特別企画]内田篤人(鹿島/DF) [連載『FOOTBALL マイノリティリポート』] 株式会社YASUDA(代表取締役/佐藤和博) COLUMNS 宇佐美日記/宇佐美貴史 THE JUDGE/西部謙司、清水英斗 アディショナルタイムに独り言/平畠啓史 サッカー品評会/後藤健生 フットボール見聞録/加部 究 天国と地獄/セルジオ越後 OTHERS PRESENT&INFORMATION 次号予告&バックナンバー

