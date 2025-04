最新号

2025年5月号

定価800円(税込)/A4変 サッカーダイジェスト2025年5月号

発売日4月10日(木)

定 価800円(本体価格727円)



[特集]

清水エスパルス サッカー王国復活へ

FEATURES

[巻頭コラム]

「昭和的」な清水が放つ現代サッカーへの挑戦状

データで清水のスタイルを解析

秋葉サッカー≒最強川崎!?

所属全選手を紹介 2025メンバーリスト



[監督インタビュー]

秋葉忠宏(監督)「THIS IS 清水」

[新たな旗手インタビュー①]

沖 悠哉(GK)「Step By Step」

[新たな旗手インタビュー②]

高木 践(DF)「大衆の希望」

パルちゃん&ピカルちゃんインタビュー&新衣装を独占公開

[新たな旗手インタビュー③]

西原源樹(MF)「レジェンドの金言を指針に」

[新たな旗手インタビュー④]

嶋本悠大(MF)「淡々と、熱く」

[新たな旗手インタビュー⑤]

小竹知恩(MF)「自分にしかない武器」



[番記者コラム]

エスパ=文化 王国復活の鍵を握る「共通認識」

[スペシャルメッセージ]

岡崎慎司「ドイツより愛を込めて」



1993-2025 ユニホームコレクション

序盤戦フォトギャラリー

スタジアムでともに歌おう

チームチャント紹介

清水好きタレントが紹介する「推しポイント」

中川絵美里&相馬 理

[クラブインフォメーション]

5/3(土・祝)vs名古屋グランパス

ただいま、国立は静岡

静岡を感じる特別な1日をお届け

GM兼サッカー事業本部長に訊く

反町康治「サッカー王国復権へ」

個人データランキング

J1第1~8節タクティクスレビュー



COLUMNS

MLS挑戦記/山根視来

天国と地獄/セルジオ越後

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

蹴球賢語/中村憲剛

宇佐美日記/宇佐美貴史

隠れたタレントを探せ/JSTATs

サムライタクティクス/清水英斗

ピッチヒストリー/西部謙司

日本サッカー温故知新/後藤健生

サッカーの「現場」から/二宮寿朗、本田健介

フットボール見聞録/加部 究



OTHERS

