最新号

2020年3月12日号

定価650円（税込）／A ４
2020年2月27日発売

［特集］
2020年シーズンＪ１＆Ｊ２全40クラブの「最新序列」開幕戦で見えてきた現陣容の全容とは？

※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。

サッカーダイジェスト2020年３月12日号
No.1455
　
CONTENTS
［特集］2020年シーズンＪ１＆Ｊ２全40クラブの「最新序列」開幕戦で見えてきた現陣容の全容とは？
FEATURES
▼J1編
横浜Ｆ・マリノス
ＦＣ東京
鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ
セレッソ大阪
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
ヴィッセル神戸
大分トリニータ
北海道コンサドーレ札幌
ベガルタ仙台
清水エスパルス
名古屋グランパス
浦和レッズ
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ
柏レイソル
横浜ＦＣ
［インタビュー①］水沼宏太（横浜／ＭＦ）「夢を叶えるために」
［インタビュー②］西川周作（浦和／ＧＫ）「新キャプテンの覚悟」
　
▼J２編
松本山雅ＦＣ
ジュビロ磐田
大宮アルディージャ
徳島ヴォルティス
ヴァンフォーレ甲府
モンテディオ山形
水戸ホーリーホック
京都サンガＦ.Ｃ.
ファジアーノ岡山
アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢
Ｖ・ファーレン長崎
東京ヴェルディ
ＦＣ琉球
レノファ山口ＦＣ
アビスパ福岡
ジェフユナイテッド千葉
ＦＣ町田ゼルビア
愛媛ＦＣ
栃木ＳＣ
ギラヴァンツ北九州
ザスパクサツ群馬
　
Ｊ３リーグ16クラブの開幕スタメン大予想
ヴァンラーレ八戸／いわてグルージャ盛岡
ブラウブリッツ秋田／福島ユナイテッドＦＣ
Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜／ＳＣ相模原
ＡＣ長野パルセイロ／カターレ富山
藤枝ＭＹＦＣ／アスルクラロ沼津
ＦＣ岐阜／ガイナーレ鳥取
カマタマーレ讃岐／ＦＣ今治
ロアッソ熊本／鹿児島ユナイテッドＦＣ
［Ｊ３タレントFILE］注目のステップアップ候補生
　
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
SOCCER FREAKS ～Ｊリーグを支える“企業人”～
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