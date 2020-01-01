最新号
2020年3月12日号
［特集］
2020年シーズンＪ１＆Ｊ２全40クラブの「最新序列」開幕戦で見えてきた現陣容の全容とは？
|※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。
サッカーダイジェスト2020年３月12日号
|No.1455
|CONTENTS
|［特集］2020年シーズンＪ１＆Ｊ２全40クラブの「最新序列」開幕戦で見えてきた現陣容の全容とは？
|FEATURES
|▼J1編
|横浜Ｆ・マリノス
|ＦＣ東京
|鹿島アントラーズ
|川崎フロンターレ
|セレッソ大阪
|サンフレッチェ広島
|ガンバ大阪
|ヴィッセル神戸
|大分トリニータ
|北海道コンサドーレ札幌
|ベガルタ仙台
|清水エスパルス
|名古屋グランパス
|浦和レッズ
|サガン鳥栖
|湘南ベルマーレ
|柏レイソル
|横浜ＦＣ
|［インタビュー①］水沼宏太（横浜／ＭＦ）「夢を叶えるために」
|［インタビュー②］西川周作（浦和／ＧＫ）「新キャプテンの覚悟」
|▼J２編
|松本山雅ＦＣ
|ジュビロ磐田
|大宮アルディージャ
|徳島ヴォルティス
|ヴァンフォーレ甲府
|モンテディオ山形
|水戸ホーリーホック
|京都サンガＦ.Ｃ.
|ファジアーノ岡山
|アルビレックス新潟
|ツエーゲン金沢
|Ｖ・ファーレン長崎
|東京ヴェルディ
|ＦＣ琉球
|レノファ山口ＦＣ
|アビスパ福岡
|ジェフユナイテッド千葉
|ＦＣ町田ゼルビア
|愛媛ＦＣ
|栃木ＳＣ
|ギラヴァンツ北九州
|ザスパクサツ群馬
|Ｊ３リーグ16クラブの開幕スタメン大予想
|ヴァンラーレ八戸／いわてグルージャ盛岡
|ブラウブリッツ秋田／福島ユナイテッドＦＣ
|Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜／ＳＣ相模原
|ＡＣ長野パルセイロ／カターレ富山
|藤枝ＭＹＦＣ／アスルクラロ沼津
|ＦＣ岐阜／ガイナーレ鳥取
|カマタマーレ讃岐／ＦＣ今治
|ロアッソ熊本／鹿児島ユナイテッドＦＣ
|［Ｊ３タレントFILE］注目のステップアップ候補生
|COLUMNS
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|SOCCER FREAKS ～Ｊリーグを支える“企業人”～
|サポ撮り！
|PRESENT＆INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー