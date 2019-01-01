最新号

2019年11月28日号

定価650円（税込）／A ４
2019年11月14日発売

［特集］
冬の移籍マーケット　Ｊリーガー 欧州組ｅｔｃ. 注目株30人の去就大予測

※一部地域によって発売日が異なります
　ご了承ください

サッカーダイジェスト2019年11月28日号
No.1448
　
CONTENTS
［特集］冬の移籍マーケット　Ｊリーガー 欧州組ｅｔｃ. 注目株30人の去就大予測
FEATURES
ルーカス・ポドルスキ（神戸／ＦＷ）
橋本拳人（ＦＣ東京／ＭＦ）
鈴木武蔵（札幌／ＦＷ）
室屋 成（ＦＣ東京／ＤＦ）
柿谷曜一朗（Ｃ大阪／ＦＷ）
大久保嘉人（磐田／ＦＷ）
ダビド・シルバ（マンチェスター・Ｃ／ＭＦ）
古橋亨梧（神戸／ＦＷ）／大島僚太（川崎／ＭＦ）
ダビド・ビジャ（神戸／ＦＷ）／畠中槙之輔（横浜／ＤＦ）
遠藤保仁（Ｇ大阪／ＭＦ）／ドウグラス（清水／ＦＷ）
ディエゴ・オリヴェイラ（ＦＣ東京／ＦＷ）／レアンドロ・ダミアン（川崎／ＦＷ）
アデミウソン（Ｇ大阪／ＦＷ）／松原 后（清水／ＤＦ）
田中 碧（川崎／ＭＦ）／橋岡大樹（浦和／ＤＦ）／永戸勝也（仙台／ＤＦ）
小塚和季（大分／ＭＦ）／カミンスキー（磐田／ＧＫ）／志知孝明（水戸／ＤＦ）
西川 潤（Ｃ大阪内定／ＦＷ）／若月大和（湘南内定／ＦＷ）
南野拓実（レッドブル・ザルツブルク／ＦＷ）／冨安健洋（ボローニャ／ＤＦ）
武藤嘉紀（ニューカッスル／ＦＷ）／長友佑都（ガラタサライ／ＤＦ）
宮市 亮（ザンクトパウリ／ＭＦ）／その他の欧州組は？
［関連企画①］サッカー通・平畠氏が推薦 Ｊ２のステップアップ候補生
［関連企画②］監督の去就動向  浦和、Ｇ大阪は新体制に？湘南は名波招聘を画策か
　
Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３ 終盤戦展望
Ｊ１優勝争い
ＦＣ東京
横浜Ｆ・マリノス
鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ
［インタビュー］東 慶悟（ＦＣ東京／ＭＦ）「これも『運命』」
Ｊ１残留＆昇格争い
柏レイソル／横浜ＦＣ
大宮アルディージャ／モンテディオ山形
水戸ホーリーホック／徳島ヴォルティス
ヴァンフォーレ甲府／京都サンガF.C.／ファジアーノ岡山
Ｊ２残留＆昇格争い
　
クラブ２大特集
浦和レッズ
［ＡＣＬ決勝・第２レグプレビュー］２年ぶり３度目のアジア制覇へ 勝利へのポイントは？
［ピックアッププレーヤー］興梠慎三（FW）
［チームレポート］“外弁慶”の摩訶不思議
　
川崎フロンターレ
［ルヴァンカップ決勝／マッチレポート］勝敗を分けたわずかな差
［優勝記念!!スペシャル対談］小林 悠（ＦＷ）×新井章太（ＧＫ）「分かち合った美酒」
戦友からの祝福メッセージ
舞台裏STORY
優勝記念 PHOTO GALLERY！
　
日本代表＆Ｕ–22代表
［11月シリーズプレビュー］両代表で総勢53人　アピールに成功するのは!?
　
Ｕ－17日本代表
［Ｕ－17ワールドカップ／大会総括］“らしさ”を失くした敗戦
　
［連載『ReBorn「これからの物語」』］朴 一圭（横浜／ＧＫ）
　
COLUMNS
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
SOCCER FREAKS Ｊリーグを支える”企業人”
サポ撮り！
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー