最新号
2019年11月28日号
［特集］
冬の移籍マーケット Ｊリーガー 欧州組ｅｔｃ. 注目株30人の去就大予測
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
サッカーダイジェスト2019年11月28日号
|No.1448
|CONTENTS
|［特集］冬の移籍マーケット Ｊリーガー 欧州組ｅｔｃ. 注目株30人の去就大予測
|FEATURES
|ルーカス・ポドルスキ（神戸／ＦＷ）
|橋本拳人（ＦＣ東京／ＭＦ）
|鈴木武蔵（札幌／ＦＷ）
|室屋 成（ＦＣ東京／ＤＦ）
|柿谷曜一朗（Ｃ大阪／ＦＷ）
|大久保嘉人（磐田／ＦＷ）
|ダビド・シルバ（マンチェスター・Ｃ／ＭＦ）
|古橋亨梧（神戸／ＦＷ）／大島僚太（川崎／ＭＦ）
|ダビド・ビジャ（神戸／ＦＷ）／畠中槙之輔（横浜／ＤＦ）
|遠藤保仁（Ｇ大阪／ＭＦ）／ドウグラス（清水／ＦＷ）
|ディエゴ・オリヴェイラ（ＦＣ東京／ＦＷ）／レアンドロ・ダミアン（川崎／ＦＷ）
|アデミウソン（Ｇ大阪／ＦＷ）／松原 后（清水／ＤＦ）
|田中 碧（川崎／ＭＦ）／橋岡大樹（浦和／ＤＦ）／永戸勝也（仙台／ＤＦ）
|小塚和季（大分／ＭＦ）／カミンスキー（磐田／ＧＫ）／志知孝明（水戸／ＤＦ）
|西川 潤（Ｃ大阪内定／ＦＷ）／若月大和（湘南内定／ＦＷ）
|南野拓実（レッドブル・ザルツブルク／ＦＷ）／冨安健洋（ボローニャ／ＤＦ）
|武藤嘉紀（ニューカッスル／ＦＷ）／長友佑都（ガラタサライ／ＤＦ）
|宮市 亮（ザンクトパウリ／ＭＦ）／その他の欧州組は？
|［関連企画①］サッカー通・平畠氏が推薦 Ｊ２のステップアップ候補生
|［関連企画②］監督の去就動向 浦和、Ｇ大阪は新体制に？湘南は名波招聘を画策か
|Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３ 終盤戦展望
|Ｊ１優勝争い
|ＦＣ東京
|横浜Ｆ・マリノス
|鹿島アントラーズ
|川崎フロンターレ
|［インタビュー］東 慶悟（ＦＣ東京／ＭＦ）「これも『運命』」
|Ｊ１残留＆昇格争い
|柏レイソル／横浜ＦＣ
|大宮アルディージャ／モンテディオ山形
|水戸ホーリーホック／徳島ヴォルティス
|ヴァンフォーレ甲府／京都サンガF.C.／ファジアーノ岡山
|Ｊ２残留＆昇格争い
|クラブ２大特集
|浦和レッズ
|［ＡＣＬ決勝・第２レグプレビュー］２年ぶり３度目のアジア制覇へ 勝利へのポイントは？
|［ピックアッププレーヤー］興梠慎三（FW）
|［チームレポート］“外弁慶”の摩訶不思議
|川崎フロンターレ
|［ルヴァンカップ決勝／マッチレポート］勝敗を分けたわずかな差
|［優勝記念!!スペシャル対談］小林 悠（ＦＷ）×新井章太（ＧＫ）「分かち合った美酒」
|戦友からの祝福メッセージ
|舞台裏STORY
|優勝記念 PHOTO GALLERY！
|日本代表＆Ｕ–22代表
|［11月シリーズプレビュー］両代表で総勢53人 アピールに成功するのは!?
|Ｕ－17日本代表
|［Ｕ－17ワールドカップ／大会総括］“らしさ”を失くした敗戦
|［連載『ReBorn「これからの物語」』］朴 一圭（横浜／ＧＫ）
|COLUMNS
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|SOCCER FREAKS Ｊリーグを支える”企業人”
|サポ撮り！
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー