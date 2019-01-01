最新号

2019年8月22日号

定価580円（税込）／A ４
2019年8月8日発売

［特集］
真のキーマンは？2019年夏版　Ｊ１全18クラブ＋Ｊ２注目４クラブ戦術ガイドブック

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承下さい

サッカーダイジェスト2019年８月22日号
No.1442 
CONTENTS
［特集］真のキーマンは？2019年夏版　Ｊ１全18クラブ＋Ｊ２注目４クラブ戦術ガイドブック
FEATURES
Ｊ１編
ＦＣ東京
横浜Ｆ・マリノス
鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ
サンフレッチェ広島
大分トリニータ
セレッソ大阪
北海道コンサドーレ札幌
浦和レッズ
名古屋グランパス
ガンバ大阪
湘南ベルマーレ
ベガルタ仙台
清水エスパルス
ヴィッセル神戸
松本山雅ＦＣ
ジュビロ磐田
サガン鳥栖
［インタビュー①］シマオ・マテ（仙台／ＤＦ）「偶然のコンバート」
［アンケート企画］“新助っ人”期待度ランキング
［インタビュー②］今野泰幸（磐田／ＭＦ）「自信があるから」
Ｊ２編
京都サンガＦ.Ｃ.／水戸ホーリーホック
横浜ＦＣ／Ｖ・ファーレン長崎
Ｊ１＆Ｊ２リーグ後半戦
ブレイク候補ランキング Ｊ１編
ブレイク候補ランキング Ｊ２編
［楽天カップ＆ユーロジャパンカップ／マッチレポート］欧州メガクラブとの“腕試し”
［クラブダイジェスト2019］北海道コンサドーレ札幌
［インタビュー①］チャナティップ（ＭＦ）「先駆者として」
［チームレポート］就任２年目“ミシャ改革”の現在地
［クローズアッププレーヤー］菅 大輝（FW）「“悔しさ”を糧に」
［インタビュー②］鈴木武蔵（FW）「飽き足らぬ想い」
この夏の新着情報をピックアップコンサドーレNEWS!!
［クラブダイジェスト2019］柏レイソル
［スペシャル対談］江坂 任（MF）×瀬川祐輔（FW）「“戦友”」
［クリスティアーノが紹介するブラジル人］REYSOL‘S Brazilian
［インタビュー］オルンガ（FW）「フィジカルモンスターの素顔」
［指揮官レポート］重なるふたつの“まくり”
［ルーツ探訪／サムライ回顧録 ］
室屋 成（ＦＣ東京／ＤＦ／日本代表）「ハードルを乗り越えて」
2019年インターハイ  終了間際に劇的な決勝弾!!桐光学園が令和初の王者に
［連載『ReBorn「これからの物語」』］武富孝介（湘南／ＭＦ）
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
サポ撮り！
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
［特別付録／ポスター］
久保建英（レアル・マドリ―）＆北海道コンサドーレ札幌