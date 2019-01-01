2019年8月22日号

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サッカーダイジェスト2019年８月22日号 No.1442 CONTENTS ［特集］真のキーマンは？2019年夏版 Ｊ１全18クラブ＋Ｊ２注目４クラブ戦術ガイドブック FEATURES Ｊ１編 ＦＣ東京 横浜Ｆ・マリノス 鹿島アントラーズ 川崎フロンターレ サンフレッチェ広島 大分トリニータ セレッソ大阪 北海道コンサドーレ札幌 浦和レッズ 名古屋グランパス ガンバ大阪 湘南ベルマーレ ベガルタ仙台 清水エスパルス ヴィッセル神戸 松本山雅ＦＣ ジュビロ磐田 サガン鳥栖 ［インタビュー①］シマオ・マテ（仙台／ＤＦ）「偶然のコンバート」 ［アンケート企画］“新助っ人”期待度ランキング ［インタビュー②］今野泰幸（磐田／ＭＦ）「自信があるから」 Ｊ２編 京都サンガＦ.Ｃ.／水戸ホーリーホック 横浜ＦＣ／Ｖ・ファーレン長崎 Ｊ１＆Ｊ２リーグ後半戦 ブレイク候補ランキング Ｊ１編 ブレイク候補ランキング Ｊ２編 ［楽天カップ＆ユーロジャパンカップ／マッチレポート］欧州メガクラブとの“腕試し” ［クラブダイジェスト2019］北海道コンサドーレ札幌 ［インタビュー①］チャナティップ（ＭＦ）「先駆者として」 ［チームレポート］就任２年目“ミシャ改革”の現在地 ［クローズアッププレーヤー］菅 大輝（FW）「“悔しさ”を糧に」 ［インタビュー②］鈴木武蔵（FW）「飽き足らぬ想い」 この夏の新着情報をピックアップコンサドーレNEWS!! ［クラブダイジェスト2019］柏レイソル ［スペシャル対談］江坂 任（MF）×瀬川祐輔（FW）「“戦友”」 ［クリスティアーノが紹介するブラジル人］REYSOL‘S Brazilian ［インタビュー］オルンガ（FW）「フィジカルモンスターの素顔」 ［指揮官レポート］重なるふたつの“まくり” ［ルーツ探訪／サムライ回顧録 ］ 室屋 成（ＦＣ東京／ＤＦ／日本代表）「ハードルを乗り越えて」 2019年インターハイ 終了間際に劇的な決勝弾!!桐光学園が令和初の王者に ［連載『ReBorn「これからの物語」』］武富孝介（湘南／ＭＦ） COLUMNS アディショナルタイムに独り言／平畠啓史 THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗 サムライタクティクス／清水英斗 フットボール見聞録／加部 究 天国と地獄／セルジオ越後 OTHERS サポ撮り！ PRESENT&INFORMATION 次号予告＆バックナンバー ［特別付録／ポスター］ 久保建英（レアル・マドリ―）＆北海道コンサドーレ札幌