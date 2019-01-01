最新号
2019年7月25日号
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承下さい
サッカーダイジェスト2019年７月25日号
|No.1440
|CONTENTS
|［特集］勢力図はどう変わる！？2019年シーズン Ｊ１&Ｊ２最終順位大予想 優勝・残留・昇格争いの行方を大胆に占う
|FEATURES
|▼Ｊ1編
|［アンケート企画］Ｊ1リーグ最終順位予想
|［解説者&識者・タレントが展望!!］Ｊ１リーグ優勝＆降格予想
|全18クラブの現状点検と後半戦のチェックポイント
|ＦＣ東京／川崎フロンターレ
|横浜Ｆ・マリノス／大分トリニータ
|鹿島アントラーズ／北海道コンサドーレ札幌
|セレッソ大阪／名古屋グランパス
|サンフレッチェ広島／ベガルタ仙台
|ヴィッセル神戸／浦和レッズ
|ガンバ大阪／清水エスパルス
|湘南ベルマーレ／サガン鳥栖
|松本山雅ＦＣ／ジュビロ磐田
|［特別インタビュー］宇佐美貴史（Ｇ大阪／ＦＷ）「“らしさ”を取り戻したい」
|▼Ｊ２編
|［アンケート企画］Ｊ２リーグ最終順位予想
|［解説者&識者・タレントが展望!!］Ｊ２リーグ優勝＆PO進出予想
|全22クラブの現状点検と後半戦のチェックポイント
|モンテディオ山形／大宮アルディージャ
|水戸ホーリーホック／京都サンガＦ.Ｃ.
|柏レイソル／ヴァンフォーレ甲府
|Ｖ・ファーレン長崎／ツエーゲン金沢
|徳島ヴォルティス／東京ヴェルディ
|ファジアーノ岡山／アルビレックス新潟
|横浜ＦＣ／ＦＣ琉球
|ＦＣ町田ゼルビア／レノファ山口ＦＣ
|愛媛ＦＣ／ジェフユナイテッド千葉
|鹿児島ユナイテッドＦＣ／栃木ＳＣ
|アビスパ福岡／ＦＣ岐阜
|注目ホームゲームイベント
|［ＡＣＬ＆ルヴァンカップ&天皇杯］Results＆Schedule
|多摩川クラシコ大展望
|［多摩川クラシコ直前マッチプレビュー］“見逃し厳禁”の激熱クラシコ！！
|［インタビュー］森重真人（ＦＣ東京／ＤＦ）「あくまでチャレンジャー」
|［インタビュー］小林 悠（川崎／ＦＷ）「自分のゴールで勝つ」
|［クラブダイジェスト2019］京都サンガＦ.Ｃ.
|［ウイング対談］仙頭啓矢（MF）×小屋松知哉（MF）「不変の信頼感」
|［躍進の理由］充実のスタッフ陣が支える快進撃
|［キーマンインタビュー］福岡慎平（MF）「『31』を背負う覚悟」
|［チームの秘密］育成型クラブの新奇な取り組み
|［スペシャルインタビュー］酒井宏樹（マルセイユ／ＤＦ／日本代表）「戦場へ、再び。」
|日本代表［コパ・アメリカ総括］惨敗＋経験＝急成長？
|日本女子代表［女子Ｗ杯・フランス大会総括］看過できない『課題』
|COLUMNS
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|サポ撮り！
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|特別付録 ポスター
|宇佐美貴史（Ｇ大阪）＆柴崎岳（日本代表）