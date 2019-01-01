最新号

2019年7月25日号

定価580円（税込）／A ４
2019年7月9日発売

［特集］
勢力図はどう変わる！？2019年シーズン Ｊ１&Ｊ２最終順位大予想 優勝・残留・昇格争いの行方を大胆に占う

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承下さい

サッカーダイジェスト2019年７月25日号
No.1440
 
CONTENTS
［特集］勢力図はどう変わる！？2019年シーズン Ｊ１&Ｊ２最終順位大予想  優勝・残留・昇格争いの行方を大胆に占う
FEATURES
▼Ｊ1編
［アンケート企画］Ｊ1リーグ最終順位予想
［解説者&識者・タレントが展望!!］Ｊ１リーグ優勝＆降格予想  
全18クラブの現状点検と後半戦のチェックポイント
ＦＣ東京／川崎フロンターレ
横浜Ｆ・マリノス／大分トリニータ
鹿島アントラーズ／北海道コンサドーレ札幌
セレッソ大阪／名古屋グランパス
サンフレッチェ広島／ベガルタ仙台
ヴィッセル神戸／浦和レッズ
ガンバ大阪／清水エスパルス
湘南ベルマーレ／サガン鳥栖
松本山雅ＦＣ／ジュビロ磐田
［特別インタビュー］宇佐美貴史（Ｇ大阪／ＦＷ）「“らしさ”を取り戻したい」
▼Ｊ２編
［アンケート企画］Ｊ２リーグ最終順位予想
［解説者&識者・タレントが展望!!］Ｊ２リーグ優勝＆PO進出予想　
全22クラブの現状点検と後半戦のチェックポイント
モンテディオ山形／大宮アルディージャ
水戸ホーリーホック／京都サンガＦ.Ｃ.
柏レイソル／ヴァンフォーレ甲府
Ｖ・ファーレン長崎／ツエーゲン金沢
徳島ヴォルティス／東京ヴェルディ
ファジアーノ岡山／アルビレックス新潟
横浜ＦＣ／ＦＣ琉球
ＦＣ町田ゼルビア／レノファ山口ＦＣ
愛媛ＦＣ／ジェフユナイテッド千葉
鹿児島ユナイテッドＦＣ／栃木ＳＣ
アビスパ福岡／ＦＣ岐阜
注目ホームゲームイベント
［ＡＣＬ＆ルヴァンカップ&天皇杯］Results＆Schedule
 
多摩川クラシコ大展望
［多摩川クラシコ直前マッチプレビュー］“見逃し厳禁”の激熱クラシコ！！
［インタビュー］森重真人（ＦＣ東京／ＤＦ）「あくまでチャレンジャー」
［インタビュー］小林 悠（川崎／ＦＷ）「自分のゴールで勝つ」
 
［クラブダイジェスト2019］京都サンガＦ.Ｃ.
［ウイング対談］仙頭啓矢（MF）×小屋松知哉（MF）「不変の信頼感」
［躍進の理由］充実のスタッフ陣が支える快進撃
［キーマンインタビュー］福岡慎平（MF）「『31』を背負う覚悟」
［チームの秘密］育成型クラブの新奇な取り組み
 
［スペシャルインタビュー］酒井宏樹（マルセイユ／ＤＦ／日本代表）「戦場へ、再び。」
 
日本代表［コパ・アメリカ総括］惨敗＋経験＝急成長？
日本女子代表［女子Ｗ杯・フランス大会総括］看過できない『課題』
 
COLUMNS
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
サポ撮り！
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
特別付録　ポスター
宇佐美貴史（Ｇ大阪）＆柴崎岳（日本代表）