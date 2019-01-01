最新号

2019年5月23日号

定価580円（税込）／A４
2019年5月9日発売

［特集］
2019年シーズン 序盤戦総括　Ｊ１＆Ｊ２ 全1250選手の通信簿

※一部地域によって発売日が異なります
  ご了承ください

サッカーダイジェスト2019年5月23日号
No.1436
CONTENTS
［特集］2019年シーズン 序盤戦総括　Ｊ１＆Ｊ２ 全1250選手の通信簿
FEATURES
［イントロダクション］際立った「攻守の効率性」ポゼッション型の逆襲は…
▼Ｊ１
ＦＣ東京
名古屋グランパス
大分トリニータ
川崎フロンターレ
北海道コンサドーレ札幌
横浜Ｆ・マリノス
サンフレッチェ広島
鹿島アントラーズ
浦和レッズ
湘南ベルマーレ
セレッソ大阪
松本山雅ＦＣ
ヴィッセル神戸
ジュビロ磐田
ガンバ大阪
清水エスパルス
ベガルタ仙台
サガン鳥栖
［２月、３月J１月間ＭＶＰ記念インタビュー］藤本憲明（大分／ＦＷ）「飛躍の理由」
［本誌採点ランキング］BEST PLAYER TOP10
［インタビュー］レオ・シルバ（鹿島／ＭＦ）「良きお手本に」
▼Ｊ2
大宮アルディージャ／水戸ホーリーホック
モンテディオ山形／ヴァンフォーレ甲府
ツエーゲン金沢／柏レイソル
ＦＣ琉球／アルビレックス新潟
ファジアーノ岡山／京都サンガＦ.Ｃ.
Ｖ・ファーレン長崎／横浜ＦＣ
ＦＣ町田ゼルビア／徳島ヴォルティス
愛媛ＦＣ／アビスパ福岡
東京ヴェルディ／レノファ山口ＦＣ
ジェフユナイテッド千葉／鹿児島ユナイテッドＦＣ
栃木ＳＣ／ＦＣ岐阜
［クラブダイジェスト2019］ＦＣ東京
［スペシャル対談］ディエゴ・オリヴェイラ（ＦＷ）×永井謙佑（ＦＷ）「信頼×信頼」
［躍進のキーマン①］長谷川健太（監督）
［躍進のキーマン②］久保建英（ＭＦ）
［インタビュー］橋本拳人（ＭＦ）「僕の生きる道」
［クラブ担当記者コラム］「久保＝バッジョ」とは思わないけど…
［クラブダイジェスト2019］水戸ホーリーホック
［インタビュー①］細川淳矢（ＤＦ）「恩返しのチャンス」
［番記者レポート］快進撃の理由
［インタビュー②］黒川淳史（ＭＦ）「21歳の先導者」
［練習場紹介］「アツマーレ」とは？
［連載『Re Born「これからの物語」』］仲川輝人（横浜／ＦＷ）
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
サポ撮り！
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
［別冊付録］2019年高校サッカー逸材図鑑300選