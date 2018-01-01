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2018年11月22日号
［特集］2019年移籍市場を賑わす目玉タレント
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
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|サッカーダイジェスト2018年11月22日号
|No.1424
|CONTENTS［特集］2019年移籍市場を賑わす目玉タレント
|FEATURES
|［イントロダクション］今冬の移籍市場のトレンドと新たな流れ
|Part1 最注目銘柄10選
|フェルナンド・トーレス（鳥栖／ＦＷ）
|中島翔哉（ポルティモネンセ／ＭＦ）
|堂安 律（フローニンヘン／ＭＦ）
|伊東純也（柏／ＦＷ）
|中村航輔（柏／ＧＫ）
|金崎夢生（鳥栖／ＦＷ）
|大久保嘉人（磐田／ＦＷ）
|柿谷曜一朗（Ｃ大阪／ＦＷ）
|権田修一（鳥栖／ＧＫ）
|ウーゴ・ヴィエイラ（横浜／ＦＷ）
|［関連企画①］識者10人に訊く NEXT欧州組の本命は？
|選手代理人が予測する 欧州移籍の最新動向
|Part2 Ｊリーグ参戦が期待される助っ人 スペイン人選手の加入はあるのか？
|Ｊクラブにオススメ！世界の狙い目タレント
|［関連企画②］懸案の外国人枠問題３→５の「拡大」で決着か
|Part3 サッカー通・平畠氏が推薦！ Ｊ２のステップアップ候補生
|［関連企画③］編集部厳選 Ｊ１輩出３大クラブ
|［関連企画④］覆面座談会 事情通の移籍マーケット裏話
|2019年シーズンＪリーグ加入内定者 注目ルーキー図鑑
|［ルヴァンカップ優勝記念］ 湘南ベルマーレ
|メモリアルフォトギャラリー
|［ルヴァンカップ決勝／マッチレポート］ 難攻不落
|［MVPインタビュー］ 杉岡大暉（DF）
|［チームレポート］揺るぎなき信念の結晶
|［キーマン戦記］ 梅崎 司（MF）
|［指揮官ストーリー］曺 貴裁（監督）
|サポーターズフォトギャラリー
|鹿島アントラーズ
|［アジア・チャンピオンズリーグ］ FINAL第２戦プレビュー
|Ｊ３リーグ
|2018年シーズン終盤戦報告
|日本代表
|［日本代表11月シリーズプレビュー］スタイルの深化と新戦力の発掘へ
|［インタビュー］冨安健洋（シント＝トロイデンVV／日本代表／ＤＦ）「不安をプラスに変えて」
|Ｕ–19日本代表 アジア選手権
|［大会レポート］明確になった強みと課題
|Ｕ–16日本代表
|［特別インタビュー］森山佳郎（監督）「手応えと危機感と」
|［連載『ReBorn「これからの物語」』］シュミット・ダニエル（仙台／ＧＫ）
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
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|［特別付録］
|2018 YBCルヴァンカップ 湘南ベルマーレ優勝記念ポスター