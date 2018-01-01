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2018年11月22日号

定価580円（税込）／A4
2018年11月8日発売

［特集］2019年移籍市場を賑わす目玉タレント

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください
 
サッカーダイジェスト2018年11月22日号
No.1424
CONTENTS［特集］2019年移籍市場を賑わす目玉タレント
FEATURES
［イントロダクション］今冬の移籍市場のトレンドと新たな流れ
Part1 最注目銘柄10選
フェルナンド・トーレス（鳥栖／ＦＷ）
中島翔哉（ポルティモネンセ／ＭＦ）
堂安 律（フローニンヘン／ＭＦ）
伊東純也（柏／ＦＷ）
中村航輔（柏／ＧＫ）
金崎夢生（鳥栖／ＦＷ）
大久保嘉人（磐田／ＦＷ）
柿谷曜一朗（Ｃ大阪／ＦＷ）
権田修一（鳥栖／ＧＫ）
ウーゴ・ヴィエイラ（横浜／ＦＷ）
［関連企画①］識者10人に訊く NEXT欧州組の本命は？
選手代理人が予測する 欧州移籍の最新動向
Part2 Ｊリーグ参戦が期待される助っ人 スペイン人選手の加入はあるのか？
Ｊクラブにオススメ！世界の狙い目タレント
［関連企画②］懸案の外国人枠問題３→５の「拡大」で決着か
Part3 サッカー通・平畠氏が推薦！ Ｊ２のステップアップ候補生
［関連企画③］編集部厳選 Ｊ１輩出３大クラブ
［関連企画④］覆面座談会 事情通の移籍マーケット裏話
2019年シーズンＪリーグ加入内定者 注目ルーキー図鑑
［ルヴァンカップ優勝記念］ 湘南ベルマーレ
メモリアルフォトギャラリー
［ルヴァンカップ決勝／マッチレポート］ 難攻不落
［MVPインタビュー］ 杉岡大暉（DF）
［チームレポート］揺るぎなき信念の結晶
［キーマン戦記］ 梅崎 司（MF）
［指揮官ストーリー］曺 貴裁（監督）
サポーターズフォトギャラリー
 
鹿島アントラーズ
［アジア・チャンピオンズリーグ］ FINAL第２戦プレビュー
 
Ｊ３リーグ
2018年シーズン終盤戦報告
日本代表
［日本代表11月シリーズプレビュー］スタイルの深化と新戦力の発掘へ
［インタビュー］冨安健洋（シント＝トロイデンVV／日本代表／ＤＦ）「不安をプラスに変えて」
Ｕ–19日本代表 アジア選手権
［大会レポート］明確になった強みと課題
Ｕ–16日本代表
［特別インタビュー］森山佳郎（監督）「手応えと危機感と」
［連載『ReBorn「これからの物語」』］シュミット・ダニエル（仙台／ＧＫ）
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
２Weeks Football Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
［特別付録］
2018 YBCルヴァンカップ 湘南ベルマーレ優勝記念ポスター