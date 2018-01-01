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2018年11月8日号
［特集］
残り４節 2018年シーズンJ１＆J２リーグ 優勝・残留・昇格争いの見どころを総まとめ!!終盤戦コンプリートガイド
|※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。
サッカーダイジェスト2018年11月８日号
|No.1423
|CONTENTS
|［特集］残り４節 2018年シーズンJ１＆J２リーグ 優勝・残留・昇格争いの見どころを総まとめ!!終盤戦コンプリートガイド
|FEATURES
|［イントロダクション］結末を読み解く鍵は「中断期間」と
|Ｊ１
|［３つのポイントで読む優勝争いの結末］現実味を帯びる連覇
|川崎フロンターレ
|［インタビュー①］中村憲剛（川崎／ＭＦ）「王者の風格」
|サンフレッチェ広島
|［インタビュー②］柏 好文（広島／ＭＦ）「原点回帰」
|鹿島アントラーズ
|［PICK UP PLAYER］鈴木優磨（鹿島／ＦＷ）
|［３つのポイントで読む残留争いの結末］長崎のＪ２降格はない！！
|湘南ベルマーレ
|名古屋グランパス
|ジュビロ磐田
|サガン鳥栖
|柏レイソル
|Ｖ・ファーレン長崎
|［インタビュー③］鈴木武蔵（長崎／ＦＷ）「覚醒の理由」
|Ｊ２
|［３つのポイントで読む昇格争いの結末］松本の優位は動かない？
|松本山雅ＦＣ
|大分トリニータ
|ＦＣ町田ゼルビア
|東京ヴェルディ
|アビスパ福岡
|大宮アルディージャ
|横浜ＦＣ
|ルヴァンカップ
|［ルヴァンカップFINALプレビュー］白熱必至の神奈川ダービー
|［ショートインタビュー］大津祐樹（横浜／ＦＷ）
|［ショートインタビュー］秋元陽太（湘南／ＧＫ）
|ルヴァンカップ激闘録
|日本代表
|［代表企画／10月シリーズ総括］清々しい３連勝
|［森保ジャパンのキーマン候補①］南野拓実（ＭＦ／レッドブル・ザルツブルク）
|［森保ジャパンのキーマン候補②］堂安 律（ＭＦ／フローニンヘン）
|［編集長コラム］メディアを虜にする長友のコメント力
|Ｕｰ19日本代表 アジア選手権
|［中間報告］久保建英と５ゴールの衝撃
|Ｕｰ16日本代表 アジア選手権
|［大会レポート］最後は吉と出た“博打”
|日本女子代表
|［インタビュー］高倉麻子（監督）「なでしこイズムの伝道師」
|［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］
|テーラーメードの心で多様なニーズに応え大都会に幸せな居場所を
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|２Weeks Football Calendar
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|［特別付録］
|中村憲剛＆青山敏弘 ポスター