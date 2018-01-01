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2018年11月8日号

定価580円（税込）／A４
2018年10月25日発売

［特集］
残り４節 2018年シーズンJ１＆J２リーグ 優勝・残留・昇格争いの見どころを総まとめ!!終盤戦コンプリートガイド

※一部地域によって発売日が異なります。
　 ご了承ください。

サッカーダイジェスト2018年11月８日号
No.1423
CONTENTS
［特集］残り４節 2018年シーズンJ１＆J２リーグ  優勝・残留・昇格争いの見どころを総まとめ!!終盤戦コンプリートガイド
FEATURES
［イントロダクション］結末を読み解く鍵は「中断期間」と
Ｊ１
［３つのポイントで読む優勝争いの結末］現実味を帯びる連覇 
川崎フロンターレ
［インタビュー①］中村憲剛（川崎／ＭＦ）「王者の風格」
サンフレッチェ広島
［インタビュー②］柏 好文（広島／ＭＦ）「原点回帰」
鹿島アントラーズ
［PICK UP PLAYER］鈴木優磨（鹿島／ＦＷ）
［３つのポイントで読む残留争いの結末］長崎のＪ２降格はない！！
湘南ベルマーレ
名古屋グランパス
ジュビロ磐田
サガン鳥栖
柏レイソル
Ｖ・ファーレン長崎
［インタビュー③］鈴木武蔵（長崎／ＦＷ）「覚醒の理由」
Ｊ２
［３つのポイントで読む昇格争いの結末］松本の優位は動かない？
松本山雅ＦＣ
大分トリニータ
ＦＣ町田ゼルビア
東京ヴェルディ
アビスパ福岡
大宮アルディージャ
横浜ＦＣ
ルヴァンカップ
［ルヴァンカップFINALプレビュー］白熱必至の神奈川ダービー
［ショートインタビュー］大津祐樹（横浜／ＦＷ）
［ショートインタビュー］秋元陽太（湘南／ＧＫ）
ルヴァンカップ激闘録
日本代表
［代表企画／10月シリーズ総括］清々しい３連勝
［森保ジャパンのキーマン候補①］南野拓実（ＭＦ／レッドブル・ザルツブルク）
［森保ジャパンのキーマン候補②］堂安 律（ＭＦ／フローニンヘン）
［編集長コラム］メディアを虜にする長友のコメント力
Ｕｰ19日本代表 アジア選手権
［中間報告］久保建英と５ゴールの衝撃
Ｕｰ16日本代表 アジア選手権
［大会レポート］最後は吉と出た“博打”
日本女子代表
［インタビュー］高倉麻子（監督）「なでしこイズムの伝道師」
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］
テーラーメードの心で多様なニーズに応え大都会に幸せな居場所を
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
宇佐美日記／宇佐美貴史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
２Weeks Football Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
［特別付録］
中村憲剛＆青山敏弘 ポスター