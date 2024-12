最新号

2025年1月号

定価980円(税込)/A4変 [特集]

史上6クラブ目のJリーグ連覇

ヴィッセル神戸無類の勝負強さで2冠達成



[第2特集]

FEATURES

メモリアルフォトギャラリー

[優勝決定マッチレポート]築いた常勝クラブへの礎



リーグ連覇の立役者

[報われたすべてを捧げた努力]武藤嘉紀(FW)

[やはり絶大だった背番号10]大迫勇也(FW)

[こだわりの先のブレイク]宮代大聖(FW)

[偉大な先輩にも劣らないCBに]山川哲史(DF)



[チームストーリー]初の連覇への道

[監督ストーリー]吉田孝行 決してブレなかった哲学と基準

[全選手フォトギャラリー]PLAYER LIST

[天皇杯決勝レポート]強者へ通じる新たな一歩



第2特集

現役選手が選ぶ J1 BEST PLAYER&J1&J2全1359選手の年間査定



本誌選定! ベストイレブン&MVP

現役Jリーガーが選ぶJ1 BEST PLAYER

現役選手100人の全回答



全1359選手の年間査定



▼J1編

ヴィッセル神戸/サンフレッチェ広島

FC町田ゼルビア/ガンバ大阪

鹿島アントラーズ/東京ヴェルディ

FC東京/川崎フロンターレ

横浜F・マリノス/セレッソ大阪

名古屋グランパス/アビスパ福岡

浦和レッズ/京都サンガF.C.

湘南ベルマーレ/アルビレックス新潟

柏レイソル/ジュビロ磐田

北海道コンサドーレ札幌/サガン鳥栖



▼J2編

本誌選定! ベストイレブン&MVP

清水エスパルス/横浜FC

V・ファーレン長崎/モンテディオ山形

ファジアーノ岡山/ベガルタ仙台

ジェフユナイテッド千葉/徳島ヴォルティス

いわきFC/ブラウブリッツ秋田

レノファ山口FC/ロアッソ熊本

藤枝MYFC/ヴァンフォーレ甲府

水戸ホーリーホック/大分トリニータ

愛媛FC/栃木SC

鹿児島ユナイテッドFC/ザスパ群馬



▼J3編

[2024年シーズン総括]大宮、今治、富山がJ2昇格!!



引退選手&J加入内定者一覧



OTHERS CONTENTS

「KAMAMOTO Football Festival in 神戸」レポート

神戸ゆかりの元・日本代表が男女122名の小学生を指導

ニチバン企画 メディカルキャンプレポート



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

蹴球賢語/中村憲剛

フットボール見聞録/加部 究



第103回 全国高校サッカー選手権大会出場校ガイド

出場校紹介

スタジアムアクセスガイド



次号予告&バックナンバー