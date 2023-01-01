最新号

2023年9月号

定価880円（税込）／A ４変 ［特集］

今、熱いクラブを総力特集!!

名古屋グランパス大解剖

13年ぶりＪ１制覇への道を徹底検証 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

CONTENTS



［特集］

今、熱いクラブを総力特集

名古屋グランパス大解剖

13年ぶりＪ１制覇への道を徹底検証



PICK UP PERSON 今見るべきJリーガー

THE SCENE 日本サッカーの❝今❞を切り取る



今、熱いクラブを総力特集‼名古屋グランパス大解剖

［2023年ストーリー］長谷川体制２年目で何が変わったのか？

［インタビュー①／キャプテンの肖像］稲垣 祥（ＭＦ）｢鉄人の覚悟」

６人のキーマン検証

［インタビュー②／４番の継承］中谷進之介（ＤＦ）｢自分色の４番」

［指揮官の肖像］長谷川健太

夏の新戦力コンビ 活用法は⁉

［ひと言メモ］2023メンバーリスト

ＯＢの金言 2010年の再現を

［インタビュー③／現役高校生Jリーガー］貴田遼河（ＦＷ）｢いつか世界一の選手になる」

データで見る名古屋

８月の日程＆イベント情報

2023年シーズン優勝争い展望

勝点70がボーダーライン

［スペシャルインタビュー／ポルトガルからの声］相馬勇紀（カーザ・ピア／ＦＷ）｢名古屋でプレーできたからこそ」



クラブ改革の中心人物に直撃FC町田ゼルビア

［指揮官インタビュー］黒田 剛（町田／監督）｢29年目の新米監督」

［ストーリー］上田武蔵（町田／代表取締役ＣＯＯ）｢町田の人々の夢を叶える」



［フォトギャラリー］海外クラブJapanツアー

［特別インタビュー／カタール＆日本代表での挑戦］谷口彰悟（アル・ラーヤン／ＤＦ／日本代表）｢まだまだ、これから」



女子ワールドカップinオーストラリア＆ニュージーランド

［現地レポート］なでしこジャパングループリーグ総括

［現地コラム］移動は大変も楽しい街並



Number‘ｓ Story～僕が背負うもの 川﨑颯太（京都／ＭＦ）



旬な情報＆連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT

Ｊ２情報局

Ｊ３情報局

[連載『FOOTBALLマイノリティレポート』]セーフガーディング推進 井上由惟子（一般社団法人S.C.P.Japan）

[スペシャルインタビュー]山田凱斗（インテルモビスター［スペイン］／フットサル日本代表）スペインの名門で示した輝き

[クラブユース選手権＆インターハイ]Ｇ大阪ユースが16年ぶりの日本一!!



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

蹴球賢語／中村憲剛

宇佐美日記／宇佐美貴史

自分に、期待しろ／風間八宏

天国と地獄／セルジオ越後

サムライタクティクス／清水英斗

PITCH HISTRY／西部謙司

Monthly column／後藤健生、二宮寿朗

フットボール見聞録／加部 究



OTHERS

次号予告＆バックナンバー