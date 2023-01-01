最新号
2023年9月号
［特集］
今、熱いクラブを総力特集!!
名古屋グランパス大解剖
13年ぶりＪ１制覇への道を徹底検証
CONTENTS
［特集］
今、熱いクラブを総力特集
名古屋グランパス大解剖
13年ぶりＪ１制覇への道を徹底検証
PICK UP PERSON 今見るべきJリーガー
THE SCENE 日本サッカーの❝今❞を切り取る
今、熱いクラブを総力特集‼名古屋グランパス大解剖
［2023年ストーリー］長谷川体制２年目で何が変わったのか？
［インタビュー①／キャプテンの肖像］稲垣 祥（ＭＦ）｢鉄人の覚悟」
６人のキーマン検証
［インタビュー②／４番の継承］中谷進之介（ＤＦ）｢自分色の４番」
［指揮官の肖像］長谷川健太
夏の新戦力コンビ 活用法は⁉
［ひと言メモ］2023メンバーリスト
ＯＢの金言 2010年の再現を
［インタビュー③／現役高校生Jリーガー］貴田遼河（ＦＷ）｢いつか世界一の選手になる」
データで見る名古屋
８月の日程＆イベント情報
2023年シーズン優勝争い展望
勝点70がボーダーライン
［スペシャルインタビュー／ポルトガルからの声］相馬勇紀（カーザ・ピア／ＦＷ）｢名古屋でプレーできたからこそ」
クラブ改革の中心人物に直撃FC町田ゼルビア
［指揮官インタビュー］黒田 剛（町田／監督）｢29年目の新米監督」
［ストーリー］上田武蔵（町田／代表取締役ＣＯＯ）｢町田の人々の夢を叶える」
［フォトギャラリー］海外クラブJapanツアー
［特別インタビュー／カタール＆日本代表での挑戦］谷口彰悟（アル・ラーヤン／ＤＦ／日本代表）｢まだまだ、これから」
女子ワールドカップinオーストラリア＆ニュージーランド
［現地レポート］なでしこジャパングループリーグ総括
［現地コラム］移動は大変も楽しい街並
Number‘ｓ Story～僕が背負うもの 川﨑颯太（京都／ＭＦ）
旬な情報＆連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT
Ｊ２情報局
Ｊ３情報局
[連載『FOOTBALLマイノリティレポート』]セーフガーディング推進 井上由惟子（一般社団法人S.C.P.Japan）
[スペシャルインタビュー]山田凱斗（インテルモビスター［スペイン］／フットサル日本代表）スペインの名門で示した輝き
[クラブユース選手権＆インターハイ]Ｇ大阪ユースが16年ぶりの日本一!!
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
蹴球賢語／中村憲剛
宇佐美日記／宇佐美貴史
自分に、期待しろ／風間八宏
天国と地獄／セルジオ越後
サムライタクティクス／清水英斗
PITCH HISTRY／西部謙司
Monthly column／後藤健生、二宮寿朗
フットボール見聞録／加部 究
OTHERS
次号予告＆バックナンバー
［特集］
今、熱いクラブを総力特集
名古屋グランパス大解剖
13年ぶりＪ１制覇への道を徹底検証
PICK UP PERSON 今見るべきJリーガー
THE SCENE 日本サッカーの❝今❞を切り取る
今、熱いクラブを総力特集‼名古屋グランパス大解剖
［2023年ストーリー］長谷川体制２年目で何が変わったのか？
［インタビュー①／キャプテンの肖像］稲垣 祥（ＭＦ）｢鉄人の覚悟」
６人のキーマン検証
［インタビュー②／４番の継承］中谷進之介（ＤＦ）｢自分色の４番」
［指揮官の肖像］長谷川健太
夏の新戦力コンビ 活用法は⁉
［ひと言メモ］2023メンバーリスト
ＯＢの金言 2010年の再現を
［インタビュー③／現役高校生Jリーガー］貴田遼河（ＦＷ）｢いつか世界一の選手になる」
データで見る名古屋
８月の日程＆イベント情報
2023年シーズン優勝争い展望
勝点70がボーダーライン
［スペシャルインタビュー／ポルトガルからの声］相馬勇紀（カーザ・ピア／ＦＷ）｢名古屋でプレーできたからこそ」
クラブ改革の中心人物に直撃FC町田ゼルビア
［指揮官インタビュー］黒田 剛（町田／監督）｢29年目の新米監督」
［ストーリー］上田武蔵（町田／代表取締役ＣＯＯ）｢町田の人々の夢を叶える」
［フォトギャラリー］海外クラブJapanツアー
［特別インタビュー／カタール＆日本代表での挑戦］谷口彰悟（アル・ラーヤン／ＤＦ／日本代表）｢まだまだ、これから」
女子ワールドカップinオーストラリア＆ニュージーランド
［現地レポート］なでしこジャパングループリーグ総括
［現地コラム］移動は大変も楽しい街並
Number‘ｓ Story～僕が背負うもの 川﨑颯太（京都／ＭＦ）
旬な情報＆連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT
Ｊ２情報局
Ｊ３情報局
[連載『FOOTBALLマイノリティレポート』]セーフガーディング推進 井上由惟子（一般社団法人S.C.P.Japan）
[スペシャルインタビュー]山田凱斗（インテルモビスター［スペイン］／フットサル日本代表）スペインの名門で示した輝き
[クラブユース選手権＆インターハイ]Ｇ大阪ユースが16年ぶりの日本一!!
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
蹴球賢語／中村憲剛
宇佐美日記／宇佐美貴史
自分に、期待しろ／風間八宏
天国と地獄／セルジオ越後
サムライタクティクス／清水英斗
PITCH HISTRY／西部謙司
Monthly column／後藤健生、二宮寿朗
フットボール見聞録／加部 究
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