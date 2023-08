最新号

2023年9月号

定価880円(税込)/A 4変 [特集]

今、熱いクラブを総力特集!!

名古屋グランパス大解剖

CONTENTS



PICK UP PERSON 今見るべきJリーガー

THE SCENE 日本サッカーの❝今❞を切り取る



今、熱いクラブを総力特集‼名古屋グランパス大解剖

[2023年ストーリー]長谷川体制2年目で何が変わったのか?

[インタビュー①/キャプテンの肖像]稲垣 祥(MF)「鉄人の覚悟」

6人のキーマン検証

[インタビュー②/4番の継承]中谷進之介(DF)「自分色の4番」

[指揮官の肖像]長谷川健太

夏の新戦力コンビ 活用法は⁉

[ひと言メモ]2023メンバーリスト

OBの金言 2010年の再現を

[インタビュー③/現役高校生Jリーガー]貴田遼河(FW)「いつか世界一の選手になる」

データで見る名古屋

8月の日程&イベント情報

2023年シーズン優勝争い展望

勝点70がボーダーライン

[スペシャルインタビュー/ポルトガルからの声]相馬勇紀(カーザ・ピア/FW)「名古屋でプレーできたからこそ」



クラブ改革の中心人物に直撃FC町田ゼルビア

[指揮官インタビュー]黒田 剛(町田/監督)「29年目の新米監督」

[ストーリー]上田武蔵(町田/代表取締役COO)「町田の人々の夢を叶える」



[フォトギャラリー]海外クラブJapanツアー

[特別インタビュー/カタール&日本代表での挑戦]谷口彰悟(アル・ラーヤン/DF/日本代表)「まだまだ、これから」



女子ワールドカップinオーストラリア&ニュージーランド

[現地レポート]なでしこジャパングループリーグ総括

[現地コラム]移動は大変も楽しい街並



Number‘s Story~僕が背負うもの 川﨑颯太(京都/MF)



旬な情報&連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT

J2情報局

J3情報局

[連載『FOOTBALLマイノリティレポート』]セーフガーディング推進 井上由惟子(一般社団法人S.C.P.Japan)

[スペシャルインタビュー]山田凱斗(インテルモビスター[スペイン]/フットサル日本代表)スペインの名門で示した輝き

[クラブユース選手権&インターハイ]G大阪ユースが16年ぶりの日本一!!



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

蹴球賢語/中村憲剛

宇佐美日記/宇佐美貴史

自分に、期待しろ/風間八宏

天国と地獄/セルジオ越後

サムライタクティクス/清水英斗

PITCH HISTRY/西部謙司

Monthly column/後藤健生、二宮寿朗

フットボール見聞録/加部 究



OTHERS

次号予告&バックナンバー