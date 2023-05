最新号

2023年6月8日号

定価800円(税込)/A 4変 [特集]

浦和が史上3度目の大会制覇!!

日本クラブのアジアでの現在地を探る

FEATURES

PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー

THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック



日本クラブのアジアでの現在地を探る ACL挑戦記



[巻頭言]日本クラブの立ち位置と未来図 アジア制覇は終着点でない

日本クラブのアジア挑戦記

[優勝クラブヒストリー①]2022年/浦和レッズ 大長編ストーリーが完結

浦和レッズ3度目のACL制覇記念 フォトギャラリー

[優勝クラブヒストリー②]2017年/浦和レッズ 熱くドラマチックに

[優勝クラブヒストリー③]2007年/浦和レッズ 全員で掴み取った栄冠

[浦和OB特別インタビュー]祝福メッセージ&優勝チーム秘話

永井雄一郎(KONOSU CITY FC/選手兼監督)&宇賀神友弥(岐阜/MF)

[優勝クラブヒストリー④]2018年/鹿島アントラーズ 鹿島イズムの結晶

[優勝クラブヒストリー⑤]2008年/ガンバ大阪"対抗心"が生んだ偉業

他クラブの熱戦をプレーバック 日本勢の奮闘記

[関連企画]次回大会へACL2023-2024

[関連企画]外国人記者が見た日本クラブ

[レポート]Jクラブが世界で輝くためには?中堅国並みの競技力なら十分可能

アジアから世界へクラブ・ワールドカップ展望



U-20日本代表

U-20ワールドカップinアルゼンチン マッチスケジュール 若き日本代表が世界に挑む‼

[インタビュー]髙橋仁胡(U-20日本代表/バルセロナ・フベニールB/DF)「日本人の誇り」

30周年のMVP&ベストイレブン&各賞が決定‼ J30 BEST AWARDS



旬な情報&連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT

J2情報局

J3情報局

連載『FOOTBALLマイノリティリポート』スポーツでまちづくり横田泰成(株式会社weclip/共同代表・代表取締役)



COLUMNS

蹴球賢語/中村憲剛

宇佐美日記/宇佐美貴史

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

天国と地獄/セルジオ越後

サッカー品評会/後藤健生

THE JUDGE/西部謙司、清水英斗

フットボール見聞録/加部 究



OTHERS

J1スタッツニュース

HOT INFORMATION

次号予告&バックナンバー