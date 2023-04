最新号

2023年5月11日号

PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー

THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック



[特集]2023年Jリーグ 序盤戦大査定

[巻頭言]2023年Jリーグの傾向と今後の展望 ポゼッションと成績の反比例

[アナリストが分析]リーグで高まるドリブル突破の意識



▼J1編

ヴィッセル神戸/名古屋グランパス

サンフレッチェ広島/浦和レッズ

横浜F・マリノス/アビスパ福岡

京都サンガF.C./アルビレックス新潟

セレッソ大阪/湘南ベルマーレ

FC東京/北海道コンサドーレ札幌

川崎フロンターレ/サガン鳥栖

鹿島アントラーズ/ガンバ大阪

柏レイソル/横浜FC

[アンケート企画]番記者18人が選ぶ序盤戦のサプライズ選手



▼J2編

FC町田ゼルビア/大分トリニータ

東京ヴェルディ/ブラウブリッツ秋田

V・ファーレン長崎/ザスパクサツ群馬

ヴァンフォーレ甲府/藤枝MYFC

ツエーゲン金沢/ジュビロ磐田

ファジアーノ岡山/ベガルタ仙台

ロアッソ熊本/清水エスパルス

大宮アルディージャ/いわきFC

レノファ山口FC/水戸ホーリーホック

栃木SC/ジェフユナイテッド千葉

モンテディオ山形/徳島ヴォルティス

[アンケー企画]番記者19人が選ぶ序盤戦のサプライズ選手



今季名場面フォトギャラリー



[U-20ワールドカップin ARGENTINA]U-20日本代表組み合わせ決定‼



[第2特集]次世代スター候補100選

FW編

MF編

DF&GK編

[インタビュー]福田師王(ボルシアMG/FW)「勝たせる選手に」

[インタビュー]チェイス・アンリ(シュツットガルト/DF)「飛躍の予感」



Jリーグ 30周年記念企画



[スペシャル対談①]加地 亮 × 今野泰幸 FC東京とG大阪でともに戦ったふたりが選ぶ Jリーグで衝撃を受けた11人

[スペシャル対談②]原川 力(C大阪/MF)山中亮輔(C大阪/DF)俺たちJと同い歳

[特別インタビュー]鈴木 満(鹿島強化アドバイザー)名GMが振り返る鹿島30年史



OTHERS REPORT

J2情報局

J3情報局

大学サッカー情報局

[なでしこ欧州遠征総括]ワールドカップ仕様へ



COLUMNS

宇佐美日記/宇佐美貴史

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

天国と地獄/セルジオ越後

サッカー品評会/後藤健生

THE JUDGE/西部謙司、清水英斗

フットボール見聞録/加部 究



OTHERS

J1スタッツニュース

HOT INFORMATION

