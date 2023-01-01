最新号
2023年5月11日号
［特集］2023年Ｊリーグ序盤戦大査定
PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー
THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック
［特集］2023年Jリーグ 序盤戦大査定
［巻頭言］2023年Jリーグの傾向と今後の展望 ポゼッションと成績の反比例
［アナリストが分析］リーグで高まるドリブル突破の意識
▼J1編
ヴィッセル神戸／名古屋グランパス
サンフレッチェ広島／浦和レッズ
横浜Ｆ・マリノス／アビスパ福岡
京都サンガF.C.／アルビレックス新潟
セレッソ大阪／湘南ベルマーレ
ＦＣ東京／北海道コンサドーレ札幌
川崎フロンターレ／サガン鳥栖
鹿島アントラーズ／ガンバ大阪
柏レイソル／横浜ＦＣ
［アンケート企画］番記者18人が選ぶ序盤戦のサプライズ選手
▼J２編
ＦＣ町田ゼルビア／大分トリニータ
東京ヴェルディ／ブラウブリッツ秋田
Ｖ・ファーレン長崎／ザスパクサツ群馬
ヴァンフォーレ甲府／藤枝MYFC
ツエーゲン金沢／ジュビロ磐田
ファジアーノ岡山／ベガルタ仙台
ロアッソ熊本／清水エスパルス
大宮アルディージャ／いわきＦＣ
レノファ山口FC／水戸ホーリーホック
栃木ＳＣ／ジェフユナイテッド千葉
モンテディオ山形／徳島ヴォルティス
［アンケー企画］番記者19人が選ぶ序盤戦のサプライズ選手
今季名場面フォトギャラリー
［Ｕ－20ワールドカップin ARGENTINA］Ｕ－20日本代表組み合わせ決定‼
［第２特集］次世代スター候補１００選
ＦＷ編
ＭＦ編
ＤＦ＆ＧＫ編
［インタビュー］福田師王（ボルシアＭＧ／ＦＷ）「勝たせる選手に」
［インタビュー］チェイス・アンリ（シュツットガルト／ＤＦ）「飛躍の予感」
Ｊリーグ 30周年記念企画
［スペシャル対談①］加地 亮 × 今野泰幸 ＦＣ東京とＧ大阪でともに戦ったふたりが選ぶ Jリーグで衝撃を受けた11人
［スペシャル対談②］原川 力（Ｃ大阪／ＭＦ）山中亮輔（Ｃ大阪／ＤＦ）俺たちJと同い歳
［特別インタビュー］鈴木 満（鹿島強化アドバイザー）名ＧＭが振り返る鹿島３０年史
旬な情報＆連載コラムなどをお届け
OTHERS REPORT
Ｊ２情報局
Ｊ３情報局
大学サッカー情報局
［なでしこ欧州遠征総括］ワールドカップ仕様へ
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
天国と地獄／セルジオ越後
サッカー品評会／後藤健生
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
OTHERS
Ｊ１スタッツニュース
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