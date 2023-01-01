最新号

2023年5月11日号

PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー

THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック



［特集］2023年Jリーグ 序盤戦大査定

［巻頭言］2023年Jリーグの傾向と今後の展望 ポゼッションと成績の反比例

［アナリストが分析］リーグで高まるドリブル突破の意識



▼J1編

ヴィッセル神戸／名古屋グランパス

サンフレッチェ広島／浦和レッズ

横浜Ｆ・マリノス／アビスパ福岡

京都サンガF.C.／アルビレックス新潟

セレッソ大阪／湘南ベルマーレ

ＦＣ東京／北海道コンサドーレ札幌

川崎フロンターレ／サガン鳥栖

鹿島アントラーズ／ガンバ大阪

柏レイソル／横浜ＦＣ

［アンケート企画］番記者18人が選ぶ序盤戦のサプライズ選手



▼J２編

ＦＣ町田ゼルビア／大分トリニータ

東京ヴェルディ／ブラウブリッツ秋田

Ｖ・ファーレン長崎／ザスパクサツ群馬

ヴァンフォーレ甲府／藤枝MYFC

ツエーゲン金沢／ジュビロ磐田

ファジアーノ岡山／ベガルタ仙台

ロアッソ熊本／清水エスパルス

大宮アルディージャ／いわきＦＣ

レノファ山口FC／水戸ホーリーホック

栃木ＳＣ／ジェフユナイテッド千葉

モンテディオ山形／徳島ヴォルティス

［アンケー企画］番記者19人が選ぶ序盤戦のサプライズ選手



今季名場面フォトギャラリー



［Ｕ－20ワールドカップin ARGENTINA］Ｕ－20日本代表組み合わせ決定‼



［第２特集］次世代スター候補１００選

ＦＷ編

ＭＦ編

ＤＦ＆ＧＫ編

［インタビュー］福田師王（ボルシアＭＧ／ＦＷ）「勝たせる選手に」

［インタビュー］チェイス・アンリ（シュツットガルト／ＤＦ）「飛躍の予感」



Ｊリーグ 30周年記念企画



［スペシャル対談①］加地 亮 × 今野泰幸 ＦＣ東京とＧ大阪でともに戦ったふたりが選ぶ Jリーグで衝撃を受けた11人

［スペシャル対談②］原川 力（Ｃ大阪／ＭＦ）山中亮輔（Ｃ大阪／ＤＦ）俺たちJと同い歳

［特別インタビュー］鈴木 満（鹿島強化アドバイザー）名ＧＭが振り返る鹿島３０年史



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宇佐美日記／宇佐美貴史

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

天国と地獄／セルジオ越後

サッカー品評会／後藤健生

THE JUDGE／西部謙司、清水英斗

フットボール見聞録／加部 究



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