最新号
2023年4月13日号
［特集］三笘薫、久保建英、堂安律、鎌田大地ら集結でどう変わる⁉ 新生日本代表 ニューガイドブック
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［特集］三笘薫、久保建英、堂安律、鎌田大地ら集結でどう変わる⁉ 新生日本代表 ニューガイドブック
［識者の視点①］頂きに導くための土台を
第２次森保ジャパン 未来予想図
［成長ストーリー］三笘薫 新のエースへ
カタールからの歩み1 三笘 薫（ブライトン／ＭＦ）
［識者の視点②］新生日本代表 エースの条件とは？
カタールからの歩み2 久保建英（レアル・ソシエダ／MF）
カタールからの歩み3 堂安 律（フライブルク／MF）
カタールからの歩み4 鎌田大地（フランクフルト／MF）
［関連企画］新戦力８人をチェック!!
［識者10人が考察］2026年の26人
日本代表とともに“再”スタートを切った 28か国の近況をチェック‼ 最新ライバル国情報
［Ｕ20アジアカップ・ウズベキスタン2023総括レポート］
［第２特集／Jリーグ企画］Jリーグ 戦術魅力度ランキング
識者の全回答
注目チームを＂戦術アナリスト＂が分析 ピックアップクラブ Part.1 アルビレックス新潟
Part.2 サンフレッチェ広島
Part.3 北海道コンサドーレ札幌
Part.4 サガン鳥栖
番外編.1 ヴィッセル神戸
番外編.2 名古屋グランパス
［Ｊリーグ30周年記念特別企画］写真で振り返る30年
［特別対談］C大阪アカデミーの改革に迫る風間八宏×丸山良明
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蹴球賢語／中村憲剛
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
天国と地獄／セルジオ越後
Ｊ１＆J２ピックアップマッチ
大学サッカー新シーズンの注目選手たち
連載『FOOTBALLマイノリティリポート』プロスポーツクラブ代表 林邦彦(トヨタアルバルク東京株式会社／代表取締役)
サッカー品評会／後藤健生
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
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