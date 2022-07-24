最新号

2022年8月11日号

定価650円（税込）／A4変
2022年7月28日発売

[特集]2022年シーズン
J1全18クラブ
夏の補強
総点検

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［特集］２０２２年シーズン Ｊ１全18クラブ 夏の補強総点検 強化すべきポジションは？　リニューアルポイントは？
2022.07.24時点 夏の移籍まとめ
［新戦力インタビュー①］鈴木武蔵（Ｇ大阪／ＦＷ）「救世主参上」
J１全18クラブ 夏の補強総点検
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［新戦力インタビュー②］阿部浩之（湘南／ＭＦ）「勝利へのこだわり」
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クラブダイジェスト2022 横浜Ｆ・マリノス
［インタビュー①］喜田拓也（ＭＦ）「マリノス愛」
［チームレポート］３年ぶりのリーグ制覇へ 鹿島戦、川崎戦のポイント
［インタビュー②］高丘陽平（ＧＫ）「悔しさを糧に」
［クローズアッププレーヤー］角田涼太朗（ＤＦ）
［インタビュー③］西村拓真（ＦＷ）「新しい自分」
日本代表［E―１選手権］男女試合レポート
［スペシャル対談］大岩 剛（Ｕ－21日本代表監督）福西崇史（元日本代表／解説者）「パリ五輪への青写真」
日本ツアーＰＳＧレポート
［試合レポート］vs川崎フロンターレ／vs浦和レッズ
［フォトギャラリー］パリ狂騒曲
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］サッカークラブ経営者／指導者 中村圭伸（ＦＣ千代田／代表理事）
蹴球賢語／中村憲剛
アディショナルタイムに独り言／平畑啓史
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フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
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