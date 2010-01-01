最新号

2021年12月9日号

定価650円（税込）／Ａ４
2021年11月25日発売

［特集］
先取り移籍マーケット J１全20クラブの「去就予測」＆注目候補10選

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください
サッカーダイジェスト2021年12月９日号
No.1495
　
CONTENTS
［特集］先取り移籍マーケット J１全20クラブの「去就予測」＆注目候補10選
FEATURES
J１全20クラブの「去就予測」
川崎フロンターレ
横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸
鹿島アントラーズ
名古屋グランパス
浦和レッズ
サガン鳥栖
アビスパ福岡
FC東京
サンフレッチェ広島
セレッソ大阪
北海道コンサドーレ札幌
ガンバ大阪
柏レイソル
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
徳島ヴォルティス
大分トリニータ
ベガルタ仙台
横浜FC
　
Ｊ１注目候補10選
権田修一（清水）／稲垣 祥（名古屋）
前田大然（横浜）／樋口雄太（鳥栖）
坂元達裕（Ｃ大阪）／永木亮太（鹿島）
渡辺 剛（FC東京）／山下敬大（鳥栖）
西川 潤（C大阪）／藤井智也（広島）
　
［関連企画］個人昇格を果たすのは？J2➡J1 ステップアップ候補生
　
［クラブダイジェスト2021］ジュビロ磐田
［インタビュー①］山田大記（MF）「今、サッカーが楽しい」
［クローズアップ］遠藤保仁（MF）「唯一無二の“偉大な背中”」
［スタッフの功績］３人の指導者が生み出した極上のバランス
［インタビュー②］ルキアン（FW）「覚醒の理由」
［昇格決定コメント集］Ｗinner's Voice
　
［引退惜別企画］
阿部勇樹（浦和）
玉田圭司（長崎）
　
日本代表　カタール・ワールドカップ アジア最終予選
［マッチレポート］ベトナム戦／オマーン戦
アジア最終予選結果＆スケジュール
　
［連載］『FOOTBALL マイノリティリポート』
栗原克志（東京2020オリンピック／サッカーU―24日本代表コーチ）
　
COLUMNS
Ｊ’sリーダー理論／村井 満
蹴球賢語／中村憲剛
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー