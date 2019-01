※一部地域によって発売日が異なります

【巻頭技術特集】

正しい打点を知れば、

パワーも精度も上がってクリーンヒット連発!

打点が命

[PART①]

グリップ別の最適打点を見つけてベストショットを身に付けろ!

[PART②]

面の真ん中で打つための極意!





ショットの成否を決めるのは、結局のところ「打点」だ。楽に力を入れられ、身体のバランスも取れた打点で打てれば、球威も精度も自ずとアップする。では、その最適な打点とはどこなのか? そのポイントで面の真ん中に当てるコツは? それらを徹底的に解明するのが今回の特集だ。フォア、バック、ボレーにサービスまで、全てのショットがクリーンヒットできる!

【中とじ特別企画】

なぜか試合に勝てない人は必読

ミスをしなくなり、上達も速くなる!

自分のベーススピードを知ろう

LESSON①

ベーススピードって何?

LESSON②

自分のベーススピードの見つけ方

LESSON③

ベーススピードのレベルの上げ方

LESSON④

ベーススピードを使えるようになる練習

LESSON⑤

ベーススピードを使った試合の勝ち方

LESSON⑥

ベーススピードの使い手&超越型





ベーススピードとは、百発百中でコートに入れられる自信があるショットスピードのこと。自分のベーススピードを知っていれば、試合でバカ打ちしたり、ビビッて振れないということがなくなり、実力が下の相手には負けなくなる。そして、ベーススピードのレベルを上げることが、自分の実力アップに直結する。基準となる自分のベーススピードを知らずに上達を望むのは、地図もなく目的地を目指すようなものなのだ。

【独占インタビュー】

アンジェリーク・ケルバー

その先に見えた光

【全米開幕直前企画】

ジョコビッチ、フェデラーとの 過去の対戦から紐解く

錦織圭/グランドスラム勝利への道

【連載/第6回】

~ロジャー・フェデラー物語~

伝説を創り出す者

大会時のランキングは10位、シードは11番目。ケルバーのウインブルドン優勝を予想した人が一体どれだけいただろう。しかし30歳の元№1は不屈の闘志でカムバックを遂げ、聖地で栄冠を初めて胸に抱いた。その道のりを自らの口で振り返る。2014年、日本人初のグランドスラム決勝進出を果たした錦織圭が、再び頂点を目指し、戦う全米オープン。現在13連敗中と立ちはだかるジョコビッチの壁は何なのか、なぜ、ジョコビッチは錦織と戦うと調子が上がるのか……。過去の対戦や、フェデラーとの戦いなどを紐解き、錦織がグランドスラム頂点へ駆け上がるために必要な要素を探る…

テニス界の“生ける伝説”フェデラーの歩んできた道のりを紐解く好評連載。第6回は、ウインブルドンで初めてトロフィーを掲げた2003年の中期から、勝てなかったライバルを下してツアー最終戦を制するまでの、分岐点とも言える濃密な1年を追った。

【東レPPOテニス Preview】

大坂なおみ

飛躍の舞台へ

トップ10から5名の選手が出場予定。日本期待の大坂なおみは、応援を背に優勝できるか?

【楽天ジャパンオープン Preview Vol.2】

ジャパンオープン名勝負列伝

半世紀近い歴史を持つジャパンオープンでは、これまで数々の名勝負が繰り広げられてきた。宿命のライバル対決、新鋭と王者の激突、日本選手の健闘など…、手に汗握る熱戦を振り返ってみよう。今年もどんな好試合が展開されるか、見届けたくなる。

【全国小学生テニス選手権大会】

チャンスは平等

かつての48ドローが64フルドローになり、参加者数が増えた全国小学生テニス選手権大会。各地域予選を勝ち抜いた小学生たちが東京に集い、全国の頂点を目指して戦った。

【全国高等学校総合体育大会/東海2018】

男子は秀明八千代が悲願の初優勝!

女子は相生学院が春夏連覇の偉業!!

勝利への熱き想い

この瞬間のために費やした時間、流した汗、そして涙…。高校テニスの頂点を極める戦い「インターハイ」が、今年は三重県に舞台を移して繰り広げられ、また新たなチャンピオンが生まれた。8月2日にスタートした団体戦から、8日にフィニッシュした個人戦をリポートする。

【編集部がホンキでテスト ホンネでリポート】

トップスピン向きラケット特集

RACKET FEELING IMPRESSION

今月は各メーカーがスピン性能を売りにするラケットを特集。ボールの食いつきがいい『プリンスX105』。たわみとスナップバックが自慢のヘッド『グラフィン360スピードプロ』。強靭なしなりと復元力を持つヨネックス『Vコアプロ100』。短尺による振りやすさが際立つテクニファイバー『Tリバウンドテンポ290』。以上の4本を試打した。

【技術連載】

最終回

リニューアル

【ギアページ】

【その他のページ】

短期集中連載

■プロの上達法 加藤未唯■米ちゃんのテニスはカンタン!■Team K ロビー・オオハシの体幹トレーニング子どものための「目的別」プレミアムドリル■2本で決めるシンプルダブルス■ダブルス即効クリニック■鈴木貴男の上達コラム DAI,FORZA!! nuovo部活&体育会応援企画「テニス部 Go for it!」TENIGO!■ヨネックス「VCOREシリーズ」試打会■テニスギア何でも相談所■新生『ピュアアエロ』は何が変わったか?■ストリングの基礎知識■Smash HOT INFORMATIONなぜ、中学校に硬式テニス部が少ないか■ジュニアワールド/福田詩織インタビュー■ジュニア大会結果報告■ベテラン大会結果報告■JAPAN TOPICS■RESULT/OVERSEAS & DOMESTIC■RANKING 男女世界&国内ランキング■平沢潤のTour Research■テニスに役立つトッププレーヤーの言葉■大学テニスサークル通信■LOVE ALL 読者のページ■全国草トーナメント情報&役立つコラム■バラエティスタジアム■次号予告■WORLD TOPICS■今月の錦織圭「Monthly K」■錦織圭× JAL イベントリポート■昭和の森サマージュニアスマッシュカップ■F・ダバディの明日のためのテニス