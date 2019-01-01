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高校サッカーダイジェストVol.29
第９８回全国高校サッカー選手権大会
選手名鑑
出場全４８チーム完全ガイド
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
第９８回 全国高校サッカー選手権大会
|出場全４８チーム完全ガイド
|令和初の王者はどこだ！？大会展望&組合せ
|北海道・東北
|北海道 北海
|青森 青森山田
|岩手 専大北上
|宮城 仙台育英
|秋田 秋田商
|山形 山形中央
|福島 尚志
|関東
|茨城 明秀日立
|栃木 矢板中央
|群馬 前橋育英
|埼玉 昌平
|千葉 市立船橋
|東京Ａ 東久留米総合
|東京Ｂ 國學院久我山
|神奈川 日大藤沢
|山梨 日大明誠
|選手権を熱くするTHE NEXT HEROES 45 FW編
|北信越
|新潟 帝京長岡
|富山 富山一
|石川 鵬学園
|福井 丸岡
|長野 松本国際
|東海
|岐阜 帝京大可児
|静岡 静岡学園
|愛知 愛工大名電
|三重 四日市中央工
|選手権を熱くするTHE NEXT HEROES 45 MF編
|関西
|滋賀 草津東
|京都 京都橘
|大坂 興国
|兵庫 神戸弘陵
|奈良 五條
|和歌山 和歌山工
|中国
|鳥取 米子北
|島根 立正大淞南
|岡山 岡山学芸館
|広島 広島皆実
|山口 高川学園
|選手権を熱くするTHE NEXT HEROES 45 DF&GK編
|四国
|徳島 徳島市立
|香川 大手前高松
|愛媛 今治東
|高知 高知
|福岡 筑陽学園
|佐賀 龍谷
|長崎 長崎総科大附
|大分 熊本国府
|熊本 大分
|宮崎 日章学園
|鹿児島 神村学園
|沖縄 前原
|第２８回 全日本女子サッカー選手権大会
|出場３２チームガイド／大会展望&組合せ
|北海道文教大明清（北海道）
|北海道大谷室蘭（北海道）
|常盤木学園（宮城）／聖和学園（宮城）／専大北上（岩手）
|前橋育英（群馬）／修徳（東京）／星槎国際湘南（神奈川）
|日本航空（山梨）／十文字（東京）／健大高崎（群馬）
|宇都宮文星女子（栃木）／開志学園JSC（新潟）／帝京長岡（新潟）
|選手権を華麗に彩るTHE NEXT HEROINES 32
|福井工大福井（福井）／常葉大橘（静岡）／藤枝順心（静岡）
|聖カピタニオ女子（愛知）／日ノ本学園（兵庫）／大商学園（大阪）
|大阪学芸（大阪）／京都精華学園（京都）／神戸弘陵（兵庫）
|作陽（岡山）／広島文教大附（広島）／AICJ（広島）
|四国学院大香川西（香川）／鳴門渦潮（徳島）／神村学園（鹿児島）
|東海大福岡（福岡）／鎮西学院（長崎）／秀岳館（熊本）
|第９８回全国高校サッカー選手権大会
|都道府県別 全予選記録
|~４０３８校の激闘譜～
|第２８回全国高校女子サッカー選手権大会
|地域決勝大会&都道府県予選全記録
|男子：過去１０大会の入賞&全出場校一覧
|女子：過去１０大会の入賞&全出場校一覧
|会場アクセスガイド（男子&女子）
|トレーニングの工夫は？採り入れているトレンドは？
|強豪4校の「強さの秘訣」に迫る
|矢板中央（栃木）／昌平（埼玉）／桐光学園（神奈川）／京都橘（京都）
|編集部厳選！！GKグローブ特集