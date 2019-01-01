最新号

高校サッカーダイジェストVol.29

定価950円（税込）／A４
2019年12月11日発売

第９８回全国高校サッカー選手権大会
選手名鑑
出場全４８チーム完全ガイド

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

第９８回 全国高校サッカー選手権大会
出場全４８チーム完全ガイド
令和初の王者はどこだ！？大会展望&組合せ
北海道・東北
北海道 北海
青森 青森山田
岩手 専大北上
宮城 仙台育英
秋田 秋田商
山形 山形中央
福島 尚志
関東
茨城 明秀日立
栃木 矢板中央
群馬 前橋育英
埼玉 昌平
千葉 市立船橋
東京Ａ 東久留米総合
東京Ｂ 國學院久我山
神奈川 日大藤沢
山梨 日大明誠
選手権を熱くするTHE NEXT HEROES 45 FW編
北信越
新潟 帝京長岡
富山 富山一
石川 鵬学園
福井 丸岡
長野 松本国際
東海
岐阜 帝京大可児
静岡 静岡学園
愛知 愛工大名電
三重 四日市中央工
選手権を熱くするTHE NEXT HEROES 45 MF編
関西
滋賀 草津東
京都 京都橘
大坂 興国
兵庫 神戸弘陵
奈良 五條
和歌山 和歌山工
中国
鳥取 米子北
島根 立正大淞南
岡山 岡山学芸館
広島 広島皆実
山口 高川学園
選手権を熱くするTHE NEXT HEROES 45 DF&GK編
四国
徳島 徳島市立
香川 大手前高松
愛媛 今治東
高知 高知
福岡 筑陽学園
佐賀 龍谷
長崎 長崎総科大附
大分 熊本国府
熊本 大分
宮崎 日章学園
鹿児島 神村学園
沖縄 前原
第２８回 全日本女子サッカー選手権大会
出場３２チームガイド／大会展望&組合せ
北海道文教大明清（北海道）
北海道大谷室蘭（北海道）
常盤木学園（宮城）／聖和学園（宮城）／専大北上（岩手）
前橋育英（群馬）／修徳（東京）／星槎国際湘南（神奈川）
日本航空（山梨）／十文字（東京）／健大高崎（群馬）
宇都宮文星女子（栃木）／開志学園JSC（新潟）／帝京長岡（新潟）
選手権を華麗に彩るTHE NEXT HEROINES 32
福井工大福井（福井）／常葉大橘（静岡）／藤枝順心（静岡）
聖カピタニオ女子（愛知）／日ノ本学園（兵庫）／大商学園（大阪）
大阪学芸（大阪）／京都精華学園（京都）／神戸弘陵（兵庫）
作陽（岡山）／広島文教大附（広島）／AICJ（広島）
四国学院大香川西（香川）／鳴門渦潮（徳島）／神村学園（鹿児島）
東海大福岡（福岡）／鎮西学院（長崎）／秀岳館（熊本）
第９８回全国高校サッカー選手権大会
都道府県別 全予選記録
~４０３８校の激闘譜～
第２８回全国高校女子サッカー選手権大会
地域決勝大会&都道府県予選全記録
男子：過去１０大会の入賞&全出場校一覧
女子：過去１０大会の入賞&全出場校一覧
会場アクセスガイド（男子&女子）
トレーニングの工夫は？採り入れているトレンドは？
強豪4校の「強さの秘訣」に迫る
矢板中央（栃木）／昌平（埼玉）／桐光学園（神奈川）／京都橘（京都）
編集部厳選！！GKグローブ特集
 