増刊号・MOOK最新号
高校サッカーダイジェストVol.28
令和元年度
全国高等学校総合体育大会
インターハイ選手名鑑
出場52チーム
1040選手の顔写真＆プロフィールを収録
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
高校サッカーダイジェストVol.28
2019インターハイ選手名鑑
男子出場全52チーム
顔写真＆プロフィール
大会展望／男子組合せ
「1回戦から注目カードが目白押し！！」
北海道・東北
札幌一（北海道①）
北海（北海道②）
青森山田（青森）
専大北上（岩手）
聖和学園（宮城）
秋田商（秋田）
羽黒（山形）
尚志（福島）
真夏の沖縄で輝け！！
NEXT HEROES FW編
関東
水戸商（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
西武台（埼玉）
日体大柏（千葉）
國學院久我山（東京①）
大成（東京②）
桐光学園（神奈川①）
東海大相模（神奈川②）
韮崎（山梨）
真夏の沖縄で輝け！！
NEXT HEROES MF編
北信越
北越（新潟）
富山一（富山）
星稜（石川）
丸岡（福井）
松本国際（長野）
東海
帝京大可児（岐阜）
清水桜が丘（静岡）
名経大高蔵(愛知)
四日市中央工（三重）
近畿
近江（滋賀）
京都橘（京都）
阪南大高（大阪①）
関西大一（大阪②）
三田学園（兵庫）
五條（奈良）
初芝橋本（和歌山）
真夏の沖縄で輝け！！
NEXT HEROES DF＆GK編
中国
米子北（鳥取）
大社（島根）
作陽（岡山）
広島皆実（広島）
西京（山口）
四国
徳島市立（徳島）
四国学院大香川西（香川）
新田（愛媛）
高知（高知）
九州
東福岡（福岡）
佐賀北（佐賀）
長崎日大（長崎）
大分（大分）
大津（熊本）
日章学園（宮崎）
神村学園（鹿児島）
那覇西（沖縄①）
西原（沖縄②）
[特別企画]不出場から厳選！！ 裏ベストイレブン
インターハイ女子 出場全16チームガイド
大会展望＆女子組合せ
北海道文教大明清（北海道）／聖和学園（宮城）／専大北上（岩手）
十文字（東京）／前橋育英（群馬）／暁星国際（千葉）
真夏の沖縄で輝け！！
NEXT HEROINES
開志学園JSC（新潟）／藤枝順心（静岡）／帝京大可児（岐阜）
日ノ本学園（兵庫）／大商学園（大阪）／作陽（岡山）
鳴門渦潮（徳島）／神村学園（鹿児島）／柳ヶ浦（大分）
コザ（沖縄） ［特別企画］全国に芽生える“なでしこの蕾たち”
２０１9インターハイ 都道府県別 全予選記録
男子／全47地区予選
女子／地域決勝大会＆各都府県予選
試合会場アクセスガイド
過去１０大会の優勝校＆全出場校 プレイバック２０１8年大会
プロアスリートとして生きていく
日本競輪選手養成所
候補生インタビュー
勝敗はデータで決まる！？
流経大柏が実践する数字とデータの活用法
2019年度 学校合同企画
サッカーに携わる仕事に就きたい！！
バックナンバー
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水戸商（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
西武台（埼玉）
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大成（東京②）
桐光学園（神奈川①）
東海大相模（神奈川②）
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北信越
北越（新潟）
富山一（富山）
星稜（石川）
丸岡（福井）
松本国際（長野）
東海
帝京大可児（岐阜）
清水桜が丘（静岡）
名経大高蔵(愛知)
四日市中央工（三重）
近畿
近江（滋賀）
京都橘（京都）
阪南大高（大阪①）
関西大一（大阪②）
三田学園（兵庫）
五條（奈良）
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大社（島根）
作陽（岡山）
広島皆実（広島）
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徳島市立（徳島）
四国学院大香川西（香川）
新田（愛媛）
高知（高知）
九州
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長崎日大（長崎）
大分（大分）
大津（熊本）
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男子／全47地区予選
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プロアスリートとして生きていく
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流経大柏が実践する数字とデータの活用法
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