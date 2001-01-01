増刊号・MOOK 最新号

高校サッカーダイジェストVol.28

定価980円（税込）／A4正寸 令和元年度

全国高等学校総合体育大会

インターハイ選手名鑑



出場52チーム

1040選手の顔写真＆プロフィールを収録 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入