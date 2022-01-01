最新号

2022MLB選手名鑑

定価1400円（税込）／A4変
2022年4月1日発売

スラッガー責任編集
2022MLB全30球団完全ガイド

2022
MLB選手名鑑

※一部地域によって発売日が異なります
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2022MLB選手名鑑
AMERICAN LEAGUEアメリカン・リーグ
ア・リーグ地区別ペナントレース展望
東地区
BALボルティモア・オリオールズ
BOSボストン・レッドソックス
NYYニューヨーク・ヤンキース
TBタンパベイ・レイズ
TORトロント・ブルージェイズ
中地区
CWSシカゴ・ホワイトソックス
CLEクリーブランド・ガーディアンズ
DETデトロイト・タイガース
KCカンザスシティ・ロイヤルズ
MINミネソタ・ツインズ
西地区
HOUヒューストン・アストロズ
LAAロサンゼルス・エンジェルス
OAKオークランド・アスレティックス
SEAシアトル・マリナーズ
TEXテキサス・レンジャーズ
NATIONAL LEAGUEナショナル・リーグ
ナ・リーグ地区別ペナントレース展望
東地区
ATLアトランタ・ブレーブス
MIAマイアミ・マーリンズ
NYMニューヨーク・メッツ
PHIフィラデルフィア・フィリーズ
WSHワシントン・ナショナルズ
中地区
CHCシカゴ・カブス
CINシンシナティ・レッズ
MILミルウォーキー・ブルワーズ
PITピッツバーグ・パイレーツ
STLセントルイス・カーディナルス
西地区
ARIアリゾナ・ダイヤモンドバックス
COLコロラド・ロッキーズ
LADロサンゼルス・ドジャース
SDサンディエゴ・パドレス
SFサンフランシスコ・ジャイアンツ
名鑑の見方
未契約選手名鑑［ＦA＆現役引退］
2021個人成績ランキング
2021個人記録リーダーズ
2021アウォード受賞者＆ポストシーズン結果
これだけは知っておきたい！ メジャーリーグ基礎知識
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