最新号

高校サッカーダイジェストVol.34

定価950円（税込）／A4正寸
2021年12月14日発売

第100回 全国高校サッカー選手権大会
選手権名鑑
出場48チーム完全ガイド

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

第100回 全国高校サッカー選手権大会
選手権名鑑
出場全4 8チーム完全ガイド
大会展望／男子組合せ「いざ、新国立へ」
北海道・東北
北 海（北海道）
青森山田（青森）
専大北上（岩手）
仙台育英（宮城）
秋田商（秋田）
羽 黒（山形）
尚 志（福島）
関　東
鹿島学園（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
西武台（埼玉）
流経大柏（千葉）
堀 越（東京Ａ）
関東一（東京Ｂ）
桐光学園（神奈川）
山梨学院（山梨）
北信越
帝京長岡（新潟）
富山一（富山）
星 稜（石川）
丸 岡（福井）
市立長野（長野）
東　海
静岡学園（静岡）
帝京大可児（岐阜）
中部大一（愛知）
三 重（三重）
関　西
草津東（滋賀）
東 山（京都）
阪南大高（大阪）
滝川二（兵庫）
奈良育英（奈良）
近大和歌山（和歌山）
中　国
米子北（鳥取）
大 社（島根）
岡山学芸館（岡山）
瀬戸内（広島）
高川学園（山口）
四　国
徳島商（徳島）
高松商（香川）
今治東（愛媛）
高 知（高知）
九　州
東福岡（福岡）
佐賀東（佐賀）
長崎総科大附（長崎）
大 津（熊本）
中津東（大分）
宮崎日大（宮崎）
神村学園（鹿児島）
西 原（沖縄）
選手権を熱くする注目株
The NEXT HEROES 45
FW編
MF編
DF&GK編
［特別企画］裏ベストイレブン 不出場組で厳選した最強チーム
第17代目は茅島みずきさんに決定 豪華絢爛な歴代マネージャーを一挙紹介
第100回全国高校サッカー選手権大会
都道府県別 全予選記録
聖地への激闘譜
会場アクセスガイド
歴代出場校＆入賞校一覧
［出場校インタビュー］流経大柏（千葉） データ分析が勝敗のカギに
［出場校インタビュー］関東一（東京Ｂ） 選手のコンディションを可視化する
管理栄養士に聞く「食事と栄養」 鈴木淳之介選手／帝京大可児（岐阜）
バックナンバー