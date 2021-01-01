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高校サッカーダイジェストVol.34
第100回 全国高校サッカー選手権大会
選手権名鑑
出場48チーム完全ガイド
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
第100回 全国高校サッカー選手権大会
|選手権名鑑
|出場全4 8チーム完全ガイド
|大会展望／男子組合せ「いざ、新国立へ」
|北海道・東北
|北 海（北海道）
|青森山田（青森）
|専大北上（岩手）
|仙台育英（宮城）
|秋田商（秋田）
|羽 黒（山形）
|尚 志（福島）
|関 東
|鹿島学園（茨城）
|矢板中央（栃木）
|前橋育英（群馬）
|西武台（埼玉）
|流経大柏（千葉）
|堀 越（東京Ａ）
|関東一（東京Ｂ）
|桐光学園（神奈川）
|山梨学院（山梨）
|北信越
|帝京長岡（新潟）
|富山一（富山）
|星 稜（石川）
|丸 岡（福井）
|市立長野（長野）
|東 海
|静岡学園（静岡）
|帝京大可児（岐阜）
|中部大一（愛知）
|三 重（三重）
|関 西
|草津東（滋賀）
|東 山（京都）
|阪南大高（大阪）
|滝川二（兵庫）
|奈良育英（奈良）
|近大和歌山（和歌山）
|中 国
|米子北（鳥取）
|大 社（島根）
|岡山学芸館（岡山）
|瀬戸内（広島）
|高川学園（山口）
|四 国
|徳島商（徳島）
|高松商（香川）
|今治東（愛媛）
|高 知（高知）
|九 州
|東福岡（福岡）
|佐賀東（佐賀）
|長崎総科大附（長崎）
|大 津（熊本）
|中津東（大分）
|宮崎日大（宮崎）
|神村学園（鹿児島）
|西 原（沖縄）
|選手権を熱くする注目株
|The NEXT HEROES 45
|FW編
|MF編
|DF&GK編
|［特別企画］裏ベストイレブン 不出場組で厳選した最強チーム
|第17代目は茅島みずきさんに決定 豪華絢爛な歴代マネージャーを一挙紹介
|第100回全国高校サッカー選手権大会
|都道府県別 全予選記録
|聖地への激闘譜
|会場アクセスガイド
|歴代出場校＆入賞校一覧
|［出場校インタビュー］流経大柏（千葉） データ分析が勝敗のカギに
|［出場校インタビュー］関東一（東京Ｂ） 選手のコンディションを可視化する
|管理栄養士に聞く「食事と栄養」 鈴木淳之介選手／帝京大可児（岐阜）
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