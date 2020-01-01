最新号

高校サッカーダイジェストVol.33

定価980円（税込）／A4正寸
2021年7月28日発売

令和3年度
全国高等学校総合体育大会
インターハイ選手名鑑

出場52チーム
1040選手の顔写真＆プロフィールを収録

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[保存版]令和3年度　全国高等学校総合体育大会
2021 インターハイ 選手名鑑 
男子出場全52チーム
大会展望／男子組合せ
「波乱の予感が漂う2年ぶりの檜舞台」
〇北海道・東北
旭川実（北海道➀）
札幌大谷（北海道②）
青森山田（青森）
専大北上（岩手）
仙台育英（宮城）
西目（秋田）
東海大山形（山形）
尚志（福島）
夏の逸材ファイル
NEXT HEROES FW編
〇関東
鹿島学園（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
流経大柏（千葉）
実践学園（東京①）
帝京（東京②）
東海大相模（神奈川①）
相洋（神奈川②）
正智深谷（埼玉）
帝京三（山梨）
夏の逸材ファイル
NEXT HEROES　MF編
〇北信越
開志学園JSC（新潟）
高岡一（富山）
星稜（石川）
都市大塩尻（長野）
丸岡（福井➀）
福井商（福井②）
〇東海
中京（岐阜）
静岡学園（静岡）
中京大中京（愛知）
三重（三重）
〇関西
比叡山（滋賀）
東山（京都）
関西学院（兵庫）
阪南大高（大阪①）
大阪桐蔭（大阪②）
山辺（奈良）
初芝橋本（和歌山）
夏の逸材ファイル
NEXT HEROES DF＆GK編
〇中国
米子北（鳥取）
立正大淞南（島根）
岡山学芸館（岡山）
瀬戸内（広島）
高川学園（山口）
〇四国
徳島市立（徳島）
尽誠学園（香川）
新田（愛媛）
高知中央（高知）
〇九州
飯塚（福岡）
佐賀東（佐賀）
長崎総科大附（長崎）
大分（大分）
大津（熊本）
日章学園（宮崎）
神村学園（鹿児島）
那覇（沖縄）
［特別企画］不出場から厳選
裏ベストイレブン
2021インターハイ 都道府県別 全予選記録
試合会場アクセスガイド
インターハイ 歴代全出場校＆入賞校一覧