増刊号・MOOK最新号
高校サッカーダイジェストVol.33
令和3年度
全国高等学校総合体育大会
インターハイ選手名鑑
出場52チーム
1040選手の顔写真＆プロフィールを収録
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[保存版]令和3年度 全国高等学校総合体育大会
|2021 インターハイ 選手名鑑
|男子出場全52チーム
|大会展望／男子組合せ
|「波乱の予感が漂う2年ぶりの檜舞台」
|〇北海道・東北
|旭川実（北海道➀）
|札幌大谷（北海道②）
|青森山田（青森）
|専大北上（岩手）
|仙台育英（宮城）
|西目（秋田）
|東海大山形（山形）
|尚志（福島）
|夏の逸材ファイル
|NEXT HEROES FW編
|〇関東
|鹿島学園（茨城）
|矢板中央（栃木）
|前橋育英（群馬）
|流経大柏（千葉）
|実践学園（東京①）
|帝京（東京②）
|東海大相模（神奈川①）
|相洋（神奈川②）
|正智深谷（埼玉）
|帝京三（山梨）
|夏の逸材ファイル
|NEXT HEROES MF編
|〇北信越
|開志学園JSC（新潟）
|高岡一（富山）
|星稜（石川）
|都市大塩尻（長野）
|丸岡（福井➀）
|福井商（福井②）
|〇東海
|中京（岐阜）
|静岡学園（静岡）
|中京大中京（愛知）
|三重（三重）
|〇関西
|比叡山（滋賀）
|東山（京都）
|関西学院（兵庫）
|阪南大高（大阪①）
|大阪桐蔭（大阪②）
|山辺（奈良）
|初芝橋本（和歌山）
|夏の逸材ファイル
|NEXT HEROES DF＆GK編
|〇中国
|米子北（鳥取）
|立正大淞南（島根）
|岡山学芸館（岡山）
|瀬戸内（広島）
|高川学園（山口）
|〇四国
|徳島市立（徳島）
|尽誠学園（香川）
|新田（愛媛）
|高知中央（高知）
|〇九州
|飯塚（福岡）
|佐賀東（佐賀）
|長崎総科大附（長崎）
|大分（大分）
|大津（熊本）
|日章学園（宮崎）
|神村学園（鹿児島）
|那覇（沖縄）
|［特別企画］不出場から厳選
|裏ベストイレブン
|2021インターハイ 都道府県別 全予選記録
|試合会場アクセスガイド
|インターハイ 歴代全出場校＆入賞校一覧