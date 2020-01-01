増刊号・MOOK最新号
EURO2020展望＆ガイド
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
ワールドサッカーダイジェスト6月21号増刊
|ワールドサッカーダイジェスト責任編集
|EURO2020
|展望＆ガイド
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CONTENTS
|出場24か国選手名鑑
|大会スケジュール
|GROUP A
|イタリア
|スイス
|トルコ
|ウェールズ
|GROUP B
|ベルギー
|デンマーク
|フィンランド
|ロシア
|GROUP C
|オランダ
|ウクライナ
|オーストリア
|北マケドニア
|GROUP D
|イングランド
|クロアチア
|チェコ
|スコットランド
|GROUP E
|スペイン
|ポーランド
|スウェーデン
|スロバキア
|GROUP F
|フランス
|ドイツ
|ポルトガル
|ハンガリー
|ダビド・トレゼゲ
（EURO2020アンバサダー／元フランス代表）
|「優勝候補？もちろん、フランスだよ」
|トップスコアラーに輝くのは？
|「得点王争い」展望
|メジャー大会初参戦の
|若手逸材「ブレイク候補」
|スタジアムガイド
|TVスケジュール
|予選全記録
|大会記録