最新号

EURO2020展望＆ガイド

定価980円（税込）／A4変
2021年5月13日発売

ワールドサッカーダイジェスト6月21日号増刊
ワールドサッカーダイジェスト責任編集

EURO2020
展望＆ガイド
出場24か国選手名鑑

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

ワールドサッカーダイジェスト6月21号増刊
ワールドサッカーダイジェスト責任編集
EURO2020
展望＆ガイド

CONTENTS
出場24か国選手名鑑
大会スケジュール
 
GROUP A
イタリア
スイス
トルコ
ウェールズ
GROUP B
ベルギー
デンマーク
フィンランド
ロシア
GROUP C
オランダ
ウクライナ
オーストリア
北マケドニア
GROUP D
イングランド
クロアチア
チェコ
スコットランド
GROUP E
スペイン
ポーランド
スウェーデン
スロバキア
GROUP F
フランス
ドイツ
ポルトガル
ハンガリー
ダビド・トレゼゲ
（EURO2020アンバサダー／元フランス代表）
「優勝候補？もちろん、フランスだよ」
トップスコアラーに輝くのは？
「得点王争い」展望
メジャー大会初参戦の
若手逸材「ブレイク候補」
スタジアムガイド
TVスケジュール
予選全記録
大会記録