最新号

2019年10月号

定価880円（税込）／A4変
2019年8月24日発売

【巻頭特集】
ＦＩＢＡワールドカップ完全ガイド

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください


[巻頭特集]
ＦＩＢＡワールドカップ完全ガイド


[日本代表ストーリー]
八村塁擁する
“日本版ドリームチーム”の挑戦


[CLOSE UP]
W杯では八村のここに注目！


日本代表 Ｗ杯＆五輪全試合結果


大会スケジュール


１次ラウンド展望


ワールドカップ記録集


出場国ガイド

[GROUP A]
中国／ベネズエラ／ポーランド／コートジボワール


[GROUP B]
アルゼンチン／ロシア／韓国／ナイジェリア


[GROUP C]
スペイン／プエルトリコ／イラン／チュニジア


[GROUP D]
セルビア／イタリア／フィリピン／アンゴラ


[GROUP E]
日本／アメリカ／トルコ／チェコ


[GROUP F]
ギリシャ／ブラジル／モンテネグロ／ニュージーランド


[GROUP G]
フランス／ドミニカ共和国／ドイツ／ヨルダン


[GROUP H]
リトアニア／オーストラリア／カナダ／セネガル



[第２特集]
2019-20 SEASON
ＮＢＡ超速選手名鑑
全30チームの今季布陣＆主要選手データを収録！


東西展望


チームガイド



渡邊雄太トークショーin GALLERY・２渋谷店


[来日レポート]
Russell WESTBROOK
WHY NOT? TOUR 2019
ラッセル・ウエストブルック（ロケッツ）


2019-20シーズン
八村＆ウィザーズ全試合日程


全30チームのＩＮ＆ＯＵＴリスト


移籍市場用語辞典


NBA Inside
アメリカ代表に辞退選手が続出　
この風潮が生まれた原因とは？



REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景　Ｗ杯2014プレーバック
★SOLE&SOUL カイリー４（カイリー・アービング）
★ＮＢＡムイミダス　今後のＮＢＡで注目なのは大物ベテランの“終活”！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち　フィル・ハンディ（レイカーズＡＣ）
★ＮＢＡ秘話　第11話：コビー・ブライアントを苦しめた２人の男
★五輪史探訪　第３回：2004年アテネ
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
八村塁（日本代表）
ラッセル・ウエストブルック（ロケッツ）